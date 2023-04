Corona – war da noch was?

Liebe Leserinnen und Leser,

so schnell kann es gehen: „Interessiert das überhaupt noch jemanden?“, haben wir uns am Dienstag in unserer morgendlichen Themenrunde gefragt. Angekündigt war eine neue Einschätzung der Ständigen Impfkommission. Sie erinnern sich noch? Die Stiko ist das Gremium, das in Deutschland darüber entscheidet, wer wann wie geimpft werden soll. In der Pandemie waren diese Empfehlungen grundsätzlich „Breaking News“ – und immer Anlass für Diskussionen. Das war besonders dann der Fall, wenn es um Impfungen für Kinder ging.

Das scheint inzwischen weit, weit weg zu sein. Während der Pandemie habe ich mich oft – auch in diesem Newsletter – gefragt, wie sich die Zeit nach Corona wohl anfühlen würde.

Was werden wir nach diesen Monaten im Lockdown wohl alles wieder neu lernen müssen? Wenn sich schon ein Besuch im Buchladen so ungewöhnlich anfühlt – wie wird es wohl sein, wieder das erste Konzert zu erleben? In einem vollen Kino zu sitzen? Auf einer großen Party zu tanzen? Sich in einem Raum mit vielen Menschen ohne Abstand aufzuhalten? Schrieb ich zum Beispiel in „Die Pandemie und wir“ vom 11. März 2021.

Eine kleine Zeitreise

Inzwischen sind alle diese Dinge passiert. Ich war wieder auf einem Konzert. Ich war wieder im Kino. Neulich sogar das erste Mal seit Jahren im Fernverkehr ohne Maske unterwegs. Und das alles war völlig normal. Nichts, was man neu lernen musste. Im Gegenteil: Wenn ich morgens in der Bahn zur Arbeit in all die Gesichter ohne Maske sehe, fällt es mir manchmal schwer, mich daran zu erinnern, wie das noch vor einigen Monaten aussah. Diese menschliche Anpassungs­fähigkeit finde ich erstaunlich.

Die Stiko-Impfempfehlung fühlte sich dementsprechend fast wie eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit an. Auch, weil die wohl kontroverseste Entscheidung des Gremiums wieder einmal die Kinder betrifft. Aus Sicht der Stiko sind Sars-CoV‑2-Impfungen nur noch für Risiko­gruppen wichtig. Gesunden Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird jedoch „aufgrund der Seltenheit schwerer Verläufe jetzt keine Covid‑19-Impfung mehr empfohlen“. Heißt das etwa, die Entscheidung, das eigene Kind gegen Corona impfen zu lassen, war falsch? Diese Frage beantworten wir Ihnen in der Rubrik „Die Pandemie und wir“.

Ihre

Anna Schughart

Von Kopf bis Fuß

Bluthochdruck kann auf Dauer die Blutgefäße und Organe schädigen. © Quelle: Getty Images/iStockphoto/SiberianArt

Blut muss unter Druck stehen. Doch wenn der zu hoch ist, schädigt er die Blutgefäße und damit wichtige Organe wie das Gehirn, Herz oder die Nieren. Bluthochdruck ist ein schleichender Schädling. Die Diagnose Hypertonie erhalten Betroffene allerdings meist erst, wenn ihre Organe schon bleibende Schäden erlitten haben. Oftmals bleibt ihnen dann nichts anderes mehr übrig, als blutdrucksenkende Medikamente zu nehmen. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten, den Bluthochdruck natürlich zu senken. Dazu gehört zum Beispiel:

Weniger Alkohol trinken: Warum Alkohol den Blutdruck erhöht, ist noch nicht ganz verstanden. Als direkte Ursache gilt die gesteigerte Sympathikus-Aktivität. Männer, die unter Bluthochdruck leiden, sollten nicht mehr als 30 Gramm Alkohol pro Tag trinken. Bei Frauen sollten es weniger als 20 Gramm Alkohol sein.

Sport treiben: Vor allem Ausdauersportarten wie Radfahren, Schwimmen oder Walking stärken das Herz-Kreislauf-System und beugen Bluthochdruck vor. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt, fünfmal pro Woche für mindestens 30 Minuten aktiv zu sein.

Stress vermeiden: Auch psychische oder seelische Belastungen können den Blutdruck steigern. Je größer der Stress ist, desto höher sind in der Regel die Blutdruckwerte. Die Deutsche Herzstiftung rät dazu, regelmäßig Pausen einzulegen, sich Entspannungsphasen zu gönnen und ausreichend zu schlafen.

Mehr Tipps finden Sie hier.

Familienbande

Mütter und Väter, die sich überall einmischen, und Erwachsene, die einfach nicht aus dem Elternhaus ausziehen wollen: Wer noch zu sehr mit den Eltern verstrickt ist, nimmt sich die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, sagt die Paar- und Familientherapeutin Sandra Konrad. Im Interview mit meinem Kollegen Ben Kendal erklärt sie, wie wir uns gesund abnabeln (+).

Konrad sagt: „Die Ablösung ist ein lebenslanger Prozess – er fängt nicht erst damit an, dass die Kinder ausziehen.“ Solange wir jedoch immer nur das tun, was sich die Eltern wünschen, leben wir am eigenen Leben vorbei. „Und das ist eine Garantie, unglücklich zu werden.“

Bei aller Liebe

Intimität beginnt nicht erst im Bett. © Quelle: Ron Lach/Pexels

49 Prozent der Paare geben in einer aktuellen US‑Umfrage an, zwar das Leben, aber nicht das Bett mit ihrem Partner zu teilen. Wie viele Paare in Deutschland in getrennten Betten schlafen, ist nicht bekannt. Aber es werden wohl mehr sein, als sie öffentlich zugeben. Zu den vorherr­schen­den romantischen Vorstellungen über Partnerschaft passen getrennte Schlafstätten nämlich nicht. Sie werden oft mit Lieblosigkeit, Distanz, weniger Nähe und ausbleibendem Sex gleichgesetzt. Dabei schlafen laut dem Schlafforscher Hans-Günter Weeß vor allem Frauen besser, wenn sie allein sind – zumindest, wenn man im Schlaflabor objektive Kriterien wie Einschlafzeit, Schlafdauer oder nächtliches Aufwachen berücksichtigt. „Bevor man sich wechselseitig den Schlaf raubt, würde ich immer zu getrennten Schlafzimmern raten.“ Dabei müssen getrennte Betten auch kein Beziehungskiller sein, sagt Weeß.

Was allerdings stimmt: Viele Paare, die schon lange zusammen sind, haben seltener Sex. Das muss nicht schlecht sein, betont die Sexualforscherin Laura Pietras. Dennoch macht sich bei einem Teil der Paare Frust breit, wenn im Bett weniger läuft. Was dann helfen kann und wie Paare wieder mehr körperliche Nähe erleben, lesen Sie hier.

Gut gesagt

Eine der besten Techniken, schlagfertig zu reagieren, ist die positive Übersetzung. Das funktioniert folgendermaßen: Deuten Sie einen Angriff zum Kompliment um. Martin Wehrle Karrierecoach, Autor und RND-Kolumnist

Jemand hält auf einer Bühne einen Vortrag. Plötzlich steht eine Person aus dem Publikum auf und ruft: „Ich glaube davon kein Wort!“ Ein Albtraum? Genau diese Situation hat Karriere­coach Martin Wehrle erlebt – und erklärt, wie man sich gegen solche Angriffe souverän wehrt.

Die Pandemie und wir

Die Ständige Impfkommission hat ihre Corona-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche überarbeitet. Nur noch bei Vorerkrankungen sollen diese gegen Covid‑19 geimpft werden. Und alle anderen? Hätten sie die Impfungen rückblickend gar nicht gebraucht?

Es gibt zwar keine Impfempfehlung für die Gruppe der gesunden unter 18‑Jährigen, aber es wird auch nicht generell davon abgeraten, erklärt meine Kollegin Laura Beigel. Dass die Stiko ihre Corona-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche radikal verschlankt hat, ist vor allem der veränderten Infektionslage und der wachsenden Immunität geschuldet. Die aktuelle Corona-Lage ist für die Stiko kein Grund mehr, eine Impfung für gesunde Kinder und Jugend­liche zu empfehlen. Dass die Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche im Allgemeinen gut verträglich und wirksam sind, hatte vor Kurzem erst eine große Metastudie des Robert Koch-Instituts (RKI) bestätigt.

Die ernsten Seiten des Lebens

Rausch auf Rezept: Sind Psychedelika nur Drogen oder bald auch schon Medizin? © Quelle: RND-Montage, Fotos: Lucas Kapla/Dany Lines/unsplash,

In Deutschland sind Psychedelika wie Magic Mushrooms, LSD und MDMA verboten. Gleich­zeitig werden sie weltweit als Heilmittel bei seelischen Erkrankungen erforscht. Legal einge­setzt werden darf dabei bisher in Deutschland nur der Wirkstoff Ketamin. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es den Rausch auf Rezept gibt? Das hat sich meine Kollegin Irene Habich gefragt (+).

Denn: „Bei Ketamin und anderen Psychedelika ist bekannt, dass sie sich auf die Plastizität des Gehirns auswirken. Nach der Einnahme ist ein größeres Neuronenwachstum zu beobachten“, erklärt die Psychotherapeutin Andrea Jungaberle. Das Gehirn chronisch psychisch Kranker müsse man sich wie einen englischen Rasen vorstellen: „Da wächst wenig. Aber unter dem Einfluss psychedelischer Substanzen verwandelt es sich in eine Wildblumenwiese, auf der vielleicht noch ein paar Hummeln fliegen.“

Psychedelika zeigen mitunter gute Erfolge bei der Behandlung seelischer Erkrankungen wie Depressionen. Diese werden jedoch vor allem mit Antidepressiva behandelt. Wenn sie abgesetzt werden, kann das jedoch unangenehme Folgen haben. Ein beträchtlicher Teil der Betroffenen entwickelt Angstzustände, emotionale Labilität, Stimmungsabfall, Reizbarkeit, Schwindel, Zittern und Müdigkeit, berichtet RND-Autor Christian Wolf. Deshalb ist es wichtig, die Antidepressiva langsam abzusetzen. Vielleicht sogar langsamer als bisher üblich (+).

Die schönen Seiten des Lebens

Italienisches Streetfood: Calzone. © Quelle: roberto valdiviarc/Unsplash

Fettig, lecker und sehr sättigend: Das alles trifft auf die Calzone zu. Die Grundlage des Gerichts ist – wie bei der Pizza – ein fluffiger Hefeteig. Bei der Füllung darf man kreativ werden. Maren Schulze hat aufgeschrieben, wie die Calzone am besten gelingt.

Wenn es zwar italienisch – aber ein bisschen frischer sein soll, bieten sich dagegen Bruschetta an (nicht nur zur Vorspeise). Wie Sie den knusprigen Leckerbissen selber machen und welche Variationen es gibt, verraten wir hier.

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne direkt bei unserem Redaktionsteam magazin@rnd.de. Wir freuen uns!

