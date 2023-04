﻿Die Suche nach dem Corona-Ursprung: Was geschah in Wuhan?

Alles begann mit einer Fledermaus – oder doch mit einem Laborunfall? Wie und wo das Coronavirus entstanden ist, ist noch immer nicht ganz geklärt. Die Spurensuche ist komplex und weist weiterhin einige Lücken auf. Was bisher bekannt ist – und was nicht.

Florence Débarre traut ihren Augen nicht. Anfang März sitzt sie an ihrem Computer und sucht nach neuen Gensequenzdaten zum Coronavirus. Dem Erreger, der in den vergangenen vier Jahren Abermillionen Menschen weltweit infiziert und Tausende von ihnen getötet hat. „Sequenzen, China, Januar 2020″ tippt die Biologin vom französischen nationalen Forschungsinstitut CNRS in die Suchleiste der Onlinedatenbank GISAID ein – und stößt dabei auf einen wahren Schatz. Daten zu Erbgutsequenzen aus Abstrichen, die chinesische Forschende auf dem Huanan-Markt genommen haben, tauchen auf. „Seit einem Jahr suchte ich nach diesen Daten, und da waren sie!“, sagt Débarre vor wenigen Tagen stolz in einem „Spiegel“-Interview.