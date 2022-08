Und schon wieder ein neues Virus

Seit beinahe zweieinhalb Jahren prägt die Corona-Pandemie unser Leben. Wie geht es nun weiter? Das Autorinnenteam des RND-Newsletters „Die Pandemie und wir“ ordnet die Nachrichten ein, gibt Einblicke in wissenschaftliche Erkenntnisse und zeigt Wege in den postpandemischen Alltag. In dieser Woche: neue Viren, neue Impfempfehlungen.