RKI registriert 47.988 Corona-Neuinfektionen

China lässt Biontech-Impfstoff zu – aber nur für Deutsche im Land

Tausende deutsche Staatsbürger in China sollen in den kommenden Wochen mit dem Biontech-Impfstoff gegen Corona geimpft werden. Das gab die Bundesregierung am Mittwoch bekannt. Man setze sich außerdem dafür ein, dass auch Ausländer anderer Staatsangehörigkeiten in China künftig mit Biontech geimpft werden können.