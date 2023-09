﻿In ständiger Lebensgefahr: Wie die zehnjährige Lina mit ihrer gefährlichen Krankheit lebt

Sadenbeck/Pritzwalk. Es passiert etwa einmal pro Woche. Ein kleiner Sturz genügt. Ein Verschlucker beim Essen. Ein unachtsamer Moment. Lina M. hört auf zu atmen, einfach so. Ihr Körper wehrt sich nicht dagegen. Sie wird schläfrig und ganz blass. Würde jetzt niemand eingreifen – sie würde einschlafen und nie mehr aufwachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Arzt hatte schon so eine Vermutung“, sagt Linas Mutter Sophie M. „Wir haben lange gehofft, dass alles ein großes Missverständnis ist. Dass sich alles aufklärt.“

Sophie M. versucht, mit diesen Schreckmomenten zu leben. Sie hat an dem Küchentisch mit Wachstuchdecke in der kleinen Küche Platz genommen. Die Familie M. hat sich an einer Landstraße in der Nähe von Pritzwalk den Traum vom eigenen Haus erfüllt. Nördliche Prignitz, eine der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands.

Lina (10) und Sophie M. (30) möchten aus Angst vor Stigmatisierung nicht erkannt werden. © Quelle: Josa Mania-Schlegel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lina muss jeden Atemzug aktiv auslösen

Während draußen Familien in ihren Kombis ins Wochenende fahren, breitet Sophie M. die überlebens­wichtigen Geräte ihrer Tochter auf dem Tisch aus. Das Beatmungsgerät. Das Pulsoxymeter. Die Sauerstoff­flasche. Die Maske. Mehr als zehn Kilo, immer dabei.

„Hallo, ich bin Lina“, sagt Lina. Ein zierliches, blondes Mädchen setzt sich an den Tisch mit den Geräten. Ein normales Mädchen, jedenfalls auf den ersten Blick. Man sieht nicht, dass Lina M. eigentlich andauernd in Lebensgefahr schwebt. Sie kam mit dem Undine-Sydrom auf die Welt, eine angeborene Erkrankung des zentralen Nervensystems.

Die Krankheit ist nach einer Sagengestalt benannt: Den Undinen, geheimnisvollen Wassernymphen, die ihre untreu gewordenen Geliebten mit einem buchstäblich atemberaubenden Kuss töten. Erkrankte atmen nicht automatisch. Sie müssen jeden Atemzug aktiv auslösen – wie eine Handbewegung.

Lauter Geräte, um Linas Sauerstoff im Blut zu messen – oder zu erhöhen. © Quelle: Josa Mania-Schlegel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine von fünf Pflegekräften begleitet Lina in die Schule – oder hält Nachtwache

Nur vier Menschen kommen in Deutschland pro Jahr mit dem Syndrom auf die Welt. 120 leben aktuell damit. Sie können alt werden – aber nur mit fremder Hilfe. Nachts muss Lina künstlich beatmet werden. Sie würde sonst im Tiefschlaf ersticken. Ein Pfleger hält an ihrem Bett Wache. Ihr ganzes Leben lang wird das so sein.

Aber auch tagsüber folgte bis zuletzt eine Pflegekraft Lina jeden Schritt. In die Schule, auf den Spielplatz, zur freiwilligen Feuerwehr. In den Urlaub an die Ostsee oder nach Dänemark kamen gar zwei Kräfte mit – eine für den Tag, eine für die Nachtschicht.

Sie passen tagsüber auf, dass Lina nicht einschläft. Und nachts, dass sie ihre Maske nicht abstreift und dass die Maschinen nicht versagen. Sie messen hin und wieder ihr Sauerstofflevel. Und sie führen ihr, wenn nötig, Sauerstoff zu. Mehrmals im Jahr retten sie ihr Leben.

Seit einer Woche ist alles anders bei der Familie M. Im August kam ein Brief von der Krankenkasse. „Bei der Bearbeitung Ihrer Rechnung haben wir Differenzen festgestellt“, stand darin. Was bedeutete: Die Kasse möchte ab sofort nur noch für zwölf Stunden Pflege aufkommen, für rund 17.000 Euro im Quartal. Also nur noch für die Nachtschicht. Die Tagschicht fällt weg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich möchte meine Tochter nicht auf dem Friedhof besuchen“

Der Wegfall ist für Undine-Patienten nicht unüblich. Ab dem jungen Erwachsenenalter, wenn sie selbstständig und eigenverantwortlich werden, können sie tagsüber selbst auf sich aufpassen. Sie wissen, dass ein Mittags­schlaf für sie tödlich sein kann. „Für Lina ist es zu früh“, glaubt Sophie M.

Also rief sie vor einer Woche beim Schulamt an. Sie informierte die Behörden, dass Lina nicht mehr in die Schule gehen könne. „Ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen“, sagt Sophie. „Was, wenn was passiert? Ich möchte meine Tochter nicht auf dem Friedhof besuchen.“

Ja, was wäre wenn? In der Schule müssten alle Lehrer in der Lage sein, Lina an das Atemgerät anzuschließen. Auf dem Schulhof müsste sie immer in Sichtweite sein. Was, wenn sie es nicht ist? Wenn sie stürzt, wenn es niemand sieht und sie plötzlich vergisst, wie man atmet? So wie es mehrmals im Monat geschieht? Sophie M. weiß es nicht.

Ein hessisches Gericht gab einer anderen Mutter recht

Sophie M. hat eine Anwältin engagiert, um die Krankenkasse zum Zahlen der Beträge zu zwingen. Ein Urteil aus dem Jahr 2011 am Landessozialgericht Hessen, gab einer Mutter in einem ähnlichen Fall recht: Es gebe eine „Notwendigkeit, die körperliche Situation zu beobachten und gegebenenfalls in medizinisch-pflege­rischer Hinsicht zu intervenieren“, urteilte das Gericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Märkische Allgemeine“ hat die Krankenkasse von Familie M. um Stellungnahme gebeten. Die hat mit Verweis auf die Schweigepflicht konkrete Aussagen zu dem Fall verweigert. Linas Eltern haben deshalb eine Schweigepflicht­entbindung unterzeichnet, die ist aktuell auf dem Weg zur Krankenkasse.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.