Corona-Welle rollt: Warum ältere Menschen in China trotzdem keine Impfung wollen

Peking. Sogar mit Geldgeschenken versuchen Chinas Behörden Leuten über 60 Geld eine Impfung gegen das Coronavirus schmackhaft zu machen. Das Land wird nach der Aufhebung der Null-Covid-Strategie von einer Corona-Welle überrollt, und anscheinend häufen sich schwere Verläufe unter den Älteren. Aber trotzdem hätten seine Freunde Bedenken, ihre Ärmel für die Spritze hoch zu krempeln, sagt der 64-jährige Li Liansheng: Sie seien alarmiert von Berichten über Fieber, Blutgerinnsel und andere Nebenwirkungen der Impfung mit den chinesischen Vakzinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn Leute von solchen Vorfällen hören, sind sie vielleicht weniger bereit, sich impfen zu lassen“, so Li, der sich selbst eine Impfung verpassen ließ, bevor er sich Covid-19 einfing. Er war zehn Tage lang krank und leidet immer noch etwas an Halsschmerzen und Husten. Aber er vergleicht seinen Krankheitsverlauf mit einer „normalen Erkältung“ mit leichtem Fieber.

Anderen geht es schlechter. Viele Krankenhäuser in China sind derzeit mit fiebrigen, nach Atem ringenden Patienten überflutet – vor allem sind es Ältere. Mehr als zwei Jahre lang hatte Chinas Null-Covid-Politik mit massiven Lockdowns, rigiden Quarantänevorschriften und Massentests die Corona-Zahlen niedrig gehalten. Doch Anfang Dezember schwenkte die Volksrepublik abrupt um und nahm damit eine Durchseuchung der Bevölkerung in Kauf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

60 bis zu 500 Yuan

Chinas nationale Gesundheitsbehörde hat in diesem Monat bislang nur sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Covid vermeldet, was die offizielle Zahl auf 5241 gebracht hat. Das widerspricht allerdings zahlreichen Berichten von Familien, die Angehörige verloren haben. Experten erwarten sogar ein bis zwei Millionen Corona-Tote in China bis Ende 2023.

248 Millionen Menschen in China mit Corona infiziert 248 Millionen Chinesinnen und Chinesen sollen sich in den vergangenen drei Wochen mit dem Coronavirus infiziert haben. © Quelle: Reuters

China bezieht auch nur Todesfälle auf Grund von Lungenentzündung oder Lungenversagen in seine Statistiken ein, wie der Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Pekinger Universitätskrankenhaus Nummer eins, Wang Guiqiang, vergangene Woche sagte. Diese ungewöhnlich eng gefasste Definition schließt viele Todesfälle aus, die andere Länder in der Regel Covid-19 zuordnen.

Li erwägt nach eigenen Angaben auf Grund der Impfkampagne, sich auch eine zweite Auffrischungsimpfung geben zu lassen. „So lange wir wissen, dass der Impfstoff keine großen Nebenwirkungen hat, sollten wir ihn nutzen.“

Nachbarschaftsverbände sind angewiesen worden, alle im Alter von 65 Jahren und darüber ausfindig zu machen und ihren Gesundheitszustand zu verfolgen. Sie verrichten, was Staatsmedien als „ideologische Arbeit“ bezeichnen – Einwohner dazu zu bringen, ältere Angehörige zum Impfen zu überreden. Im Pekinger Viertel Liulidum werden Leuten ab 60 bis zu 500 Yuan (etwa 67,5 Euro) versprochen, wenn sie sich die Zwei-Dosen-Grundimmunisierung und danach eine Auffrischungsimpfung holen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Ergebnisse von Tests an älteren Menschen

Nach Angaben der Gesundheitskommission vom 23. Dezember hat sich die Zahl der täglichen Impfungen landesweit mehr als verdoppelt, liegt nunmehr bei 3,5 Millionen. Aber das ist nur ein Bruchteil der Dutzenden Millionen, die im Frühjahr 2021 pro Tag verzeichnet worden waren.

Massive Corona-Welle: China beginnt Jagd auf Virus-Varianten Alle Provinzen müssen drei Krankenhäuser in verschiedenen Städten auswählen, die jede Woche Stichproben von Infektionen sammeln, berichten Staatsmedien. © Quelle: dpa

Ältere Menschen fürchten die potenziellen Nebenwirkungen der in China produzierten Vakzine: Die Regierung hat keine Ergebnisse von Tests an Menschen im Alter von 60 Jahren und aufwärts bekannt gegeben. Li erzählt von einem 55-jährigen Freund, der nach seiner Impfung an Fieber und Blutgerinnseln gelitten habe. Es sei zwar nicht sicher, dass der Impfstoff das verursacht habe, aber sein Freund sei abgeneigt, sich eine zweite Spritze geben zu lassen. „Es heißt auch, dass das Virus weiter mutiert“, so Li. „Wie wissen wir, dass die Impfstoffe, die wir nehmen, nützlich sind?“

Manche zögern, weil sie an Diabetes, Herzproblemen und anderen Vorerkrankungen leiden. Dabei halten Experten Impfungen für diese Menschen sogar noch für dringender, weil die Risiken durch Covid in den meisten Fällen ernster seien als die durch potenzielle Nebenwirkungen.

Bisher empfanden viele ältere Menschen auch keinen besonderen Druck, sich impfen zu lassen, denn durch die Null-Covid-Politik gab es lange einfach wenig Infizierte und Kranke. So entwickelten in China auch weniger Menschen Antikörper gegen das Virus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur zwei Drittel der Über-80-Jährigen geimpft

„Jetzt sollten es Familien ihren älteren Angehörigen klar machen, dass eine Infektion ernste Erkrankung und sogar Tod verursachen kann“, sagt Jiang Shibo von der medizinischen Fakultät der Fudan-Universität in Shanghai.

Der Gesundheitsbehörde zufolge haben sich mehr als 90 Prozent der Menschen in China impfen lassen, aber nur zwei Drittel jener über 80. Laut der Volkszählung 2020 hat das Land 191 Millionen Einwohner, die 65 Jahre oder älter sind – eine Gruppe, die allein für sich gerechnet die Nummer 8 der bevölkerungsreichsten Staaten der Welt darstellen würde.

Anfragen von Journalisten, die Impfzentren besuchen wollen, werden in China routinemäßig abgelehnt. Zwei Reporter, die für kurze Zeit solche Zentren betraten, wurden weggeschickt, als Angestellte herausfanden, wer sie waren.

RND/AP