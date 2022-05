Die obere rote Kurve in der Grafik oben zeigt die Entwicklung der Zahl der Todesfälle insgesamt pro Woche in Deutschland. Die untere rote Kurve zeigt die Zahl der Toten in Verbindung mit Covid-19, die auch in der oberen Kurve enthalten sind. Im Hintergrund sind die Kurven für die Jahre 2016 bis 2019 abgebildet. Die gestrichelte Linie zeigt den Durchschnitt dieser Jahre.