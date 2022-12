﻿Corona, RSV, Grippe: Erste Klinik erlässt Besuchsverbot

Kiel. RSV, Corona, Grippe: Im Norden gehen die Viren so heftig um wie lange nicht mehr. Die ersten Kliniken ziehen die Notbremse: Ein Besucher-Stopp soll die Zahl der Infektionen verringern und Patienten und Mitarbeiter schützen.

Das könne Infektionen zwar nicht völlig ausschließen, „aber es ist ein Beitrag dazu“, sagt Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft KGSH. Es könnten daher in Kürze noch mehr Kliniken werden, die Krankenbesuche auf schwere Notfälle begrenzen.

Auch viele Mitarbeiter sind krank

Die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg im schleswig-holsteinischen Kreis Segeberg etwa hat jetzt einen Besuchs-Stopp verhängt. „Wir sehen in den Krankenhäusern in unserer Region steigende Zahlen bei den isolierpflichtigen Patienten, also Patienten, die mit einer Viruserkrankung wie Grippe oder Corona, im Krankenhaus behandelt werden“, sagt Klinik-Manager Sebastian Margaschewski.

Dazu komme, dass sich auch der Krankenstand unter den Beschäftigten einem kritischen Niveau nähere. In zwei Wochen soll geschaut werden, ob die Besuchsregeln wieder aufgehoben werden können oder verlängert werden müssen, sagt Margaschewski. Man habe in der Corona-Zeit gesehen, dass solche Maßnahmen Wirkung zeigten.

Patientenombudsmann: „Das ist fatal“

Der Patientenombudsmann Peter Schildwächter hingegen sieht die Entwicklung kritisch. Denn gerade in der Corona-Zeit habe man auch gesehen, welches Leid ein Besuchsverbot bei einsamen Patienten und besorgten Angehörigen verursacht habe. „Das ist fatal“, sagt der Ombudsmann. „Wir hatten das doch gerade hinter uns.“

Schildwächter appelliert daher an alle Verantwortlichen, „sehr sorgsam mit diesem drastischen Mittel umzugehen“. Das gelte umso mehr, als einsame Patienten, Alte etwa und Jugendliche, auch mehr Betreuung durch das Personal bräuchten, was wiederum Arbeitskraft binde. „Das ist also eine schwierige Abwägung“, sagt der Patientenombudsmann. Denn natürlich erkenne man auch an, dass Patienten und Mitarbeiter vor Infektionen geschützt werden müssten.

Krankenhäuser dürfen selbst über Besuchsregeln entscheiden

Tatsächlich dürfen die Krankenhäuser in Eigenregie Besuchsregeln erlassen und verändern, sagt Marius Livschütz, Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums. Sie haben, wie auch die Arztpraxen, ein Hausrecht. Einen Überblick darüber, wo welche Regelung gelte, habe man daher nicht. In Hamburg sind etwa Kliniken in Harburg und Bergedorf betroffen.

Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gibt es noch kein Besuchsverbot, sagt Sprecher Oliver Grieve. Das könne sich allerdings ändern, wenn die Zahl der Infektionen in einem Bereich stark steigt. Im UKSH kümmere sich eine eigene Kommission um solche Fragen.

Die Sana Kliniken Lübeck gehen seit Mitte November einen Mittelweg. Dort dürfen stationär aufgenommene Patienten einmal am Tag für eine Stunde von einer Person besucht werden, heißt es auf der Homepage. Man behalte sich aber auch hier vor, „einzelne Stationen bei erhöhtem Aufkommen von Covid-19-positiven Patienten temporär und mit Augenmaß für Besucherinnen und Besucher zu sperren“.

Klinik in Kiel sagt alle Operationen ab

Das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) schränkt indes bis kommenden Montag seinen Regelbetrieb ein. Bis dahin sind alle terminierten Eingriffe abgesagt. Ausgenommen von der Terminabsage sind Krebsbehandlungen. Die Notfallversorgung sei sichergestellt, sagt Kliniksprecherin Birgitt Schütze-Merkel. Als Gründe nennt sie eine Vielzahl isolierungspflichtiger Patientinnen und Patienten sowie einen hohen Krankenstand beim Personal. Das liege an Atemwegserkrankungen, etwa schweren Erkältungen, RS-Viren, Influenza und Corona-Infektionen.

Aktuell würden 44 Menschen behandelt, die eine nachgewiesene Corona-Infektion als Begleiterkrankung haben oder an Corona erkrankt sind. Diese Menschen müssten isoliert werden. Das bedeute für das Personal einen enormen Arbeitsaufwand. Die Besuchsregelung bleibt derweil unverändert. Patientinnen und Patienten dürfen einmal am Tag für eine Stunde von einer Person besucht werden.

