RKI-Bericht: Corona-Fallzahlen verharren in Seitwärtsbewegung

Nach wie vor fallen viele Corona-Tests in Deutschland positiv aus.

Noch zeichnet sich nicht ab, dass die Corona-Fallzahlen in Deutschland wieder sinken. Das schreibt das Robert Koch-Institut in seinem neuesten Wochenbericht. Vor allem in den höheren Altersgruppen sei mit weiteren Infektionen und Krankheitsfällen zu rechnen.