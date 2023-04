Ich habe mein Kind gegen Covid-19 impfen lassen: War das ein Fehler?

Ideen für Ausflüge mit der Bahn

Mit dem 49-Euro-Ticket günstig reisen - in den (Kurz-)Urlaub oder für einen Ausflug am Wochenende. Sechs Tipps für Reiseziele mit dem 49-Euro-Ticket in Deutschland haben die Kieler Nachrichten unter die Lupe genommen. Wie lange dauert die Bahnfahrt für den Urlaub per Deutschlandticket über Regionalzüge ab Kiel? Wie oft muss man beim Reisen mit dem 49-Euro-Ticket umsteigen? Was gibt es vor Ort am Reiseziel zu sehen?