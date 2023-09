Gegenteil von „Déjà-vu“: Was ist das „Jamais-vu“-Phänomen?

Ein „Déjà-vu“ ist eine Erfahrung, die die meisten Menschen kennen. Bei einem „Déjà-vu“, was übersetzt so viel bedeutet wie „schon einmal gesehen“, fühlt es sich plötzlich so an, als hätten wir eine bestimmte Situation schon einmal erlebt. Es bleibt aber unmöglich, sich zu erinnern wo, wann und unter welchen Umständen.

Das liegt vermutlich daran, dass es sich um eine „Erinnerungstäuschung“ handelt. Unser Gehirn spiegelt uns lediglich vor, dass die Situation vertraut ist. Wie „Déjà-vu“-Erlebnisse zustande kommen, ist nicht abschließend geklärt: Es ist schwer, das Phänomen zu untersuchen, weil es spontan und zufällig auftritt.

Fehlschaltung im Gehirn

Ein gängiges Erklärungsmodell besagt, dass es sich bei einem „Déjà-vu“ um eine Fehlschaltung im Gehirn handelt, bei der aktuelle Eindrücke fälschlicherweise mit bereits Erlebtem verknüpft werden. Beobachtet wurde zudem, dass „Déjà-vus“ bei neurologischen Erkrankungen vermehrt auftreten können. So geht ein „Déjà-vu“ bei Epileptikern und Epileptikerinnen häufig einem epileptischen Anfall voran.

Einige Forschende stellen auch in Frage, dass „Déjà-vus“ Täuschungen sind und meinen, es handele sich um echte Erinnerungen, die wir nur nicht abrufen können. Die Forscher Akira O‘Connor und Christopher Moulin glauben, dass ein „Déjà-vu“ durch ein „Überprüfungssystem“ unseres Gehirns entsteht. So würden stets echte mit falschen Erinnerungen abgeglichen. Wenn eine Erinnerung falsch sei, entstehe dabei ein seltsames Gefühl.

Wer öfter „Déjà-vus“ hat, neigt auch zu „Jamais-vus“

Weniger bekannt und noch schlechter erforscht als das „Déjà-vu“ ist sein Gegenstück, das sogenannte „Jamais-vu“. Übersetzt bedeutet das „noch nie gesehen“. Damit ist das Phänomen gemeint, dass eigentlich Vertrautes urplötzlich irreal oder neuartig erscheint, so als sehe oder erlebe man es zum allerersten Mal.

Ein Team um O‘Connor und Moulin hat sich auch damit befasst und nun herausgefunden, dass beide Phänomene zusammenzuhängen scheinen. Für ihre Arbeit haben die Forschenden vor wenigen Tagen den „lg Nobelpreis“ erhalten, eine Auszeichnung für ungewöhnliche und unterhaltsame Studien.

Den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen war es gelungen „Jamais-vus“ bei Versuchsteilnehmenden künstlich auszulösen. Sie ließen diese immer wieder die gleichen, teils ungewöhnlichen Wörter auf einem Blatt Papier niederschreiben. Die Idee dahinter – irgendwann würden die bekannten Wörter angesichts der ständigen Wiederholung an Bedeutung verlieren, Verwirrung auslösen und sich fremd anfühlen.

Wörter fühlen sich nicht mehr richtig an

Tatsächlich war das auch so. Nach durchschnittlich 33 Wiederholungen unterbrachen die Probanden und Probandinnen ihre Aufgabe. Der Grund dafür war bei 70 Prozent der Versuchsteilnehmenden mindestens einmal ein „Jamais-vu“-artiges Empfinden: Sie gaben an, die Wörter plötzlich seltsam gefunden zu haben, sie hätten sich nicht mehr real angefühlt, so als ob sie sie zum ersten Mal sehen würden. Oder sie hatten das Gefühl sie nicht mehr richtig zu schreiben.

Die Forschenden wiederholten das Experiment, indem sie Teilnehmende das Wort „the“ wiederholt aufschreiben ließen, eines der häufigsten Wörter in der englischen Sprache. Auch hierbei berichteten 55 Prozent von „Jamais-vu“ Erfahrungen: Sie gaben an, das Wort fühle sich nicht mehr richtig an, so als würden sie die Bedeutung nicht mehr kennen. Und es scheine ihnen ganz so, als ob es sich um kein richtiges Wort mehr handele, und man ihnen nur eingeredet habe, dass es eines sei.

In einer Befragung gaben viele Teilnehmende an, dass sie im Alltag bereits ähnliches Empfindungen gehabt hatten, also auch per Zufall bereits „Jamais-vu“-Erlebnisse hatten. Was die Befragung noch ergab: Diejenigen, die in den letzten sechs Monaten häufiger ein „Déjà-vu“ hatten, schienen auch stärker zu „Jamais-vus“ zu neigen.

Phänomen tritt auch bei Zwangsstörungen auf

In einem Beitrag für „Science Alert“ beschreiben Akira O‘Connor und Christopher Moulin, worum es sich bei „Jamais-vu“ ihrer Ansicht nach handelt. Das Phänomen habe eine bestimmte Funktion, so ihre Erklärung. „Jamais-vu ist ein Signal dafür, dass irgendetwas zu automatisch, zu häufig, zu repetitiv geworden ist. Es hilft uns, uns aus unserer aktuellen Wahrnehmung auszuklinken und das Gefühl der Unwirklichkeit ist eigentlich ein Realitätscheck“, heißt es in dem Beitrag.

Und weiter: „Es ergibt Sinn, dass das passieren muss. Unser kognitives System muss flexibel bleiben, um uns zu erlauben, unsere Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo sie benötigt wird, anstatt sich zu lange in repetitiven Aufgaben zu verlieren.“ Man beginne gerade erst, das „Jamais-vu“ zu verstehen. Der bedeutendste wissenschaftliche Forschungsansatz sei die Übersättigung – die Überladung mit etwas, bis es seinen Sinn verliere.

Hilfe bei Zwangsstörungen?

Moulin und O‘Connor weisen darauf hin, dass „Jamais-vu“-Erlebnisse auch durch das Verhalten bei Zwangsstörungen ausgelöst werden können. So scheint laut einer anderen Studie das zwanghafte Starren auf Objekte schon nach kurzer Zeit dazu zu führen, dass die eigene Wahrnehmung in Frage gestellt wird. Das zwanghafte wiederholte Starren auf Dinge – etwa um sich zu versichern dass die Tür abgeschlossen oder der Herd ausgeschaltet ist – könnte demnach kontraproduktiv sein, glauben Moulin und O‘Connor.

So könne es dazu führen, dass Betroffene nur noch weniger ihrer Wahrnehmung vertrauen und sich durch einen Blick erneut „versichern“ müssen – ein Teufelskreis. Erkenntnisse über das „Jamais-vu“ könnten daher helfen, Zwangsstörungen besser zu verstehen und zu behandeln, glauben die Wissenschaftler.