Liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie diese Situationen auch? Sie sitzen beispielsweise in einer Besprechung – und haben ganz plötzlich das Gefühl, dass Ihnen das alles bekannt vorkommt. Nein, nicht weil der Kollege schon wieder in einen Fünf-Minuten-Monolog über sein Lieblingsthema abgedriftet ist. Oder weil genau das Problem aufgetreten ist, von dem alle im Raum schon vor Wochen wussten, dass es unvermeidlich ist. Sondern weil Sie die Situation exakt so schon einmal erlebt haben. Sie wissen zwar nicht, wann oder wie, aber die Überzeugung ist groß: Das kenne ich doch!

In der Fachsprache heißt dieses Gefühl Déjà-vu, das ist französisch für: schon mal gesehen. Wie es zu diesem Phänomen kommt, ist noch nicht abschließend geklärt. Eine Theorie, schreibt meine Kollegin Irene Habich, lautet, dass ein Déjà-vu eine Fehlschaltung im Gehirn ist, bei der aktuelle Eindrücke fälschlicherweise mit bereits Erlebtem verknüpft werden.

Ein Realitätscheck

Noch viel weniger bekannt ist das gegenteilige Phänomen: das sogenannte Jamais-vu (noch nie gesehen). Davon spricht man, wenn eigentlich Vertrautes ganz plötzlich irreal oder neuartig erscheint. Als sehe man es eben zum allerersten Mal im Leben.

„Jamais-vu ist ein Signal dafür, dass irgendetwas zu automatisch, zu häufig, zu repetitiv geworden ist. Es hilft uns, uns aus unserer aktuellen Wahrnehmung auszuklinken, und das Gefühl der Unwirklichkeit ist eigentlich ein Realitätscheck“, schreiben die beiden Forschenden, die für ihre Arbeit zum Thema kürzlich den Ig-Nobelpreis erhalten haben, eine Auszeichnung für ungewöhnliche und unterhaltsame Studien. Aber auch diese Forschung steht erst am Anfang.

Insgesamt veröffentlichten die mehr als 500 Forschenden von über 150 Institutionen des Human Brain Projects in der zehnjährigen Laufzeit mehr als 3000 Arbeiten. © Quelle: Markus Axer and Katrin Amunts, Forschungszentrum Jülich

Beide Fälle – Déjà-vu und Jamais-vu – zeigen daher auch: Obwohl es unser Leben erst möglich macht, unser Bewusstsein, ja, unser „Ich“ bestimmt, wissen wir doch noch erstaunlich wenig über das Gehirn. (Die Tatsache, dass mein Gehirn diesen Satz gerade über sich selbst verfasst hat, ist unglaublich faszinierend, oder?) Das Human Brain Project, das vor zehn Jahren gestartet ist, sollte das ändern – und zwar mit einer kompletten Computersimulation des Hirns. Das ist leider nicht gelungen. Dafür konnte das HBP zahlreiche andere Durchbrüche feiern. Wer weiß, was wir in den kommenden Jahrzehnten noch über dieses wichtige Organ herausfinden werden?

Damit Ihnen in der Zwischenzeit nicht alles immer ständig bekannt und alt vorkommt, finden Sie in diesen Newsletter wieder zahlreiche Artikel und Tipps, die das Leben besser machen.

Ihre

Anna Schughart

Von Kopf bis Fuß

Morgens oder abends? Wann ist die beste Zeit für Sport? Das kommt ganz darauf an, was man mit dem Training erreichen möchte (+). Jede Zeit hat ihre Vor- und Nachteile.

Langschläfer können Sporteinheiten ruhig auf die zweite Hälfte des Tages verschieben. © Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Was für den Morgen spricht:

Morgens aus dem Bett und sofort eine Joggingrunde im Park einlegen: Das scheint besonders gut beim Abnehmen zu helfen, hat eine Studie ergeben. Auch für die allgemeine Gesundheit könnte es besser sein, sich während der ersten Tageshälfte zu bewegen.

Was für den Abend spricht:

Auch Sport zur späteren Stunde hat seine guten Seiten. So ist die körperliche Leistungsfähigkeit in der zweiten Tageshälfte am höchsten, was vor allem dann von Interesse ist, wenn man sportliche Ziele erreichen möchte.

Aber:

Auch die innere biologische Uhr spielt eine sehr wichtige Rolle für die Leistungsfähigkeit. Einfach gesagt: Selbst wenn Frühsport unter dem Strich beim Abnehmen effektiver ist, ist das vor allem Theorie. Wer seinen Trainingsplan nicht einhält, weil er morgens unmotiviert ist, der kann Sport und Bewegung lieber gleich später einplanen.

Bei aller Liebe

Es ist wie so oft: Manche Dinge würdigt man erst, wenn sie nicht mehr da sind oder nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Letzteres ist definitiv beim Beckenboden der Fall, schreibt meine Kollegin Carolin Burchardt. Dabei ist diese dünne Muskelschicht, die zwischen Schambein und dem Kreuz- beziehungsweise Steißbein sitzt, für sehr viele Dinge zentral. Der Beckenboden hält die Eingeweide und umschließt einen Teil der inneren Geschlechtsorgane.

Das heißt: Macht der Beckenboden Probleme, dann kann das zahlreiche Folgen haben. Inkontinenz etwa, aber auch eine Absenkung der Gebärmutter oder sexuelle Funktionsstörungen wie die erektile Dysfunktion oder Vaginismus. Der Beckenboden hat daher auch beim Sex eine wichtige Rolle. Wesentlich ist deshalb, dass er flexibel ist – nicht zu stark und nicht zu schwach trainiert. Das Gute ist: Genau das lässt sich üben. Wie, das lesen Sie hier.

Bekommt kaum Beachtung: Dabei hält der Beckenboden unsere gesamten inneren Organe und nimmt auch auf unsere Sexualität reichlich Einfluss. © Quelle: RND-Illustration/Patan

Familienbande

Die Hot-Chip-Challenge, die Deo-Challenge: In der vergangenen Zeit haben auch wir öfter über gefährliche Mutproben berichtet, die unter Jugendlichen und auf Social Media kursieren sollen. Doch nicht bei jeder Challenge, vor der in Medien oder in Elterngruppen gewarnt wird, handelt es sich tatsächlich um eine virale Mutprobe. Trotzdem gibt es sie natürlich – und bei manchen von ihnen überschreiten Jugendliche eindeutig Grenzen.

Um ihre Kinder zu schützen, können Eltern aber einige Dinge beherzigen. Dazu gehört zum Beispiel, Ruhe zu bewahren und das Gespräch zu suchen. Auch sollte man dem Kind nicht pauschal unterstellen, jeden Quatsch mitzumachen – das könnte erst recht das Interesse wecken. Gemeinsames Reflektieren mit dem Kind helfe ihm, zu verstehen, dass vor allem innere Werte bei zwischenmenschlichen Beziehungen zählen, nicht bloß die Anerkennung über soziale Netzwerke, rät die Initiative „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“.

Gut gesagt

Ich glaube, dass es immer gut ist, gut zu sein. Egal, ob gerade Krise ist oder nicht. Und der Witz daran ist, es tut nicht nur mir gut. Es macht nicht nur mich glücklich. Es vermehrt das Glück und das Gute in der Welt. Rebekka Reinhard, Philosophin und Autorin

Die Philosophin und Autorin Rebekka Reinhard hat sich mit der Kunst, gut zu sein, auseinandergesetzt. Gut sein, sagt sie, ist eine Entscheidung. Wie wir mit der Banalität des Guten der Banalität des Bösen die Stirn bieten können und was Gut zu sein mit Übung, Haltung und menschlicher Wärme zu tun hat, darüber spricht Reinhard im Interview (+).

Die ernsten Seiten des Lebens

Ein Streit kann zwar der Auslöser für das Ende einer Freundschaft sein – häufig nimmt der Kontakt aber eher schleichend ab. © Quelle: Liza Summer/Pexels

Nur die wenigsten Freundschaften halten ein Leben lang. Da war man jahrelang eng verbunden, hat Gedanken, Erfahrungen und Gefühle geteilt, Krisen und Glücksmomente erlebt. Doch dann, mit der Zeit, ändert sich etwas in der Freundschaft: Erst werden gemeinsame Gesprächsthemen rar, dann die Treffen allmählich seltener. Irgendwann hört man nur noch alle paar Monate voneinander oder gratuliert sich zum Geburtstag, schreibt meine Kollegin Kristina Auer (+).

„Wie lange eine Freundschaft hält, kann man nicht vorhersagen“, sagt die Diplom-Psychologin Birgit Kolleck. Doch im Gegensatz zu Trennungen bleibt ein Freundschaftsende oft unausgesprochen. Dabei kann der Schmerz darüber häufig ähnlich intensiv sein. Um das zu verarbeiten, hilft nur eines: ihn bewusst zuzulassen.

Und wie bei jeder Krise kann auch im Ende einer Freundschaft eine Chance stecken. „Jedes Verlassenwerden erzwingt eine Entwicklung und eine Anpassungsleistung, die ich sonst niemals durchlaufen wäre“, sagt Christiane Jendrich, systemische Familientherapeutin.

Die schönen Seiten des Lebens

Süßes aus „Datschiburg“: Zwetschgenkuchen. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Beim Pflaumenkuchen ist es wie bei so vielem: Man liebt ihn oder man hasst ihn. Dabei handelt es sich bei dem Gebäck um einen Kuchen mit Geschichte, die gar nicht so leicht zu durchschauen ist, wie meine Kollegin Kerstin Hergt recherchiert hat. Sie hat auch ein Rezept, mit dem sich ein Zwetschgendatschi einfach nachbacken lässt.

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Redaktionsteam magazin@rnd.de. Wir freuen uns!

