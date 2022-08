Für alle ab 60 Jahren: Stiko plant Empfehlung für vierte Corona-Impfung - Lauterbach dankt

Die Stiko will offenbar allen Menschen in Deutschland ab 60 Jahren eine vierte Corona-Schutzimpfung empfehlen. Das geht aus einem bisher unveröffentlichten Entwurf der Impfkommission hervor. Zudem äußert sich das Gremium auch zu an Corona-Varianten angepassten Vakzinen.