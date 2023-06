﻿Muss die Organspende Normalität werden?

Mein Herz gehört dir

Ein Pro von Lucie Wittenberg

Fällt es Ihnen leicht, an Ihren Tod zu denken? Und was dann mit Ihrem Körper passiert? Zugegeben, der Tod ist nicht unbedingt unser Lieblingsthema. Sich mit Organspende zu befassen bedeutet genau das: sich mit dem Ende des Lebens auseinanderzusetzen. Auch wenn wir gerade noch mittendrin stehen, das Herz schlägt, die Lunge arbeitet, die Nieren filtern. Diese so fleißigen Organe jemandem nach seinem Tod zu überlassen? Für viele erscheint dieser Gedanke genauso gruselig wie das eigene Ableben.

Und irgendwas ist ja auch immer wichtiger, als sich mit der abstrakten Frage zu beschäftigen, was mit den Organen nach dem Tod passieren soll. Oder wie man zum Thema Organspende steht.

Zu wenige Menschen spenden Organe nach dem Tod

Nur was ist, wenn das Herz beginnt zu holpern, die Niere ihre Arbeit verweigert? Würden Sie dann ein Spenderorgan nehmen? Kaum einer müsste da wohl lange überlegen, denn schließlich geht es ja um das eigene Leben. Doch ein rettendes Organ liegt oft in weiter Ferne, denn in Deutschland gibt es gar nicht genug Menschen, die nach ihrem Tod spenden.

Und es werden immer weniger. 2022 ist die Zahl der Spender nach Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation um 6,9 Prozent im Vergleich zu 2021 gesunken. Noch 869 Menschen spendeten nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe – nach 933 Spendern 2021 und 913 im Jahr 2020. Rund 8500 Menschen stehen auf Wartelisten.

Dabei kann die Widerspruchslösung Leben retten. Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht vor, dass alle Menschen bereit sind, ihre Organe zu spenden – es sei denn, sie widersprechen ausdrücklich. In den meisten Ländern Westeuropas gilt die Widerspruchslösung schon, beispielsweise in Österreich, Frankreich und Großbritannien. Seit fast 30 Jahren liegt Spanien bei Organspenden weltweit an der Spitze.

84 Prozent der Befragten in Deutschland stehen laut einer aktuellen Umfrage einer Spende zwar positiv gegenüber, einen Ausweis haben laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bislang aber nur rund 40 Prozent der Menschen. Die Stiftung Organtransplantation geht sogar von einer noch geringeren Zahl aus. Die Widerspruchslösung kann genau dann helfen, wenn Menschen für eine Spende sind, aber keinen Spenderausweis haben oder es nicht anderweitig vermerken.

In Deutschland profitiert man von denen, die sich Gedanken gemacht haben, die Verantwortung übernehmen wollen.

Denn die irrsinnige Diskrepanz zwischen denen, die wollen, und denen, die sich um einen Ausweis bemühen, hat Folgen: Immer häufiger müssen Spenderorgane aus dem Ausland importiert werden. Oft aus Ländern, in denen die Widerspruchslösung bereits gilt. Es ist beschämend: In Deutschland profitiert man von denen, die sich Gedanken gemacht haben, die Verantwortung übernehmen wollen.

Keine Mehrheit für Widerspruchslösung im Bundestag

Die Politik ist bei der Entscheidung ebenfalls keine große Hilfe. Die Widerspruchslösung bekam in der Gewissensentscheidung des Bundestags bisher keine Mehrheit. Die Menschen sollten stattdessen auf Ämtern ausführlicher über das Thema informiert werden. Geholfen hat das wenig.

Auch ich habe Angst vor dem Tod. Und trotzdem habe ich, seit ich 13 Jahre alt bin, einen Organspendeausweis. Es gab nie den konkreten Auslöser, eher ein Gefühl, das mir sagte: Wenn ich irgendwann nicht mehr bin, dann soll doch bitte jemand anderes für mich sein. Mein Tod würde bedeuten, dass jemand anderes leben könnte. Das ist nicht nur für mich ein Trost, sondern hoffentlich auch für meine Angehörigen, die in meinem Ableben eine Art Sinn sehen können. 15 Jahre sind seit meinem ersten Papierausweis vergangen. 15.000 Menschen, die auf ein Spenderorgan gewartet haben, sind in dieser Zeit gestorben. Jeder Vierte schafft es nicht bis zur rettenden OP.

Natürlich hat der Staat eine besondere Verantwortung, nicht unverhältnismäßig in die individuellen Rechte einzugreifen. Das regeln Paragraf 1 und 2 des Grundgesetzes. Wer nun nach Selbstbestimmung ruft, kann also beruhigt sein. Wer keine Organe spenden will, sei es aus ethischen, religiösen oder anderen Gründen, muss es nicht tun. Denn natürlich endet die Würde des Menschen, ihre Unantastbarkeit nicht mit dem Tod.

Nein bedeutet Nein bei Widerspruchslösung

Der freie Wille ginge bei dem Vorschlag von Gesundheitsminister Lauterbach schließlich nicht verloren. Keinem Menschen sollen Organe entnommen werden, wenn er widersprochen hat. Mit der Widerspruchslösung bedeutet ein Nein weiterhin Nein. Die Sorge, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen könnte, muss durch Politik sowie Ärztinnen und Ärzte entkräftet werden. Die meisten Deutschen geben in Umfragen nämlich zu, sich nicht umfassend informiert zu fühlen. Das Thema macht die Menschen misstrauisch und ängstlich. Es muss genaue Regeln geben, wann Organe entnommen werden dürfen, wie sie verteilt werden und wie genau die Widerspruchslösung aussehen könnte.

Wer viel über etwas weiß, hat automatisch weniger Angst. Wer informiert ist, kann für sich entscheiden, was die beste Lösung ist. Und dann fällt es vielleicht auch leichter, an den eigenen Tod zu denken.

Nicht Nein heißt nicht Ja

Ein Kontra von Irene Habich

Wenn jemand kein Organspender oder keine Organspenderin werden möchte, kann das verschiedene Gründe haben. Viele Menschen haben die Befürchtung, dass sie als Spendende bei Krankheit oder Unfall schneller für tot erklärt werden. Dass also weniger unternommen wird, um ihr eigenes Leben zu retten, wenn man ihr Herz, ihre Lunge oder ihre Leber braucht. Immerhin gibt es bei ärztlichen Entscheidungen oft einen Ermessensspielraum.

Andere haben ihr Vertrauen verloren, weil Skandale ans Tageslicht kamen: So sind Spenderorgane in der Vergangenheit nicht immer gerecht verteilt worden. Rund ein Viertel der Menschen, die ihre Organe nicht spenden wollen, haben Angst davor, dass Missbrauch damit betrieben wird. Das hat eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ergeben. Auch religiöse Motive können eine Rolle spielen. Und manch einem ist es ganz einfach unangenehm, sich mit dem schwierigen und komplexen Thema auseinanderzusetzen.

Schutzrechte werden einfach ausgehebelt

Jeder einzelne dieser Gründe muss respektiert werden. Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ist eines der höchsten Güter in einem Rechtsstaat. Und selbst ein für tot erklärter Mensch ist geschützt: Die Organentnahme nach dem Tod ist als „Störung der Totenruhe“ eine Straftat, wenn nicht sicher ist, dass die Betroffenen einverstanden gewesen wären.

Mit der Widerspruchslösung würden diese Schutzrechte einfach ausgehebelt. Die Rechtslage, dass jeder Mensch selbst über seinen Körper bestimmt und Organe nur bei ausdrücklicher Zustimmung entnommen werden dürfen, würde sich in das genaue Gegenteil verkehren. Widerspruchslösung bedeutet: Der Staat bestimmt automatisch über den Körper, wenn sich jemand nicht dagegen ausspricht. Nicht Nein zu sagen heißt aber nicht Ja. Erst recht nicht dann, wenn eine Person im entscheidenden Moment gar nicht mehr dazu in der Lage ist, sich zu äußern.

Die Begründung, die meisten Menschen würden ja Organe spenden wollen und nur „vergessen“, sich einen Spenderausweis zuzulegen, ist fadenscheinig und fragwürdig. Ein Staat, der so agiert, als wisse er besser, was seine Bürger und Bürgerinnen eigentlich wollen, erkennt sie nicht als mündige Menschen an.

Menschen sollen mit der Regelung ausgetrickst werden

Ein weiteres (Schein-)Argument für die Widerspruchslösung lautet, man wolle die Menschen dadurch lediglich zu einer Entscheidung für oder gegen die Spende motivieren. Dabei setzt die Widerspruchslösung ja genau darauf, dass viele versäumen würden, sich mit dem Thema zu befassen und aktiv zu widersprechen. Das soll dann als Wunsch zur Spende gedeutet werden, weil mehr Spenderorgane benötigt werden. Letztendlich sollen die Menschen mit der Regelung ausgetrickst werden.

Verfechter der Widerspruchslösung stellen es gerne so dar, als bestehe eine moralische Verpflichtung zur Organspende. Oder als seien Nichtorganspendende mit für Todesfälle von Menschen verantwortlich, die nicht rechtzeitig ein Spenderorgan bekommen. Dabei ist festzuhalten: Patienten und Patientinnen, die Spenderorgane benötigen, sterben in erster Linie an den Folgen von schwerer Krankheit. Spenderorgane können für sie die Chance sein, ihr Leben trotz schwerer und naturgemäß tödlich verlaufender Leiden zu verlängern. Dadurch haben Betroffene aber nicht automatisch das Recht auf die Organe anderer Menschen. Das Selbstbestimmungsrecht der potenziellen Spender und Spenderinnen wiegt stärker und wird nicht dadurch außer Kraft gesetzt, dass theoretisch jemand anderes ihre Organe brauchen könnte.

Je mehr allerdings versucht wird, Menschen zur Spende zu drängen – zum Beispiel mit einer Widerspruchslösung –, desto weniger werden sie auf die Informationen der offiziellen Institutionen vertrauen.

Es ist möglich, dass viele Menschen sich auch aus Unwissen gegen eine Spende entscheiden. Und gerne darf besser über das Thema Organspende aufgeklärt werden. Je mehr allerdings versucht wird, Menschen zur Spende zu drängen – zum Beispiel mit einer Widerspruchslösung –, desto weniger werden sie auf die Informationen der offiziellen Institutionen vertrauen.

Aufmerksamkeit für das Thema Organspende wächst

Vielleicht ist auch einfach Geduld gefragt: Seit Jahren ist die Aufmerksamkeit für das Thema Organspende gewachsen. In repräsentativen Umfragen der BZgA hatten 40 Prozent der Befragten 2022 einen Organspendeausweis, 2010 waren es nur 25 Prozent gewesen. Die meisten Menschen mit Organspendeausweis erklären sich zu einer Spende bereit, wobei auch die Ablehnung einer Spende darin dokumentiert werden kann.

Diskutieren lässt sich, ob jeder Bürger und jede Bürgerin zumindest einmalig direkt gefragt werden soll, ob er oder sie Organe spenden will. Einbinden könnte man das zum Beispiel beim Ausstellen des Führerscheins. Auch in diesem Fall sollte aber gelten: Will jemand selbst dann keine Entscheidung treffen, wenn er direkt danach gefragt wird, ist das als fehlende Zustimmung zu werten. Denn nicht Nein zu sagen heißt ganz einfach nicht Ja.