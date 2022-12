Corona-Welle in China: Wie gefährlich ist die Virusvariante BF.7?

In China infizieren sich seit dem Ende der No-Covid-Politik besonders viele Menschen mit dem Coronavirus. Vorherrschend ist dabei die Variante BF.7. Was ist über die neue Omikron-Sublinie bekannt und könnte sie auch in Deutschland das Infektionsgeschehen beeinflussen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist über die Variante BF.7 bekannt?

BF.7 ist eine von vielen Subvarianten der Omikron-Variante BA.5. Wie auch die ältere Variante BA.5 weist BF.7 am Spike-Protein die Mutation R346T auf: Diese sorgt dafür, dass das Virus Angriffen des Immunsystems teilweise entkommt. Antikörper, die nach einer durchgemachten Infektion mit anderen Varianten oder nach einer Impfung gebildet wurden, können Viren mit dieser Mutation nicht so leicht neutralisieren. Bisher deutet aber nichts darauf hin, dass sich BF.7 anders auf das Krankheitsgeschehen auswirkt oder für schwerere Verläufe als andere BA.5-Subvarianten sorgen würde.

BF.7 breitet sich China derzeit besonders schnell aus, was aber vor allem an der besonderen Situation in China und weniger an den Eigenschaften des Erregers liegen dürfte. Insgesamt gibt es aus China wenig verlässliche Daten. Das in London ansässige Forschungsinstitut Airfinity schätzt, dass es in China derzeit etwa 5000 Todesfälle pro Tag durch das Coronavirus gibt, bei rund 1,4 Milliarden Einwohnern. Umgerechnet auf die deutsche Bevölkerung würde dies knapp 300 Toten pro Tag entsprechen, so viele Menschen waren auch während vergangener Infektionswellen in Deutschland pro Tag an oder mit Corona verstorben.

Ist BF.7 verantwortlich für die schwere Krankheitswelle in China?

In China gibt es derzeit eine starke Infektionswelle, die vorherrschende Variante soll dabei BF.7 sein. Sie ist aber wohl nicht der entscheidende Grund für die vielen Infektionen. Vielmehr hatte China bis vor Kurzem eine überaus strenge No-Covid-Politik verfolgt. Isolierung und Quarantänemaßnahmen sowie Beschränkungen im Alltag hatten verhindert, dass sich Coronaviren in der Bevölkerung auf natürliche Weise ausbreiten. Daher gibt es in chinesischen Städten weniger Menschen, die durch eine vorangegangene Infektion ganz oder teilweise immun wären. Das Virus breitet sich also seit dem plötzlichen Aufheben der Restriktionen nahezu ungebremst aus. In anderen Ländern, in denen BF.7 auch bereits vorkommt, wurde kein solcher Effekt beobachtet. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wollen die Behörden in China die Eigenschaften vorherrschender und neuer Varianten auf das Infektionsgeschehen weiter mitverfolgen und auswerten.

Gibt es BF.7 auch in anderen Ländern?

Die Variante BF.7 wurde nicht nur in China, sondern in zahlreichen Ländern weltweit nachgewiesen, darunter Indien, die USA und mehrere europäische Länder wie Belgien, Deutschland, Frankreich und Dänemark. In keinem anderen Land wurden bisher die gleichen Auswirkungen wie in China beobachtet. Das dürfte daran liegen, dass außerhalb Chinas schon länger ähnliche Varianten des Coronavirus zirkulieren und die Bevölkerung anders als in China einen gewissen Immunschutz aufgebaut hat. Für Deutschland liegt eine aktuelle Datenauswertung des Robert Koch-Instituts (RKI) vor, die sich auf die Kalenderwoche 49 (5.–11. Dezember) bezieht. In dieser Woche war der Anteil von BF.7 an den Neuinfektionen leicht gefallen und lag nun bei 24 Prozent.

Kann BF.7 auch das Krankheitsgeschehen in Deutschland verändern?

Das wäre möglich – wahrscheinlich sogar zum Positiven. Momentan ist BF.7 für etwa 24 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich. Als zweithäufigste Subvariante von BA.5 war BQ.1.1 für etwa 21 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich, bei steigender Tendenz. Eine von beiden Varianten könnte sich durchsetzen und während einer Winterwelle das Infektionsgeschehen dominieren.

Dabei würde eine Welle mit BF.7-Infektionen wahrscheinlich milder verlaufen. In einer Studie hat sich gezeigt, dass BQ.1.1 der Immunabwehr von Genesenen und von dreimalig geimpften Personen besonders leicht zu entkommen scheint. So konnten deren Antikörper das Virus unter Laborbedingungen schlechter neutralisieren als BF.7 und ähnliche Varianten. Auch Virologe Christian Drosten hatte vor einigen Tagen in einem Interview mit der „Zeit“ gesagt, eine Infektionswelle mit BF.7 wäre „der bessere Fall“ und werde wohl nur für eine sanfte Winterwelle sorgen, da BF.7 der Variante BA.5 stark ähnelt, gegen die ein Großteil der Bevölkerung durch Infektionen während der Sommerwelle bereits immun sei.