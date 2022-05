Corona-Impfung: Schweden empfiehlt fünfte Dosis für Ältere

Affenpocken in Großbritannien: Schon mehr als 1000 Impfdosen verabreicht

Als Vorbeugung gegen Affenpocken: In Großbritannien sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden bereits mehr als 1000 Dosen Pockenimpfstoff an Kontaktpersonen verabreicht worden. Bislang wurden in Großbritannien 56 Fälle registriert.