﻿Experte über Bruce Willis‘ Krankheit FTD: „Der Kern der Persönlichkeit geht verloren“

Bruce Willis wird nie wieder in die Rolle des John McClane der „Stirb langsam“-Filme schlüpfen, er wird keiner der „Expendables“ mehr sein und nicht mehr den melancholischen Superhelden David Dunn für M. Night Shyamalan spielen. Schon im Vorjahr hatte die Familie des 68-jährige Workaholics das Ende seiner Schauspielkarriere bekannt gegeben – damals war eine aphasische Störung mit Sprachproblemen und kognitiven Einschränkungen als Grund genannt worden. Im Februar dieses Jahres wurde dann bekannt, dass der Schauspieler an der seltenen, nicht therapierbaren frontotemporalen Demenz (FTD) leidet. Was sich hinter dieser Krankheit verbirgt und was die Diagnose für Betroffene und ihre Familie bedeutet, darüber sprach Professor Matthis Pyrofzik, Experte für neurodegenerative Erkrankungen, mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Professor Synofzik, in den aktuellen Berichten über den Schauspieler Bruce Willis liest man bezüglich seiner Erkrankung, der frontotemporalen Demenz – oder kurz FTD – immer wieder, sie sei eine „seltene“ und „besonders grausame“ Form der Demenz. Stimmen Sie dem zu?

FTD gehört zu den in der Tat etwas selteneren Formen der Demenz. Man schätzt, dass zwischen drei und neun Prozent aller Demenzerkrankten eine frontotemporale Demenz haben. Zum Vergleich: 60 bis 70 Prozent der Erkrankten leiden an Alzheimer. Im Altersspektrum der 50- bis 60-Jährigen sind beide Formen allerdings gleich häufig – erst ab 60 Lebensjahren ist Alzheimer dann viel viel häufiger.

„Die Areale, die unser Ich ausmachen, gehen zugrunde“

Und weshalb bekommt FTD das Attribut „besonders grausam“? Ist nicht jede Form von Demenz grausam?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie haben völlig recht – jede Demenz ist in der Regel mit sehr belastenden Einschränkungen für die betroffene Person und ihr Umfeld verbunden. Was die frontotemporale Demenz aber so besonders schwierig macht, ist, dass dort die Gehirnnetzwerke absterben, die unsere Persönlichkeit bilden. Nicht Motorik, Sehen oder Hören gehen zugrunde, auch nicht vorrangig das Gedächtnis und die raum-zeitlichen Orientierungsfähigkeiten wie bei Alzheimer. Sondern die Areale, die unser Ich ausmachen: unsere Denkweisen, unsere Logik, unsere Präferenzen – was wir gerne mögen, was wir nicht gerne mögen – wie wir uns gegenüber Partner, Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn verhalten, wie wir zu unseren Haustieren sind, wie wir unsere Impulse kontrollieren, uns im Alltag benehmen. All das macht FTD so grausam – der Kern unserer Persönlichkeit geht verloren.

Man sieht vertraut aus und wird zum Fremden.

Genau. Es ist diagnostisch für FTD definiert, dass persönlichkeitsferne Züge angenommen werden. Und dann sagt man sich irgendwann: „Das ist doch nicht mehr mein Mann wie ich ihn kennengelernt habe.“

Bei Alzheimer ändert sich doch aber auch die Persönlichkeit, oder?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Alzheimer ist das Gedächtnis betroffen und das raum-zeitliche Orientierungsfähigkeiten – das ist natürlich auch Teil einer Persönlichkeit und wirkt sich natürlich auch alles auf diese aus. Aber nicht – zumindest nicht in den frühen und mittleren Stadien – primär der Persönlichkeitskern eines Menschen.

Was passiert im Gehirn eines FTD-Kranken?

Es findet ein fortschreitender Abbau von Nervenzellen statt – wie bei allen neurodegenerativen Erkrankungen. Betroffen sind im FTD-Fall aber diejenigen Netzwerke, die unserem Denken, Verhalten, Urteilen und Entscheiden zugrunde liegen – im Gegensatz zu beispielsweise denjenigen Gehirnarealen, die unserem Gedächtnis, den raum-zeitlichen Orientierungsfähigkeiten, unserer Motorik und unserer Sensorik zugrunde liegen. Man kann sich das Gehirn vorstellen wie eine Festplatte mit verschiedenen Prozessor-Modulen und alle Module sind intakt – inklusive der „Memory Card“- , aber die Module für Verhaltenskontrolle, für Empathie, für soziales Verhalten und eben oft auch Sprache gehen bei FTD kaputt.

„Die Empathie und soziale Fähigkeiten gehen verloren“

Das hieße für den Fall Bruce Willis – er müsste keine Probleme haben, die Leute um ihn herum zu erkennen.

Ja. Die Fähigkeit Personen zu erkennen wie auch das Gedächtnis wird wohl intakt sein. Und er wird sich – zumindest am Anfang der Erkrankung – auch noch orientieren können. Es gibt zwei Prägnanztypen der FTD: bei der einen ist erst das Verhalten betroffen, dann die Sprache; beim anderen ist es umgekehrt. Was bei Bruce Willis im Abbau befindlich ist, ist das Modul, das für Sprachproduktion und Sprachverständnis zuständig ist. Das geht später in einen globaleren Abbau der Persönlichkeit über.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kommunikationsprobleme sind nur der Anfang?

Wäre nur die Sprache betroffen, wäre es natürlich auch schlimm. Man könnte als Partner, Kind, Freund des oder der Betroffenen aber noch ganz viel nonverbal machen. Man kann im gesellschaftlichen Setting tatsächlich – wenngleich natürlich sehr eingeschränkt – zur größten Not auch ohne Sprache leben. Kommt aber die Persönlichkeitsveränderung hinzu, wird die erkrankte Person reizbar, aggressiv oder apathisch, die Empathie und soziale Fähigkeiten gehen verloren – dann ist damit auch die nonverbale Kommunikation zunehmend aufgehoben. Das ist auch belastend für die Angehörigen. Ich will nichts verniedlichen – es ist anstrengend und belastend, für jemanden zu sorgen der das Gedächtnis verliert oder sich nicht mehr orientieren kann. Aber oft es ist noch schlimmer, wenn ihr Partner sich primär in seinen Persönlichkeitseigenschaften und sozialen und partnerschaftlichen Verhaltensweisen verändert, zum Beispiel bezüglich Liebe, Sympathie und Empathie. Sie kümmern sich um ihn, und er wird aggressiver, verhält sich sozial inadäquat oder sitzt einfach nur teilnahmslos da – unzugänglich. Er gibt Ihnen immer weniger zurück.

„Erkrankte und Bezugspersonen ziehen sich in einen geschützten Rahmen zurück“

Emma Heming Willis, die Ehefrau des Schauspielers berichtete in den Sozialen Netzwerken von Einsamkeit und Isolation. Ein sozialer Bruch findet offenbar statt.

Aber ja, das ist oft so. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit einem FTD-erkrankten Partner zu Freunden. Und Ihr Partner ist sozial inadäquat – verlässt frühzeitig die Runde, zeigt andere Manieren, streitet mit Anwesenden, oder ist apathisch. Dann kommt der Verlust der Sprache. Irgendwann trauen Sie sich nicht mehr, mit so einer Person sozial aufzutreten, wollen das vielleicht auch nicht mehr – auch der Betroffene will es vielleicht nicht mehr. So ziehen sich die Erkrankten und ihre Bezugspersonen immer mehr in einen geschützten Rahmen zurück. Ihr Lebenskreis wird sehr klein.

Was kann man sozial tun?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuerst einmal muss der Partner oder der nächststehende Mensch wissen – und das ist wirklich das A und O – dass das, was sich am FTD-Patienten ändert, egal wie schlimm sein Verhalten ist, nicht „gewollt“ ist. Wenn jemand in Gesellschaft reizbar ist, sich schräg verhält, sagt man „Jetzt reiß dich mal zusammen!“ Ein Grundzug unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ist es ja, dass man Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen modulieren kann. Der FTD-Erkrankte kann das nicht – das ist intrinsischer, definierender Teil seiner Erkrankung. Dies von ihm zu verlangen wäre, als sagte man einem Schlaganfall-Patienten „Jetzt beweg‘ mal deinen Arm!“ Das kann der nicht, denn er hat eine Lähmung. Und beim näheren Umfeld, bei Familien und Freunden, muss dann auch Verständnis geschaffen werden, dass dieses Verhalten nicht absichtsvoll geschieht, sondern dass das eben Teil seiner Krankheit ist.

„Der FTD-Erkrankte braucht klare Abläufe und Bezugspersonen“

Das ist wahrscheinlich schwer zu verstehen.

Furchtbar schwer. Das dauert, das ist ein Prozess – denn es ist diametral zu dem, wie wir uns sonst in Dialogen oder im sozialen Kontext verhalten. Aber wenn diese Umstellung erst einmal geschafft ist, wenn der Verständnishorizont steht, dann sind die Folgeschritte eher machbar. Man versucht, ein geschütztes, strukturiertes und strukturierendes Umfeld zu erzeugen, man reduziert Dinge, die das Impuls- und soziales Fehverhalten des Patienten triggern – wenn der- oder diejenige zum Beispiel neuerdings ewig im Internet herumsurft, dort Sachen bestellt, viele Süßigkeiten isst. Dazu wird man ihn oder sie von Situationen fernhalten die überfordernd sind und aggressiv machen: Man wird auf klare, strukturierte geschützte Wege achten, das heißt, man weiß um die Abläufe, die für denjenigen passen, kennt die Personen, denen er begegnet. Der FTD-Erkrankte braucht klare Abläufe und Bezugspersonen, keine inhaltlichen oder sozialen Überraschungen. Man geht nicht in ein fremdes Theater mit ihm oder auf eine Party mit unbekannten Leuten.

Im Fall Bruce Willis wurde von Paparazzi berichtet, die ihm laut Dinge zuriefen und herumjohlten, als er sich mit Freunden in einem Café treffen wollte.

So etwas kann für einen FTD-Erkrankten sehr schlimm sein. Das ist grob fahrlässig, die Paparazzi haben in das, was er qua Krankheit nicht kann, hineingepiekt. Als wären sie einem Patienten mit Schlaganfall auf seinen gelähmten Arm getreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Man findet in einer Partnerschaft immer noch wertvolle Andockpunkte“

Kann der Partner oder die Partnerin – auch wenn sie die Krankheit versteht – die erkrankte Person überhaupt weiterhin lieben wie zuvor. Oder ist das beim Fortschreiten der Krankheit eine Pfleger-Pflegefall-Beziehung?

Das ist natürlich individuell unterschiedlich, und hängt davon ab, wie und was man in der Partnerschaft lieben gelernt hat. Meist findet man in einer Partnerschaft auch immer noch mindestens einzelne wertvolle Andockpunkte zu einem „Betroffenen“, kleine gemeinsame Sachen und Routinen – da ist ein altes Kosewort, das gemeinsame Lieblingslied, der rote Sessel, in dem er immer so gerne sitzt, eine übliche klare gemeinsame Spaziergang-Strecke. Damit kann man unter Umständen einen Betroffenen ganz neu abholen, da wird er gegebenenfalls wieder offener, weicher, kommt aus einer Apathie heraus. Es sind solche kleinen Schmuckstücke im Beziehungskasten, die auch im fortgeschrittenen Stadium von FTD noch etwas bewegen können.

Braucht der Partner, der betreuende Mensch, selbst auch Hilfe?

Absolut, und oft von vornherein. Sich um einen Menschen zu kümmern, der seine Persönlichkeit einbüßt, kann mit zu dem Schwersten überhaupt gehören. 24/7 mit einer Person zusammenzuleben, deren Erkrankung fortschreitend und dynamisch ist – da sind Begleitpersonen für die betreuenden Menschen von zentraler Bedeutung, um selbst seelisch stabil zu bleiben. Unbedingt.

Wie wird das für Bruce Willis nun weitergehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er wird möglicherweise in späten fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung nur noch Satzstücke, vielleicht sogar nur noch einzelne Worte hervorbringen, was bis zum kompletten Sprachverlust gehen kann. Und er wird Präferenzen und soziale Interaktionen verändern, viele Teile seiner Persönlichkeit verändern. Das Körperliche bleibt oft lange intakt – erst spät werden die FTD-Erkrankten auch körperlich gebrechlicher. Die Krankheit dauert bis zum Tod durchschnittlich acht Jahre, – mit allerdings einem breiten Spektrum von Verläufen zwischen zwei bis 15 Jahren.

Späte Filmflut von Willis war „unter Umständen Zeichen der Erkrankung“

Bruce Willis war schon immer ein Workaholic, der pro Jahr mehrere Filme drehte. Aber in den Jahren 2021 und 2022 gingen insgesamt 19 Filme von ihm an den Start. Hilft ein solches Hineinstürzen in die Arbeit, den Krankheitsverlauf hinauszuzögern – damals war bei dem Schauspieler offiziell noch Aphasie – also eine Sprachstörung – diagnostiziert? Gehört das Fortführen des Berufs zu den erwähnten wichtigen Routinen?

Sie setzen bei Ihrer Deutung voraus, dass das ein intentionales, kompensatorisches Verhalten ist. Man kann sich aber auch fragen, ob das nicht schon Teil der Erkrankung war. Natürlich kenne ich, um eine wirklich fundierte Antwort geben zu können, Bruce Willis und seine Familie zu wenig, und deshalb ist diese Antwort jetzt auch hochspekulativ. Aber diese extreme Arbeitsintensität könnte schon Verlust der Strukturierung gewesen sein, gegebenenfalls auch kombiniert mit einem Stück vermehrter Impulsivität. Etwas sehr Komplexes einerseits nicht strukturiert und sinnhaft zu Ende zu führen, andererseits dann schon gleich eine nächste, neue Aktivität zu beginnen – das kann auch durchaus Teil der FTD-Erkrankung sein: Ich kaufe ein Auto, dann noch eins und noch eins. Es könnte also auch unter Umständen nicht kompensatorisch gewesen sein, sondern Zeichen der beginnenden Erkrankung.

Dafür würde sprechen, dass die Sprachstörungen in jedem Fall schon 2020 da waren. Der Regisseur Mike Burns des Films „Out of Death“ wurde in der „Los Angeles Times“ zitiert, dass Filmdialog für den Schauspieler reduziert werden musste. Willis tauchte zuletzt bei vielen Filmen zwar als vermeintliche Hauptfigur auf Filmpostern auf, hatte aber oft nur wenig Zeit im jeweiligen Film. Was natürlich auch Fragen an die aufwirft, die Bruce Willis für solche – sagen wir, zumindest nicht korrekt beworbenen – Produktionen einsetzten.

Wäre Bruce Willis ganz gesund gewesen, hätte er wahrscheinlich ja wahrgenommen, dass sich seine Rolle und Ausmaß an Beteiligungen an den jeweiligen Filmdrehs zunehmend verändert und er vorrangig nur noch als „Werbeträger“ für den Film genutzt werden würde, Und er hätte es vielleicht kritisch reflektiert – dass er den zehnten Film macht, in dem er als Hauptfigur gehandelt wird, aber nur einen Zehn-Minuten-Slot hat. Bei regelrechten Introspektions- und sozialen Beobachtungsfähigkeiten könnte eine Person das zunehmend realisieren. Und dann wahrscheinlich auch erkennen, dass es vielleicht keinen Sinn macht, weil die Sprachprobleme eine gehaltvollere Drehbeteiligung zu schwierig machen und vielleicht nur noch sein Name gebraucht wird, nicht aber mehr er als Person. Aber sie stürzt sich dann nicht in den 18. oder 19. Film. Das könnte – aber auch das ist natürlich spekulativ – auf eine eingeschränkte Introspektionsfähigkeit und eingeschränkte Fähigkeiten in der Wahrnehmung der funktionalen Rollen- und Sozialkontexte hinweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erkennt ein FTD-Kranker selbst, dass mit ihm etwas nicht stimmt?

Oftmals nicht. Erkennt er dennoch ein Defizit, wird die Tragweite oftmals nicht vollumfänglich begriffen. Sprachdefizite könnten anderweitig erklärt werden: „Ich habe schon immer genuschelt“, „Im Alter gibt es nicht mehr so viel zu sagen“. Mein tägliches Brot als Spezialist für Demenzen ist es, dass ich für eine FTD-Diagnose vorrangig auch die Fremdanamnese von Partner, Sohn, Tochter einhole. Die Eigenanamnese ist qua Krankheit oftmals nur begrenzt belastbar, weil dem Erkrankten die Erkenntnis über seinen Zustand oft fehlt.

„Auf einmal ist dem Erkrankten der Enkel völlig egal“

Oft wird die frontotemporale Demenz vom Partner anfangs als Midlife-Crisis missverstanden. Wann sollte man als Partner oder Familienmitglied alarmiert sein, dass möglicherweise eine FTD vorliegt?

Wenn entweder der Sprachaufbau stockend wird, wenn schwere Grammatikfehler auftreten, Sätze inhaltlich keinen Sinn mehr machen oder wenn Verhaltensweisen oder Denkweisen auftreten, die qualitativ so nicht aus der Zeit davor bekannt waren. Qualitativ betone ich, weil natürlich alle Menschen gerade mit zunehmenden Alter Persönlichkeitsakzentuierungen durchlaufen. Der Mann, der schon immer ein wenig verschroben war, wird mit 70 noch ein bisschen verschrobener. Das ist eine graduelle Persönlichkeitsakzentuierung. Bei einer qualitativen Persönlichkeitsveränderung hat man das Gefühl: „Das ist er nicht mehr – so etwas hat er doch noch nie gemacht“. Auf einmal ist ihm der Enkel, mit dem er so gern gespielt hat, völlig egal. Die Katze hat er geliebt, jetzt beachtet er sie nicht mehr. Er hat nie Fernsehen geguckt und kommt jetzt gar nicht mehr vom Apparat weg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wohin wendet man sich dann in so einem Fall?

An einen Neurologen oder einen Psychiater, der die Symptome einordnet. Es muss dieser Art von Symptomen nicht zwangsläufig eine neurodegenerative Erkrankung zugrunde liegen. Die Ursache, weshalb die Netzwerke im Gehirn kaputtgehen, kann ein neurodegenerativer Abbauprozess sein, – aber auch ein Tumor, eine Entzündung, eine Durchblutungsstörung von kleinen Gehirnendgefäßen, eine psychiatrische Erkrankung. Das muss dann herausgefunden werden.

Therapie und Heilung unmöglich? Eine Chance liegt in den genetischen Formen von FTD

Welche psychiatrischen Befunde kämen mit solch einer Symptomatik infrage?

Man kann auch im Alter noch eine Psychose oder Depression entwickeln – auch in diesem Rahmen kann man beginnen, sich anders zu verhalten: Man zieht sich zurück, macht Dinge nicht mehr, die man gerne gemacht hat. Eine psychiatrische Diagnose ist eine relevante Differenzialdiagnose für die frontotemporale Demenz.

Warum gibt es bei neurodegenerativen Erkrankungen wie FTD noch keine Heilung – keine kausalen Behandlungsmöglichkeiten oder so wenige krankheitsmodifizierende Behandlungsmöglichkeiten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil ihre Entstehung so komplex ist. Es kommen da oft mehrere Prozesse zusammen, dass wir Wissenschaftler oft keinen guten hauptsächlichen therapeutischen Angriffspunkt haben. Oft handelt es sich bei den sogenannten sporadischen Formen von FTD um eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren, von denen wir nur einen Teil verstehen, und von denen wir auch nicht wissen, wie sie interagieren. Es gibt bei FTD – wie auch bei Alzheimer oder Parkinson – nicht den einen molekularen Player, den einen Signalweg, der kaputt ist, der bei dem man sagen kann „Wenn wir den hinkriegen, gibt es auch keine Demenz“. Aber es gibt eine Ausnahme, wo wir ein Ziel haben – das sind die genetischen Formen der frontotemporalen Demenz. Hier kennt man den Player – Gen X oder Gen Y. Hat man das Gen, versteht man früher oder später auch die Signalwege. Dann kann man entweder ein Medikament für die Signalwege oder eins für das Gen entwickeln. Gerade für die drei häufigsten FTD-Gene gibt es jetzt Therapiestudien, die bei dem Genfehler ansetzen und beispielsweise mit RNA-Bausteinen arbeiten, die sich über das defekte Gen legen sollen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die genetische Diagnostik bekommt einen entscheidenden Stellenwert bei der Erforschung und Bekämpfung von FTD?

Und das ist oft noch gar nicht breit in der Gesellschaft angekommen. Bei Demenz denkt man zunächst überhaupt nicht an Gene. Und wenn doch, will man unter Umständen „lieber nicht wissen“, dass man das, wogegen man eh nichts machen kann, vererben könnte. Aber da erleben wir in den letzten zwei Jahren einen Paradigmenwechsel. Das Wissen um die genetische Grundlage ist der Ausgangspunkt für künftige Therapien. Wie eine Eintrittskarte zu einem ganz neuen Weg, wo sich nun die erste Tür ganz neu öffnet – eine erste Tür in Richtung Therapie.. Da kommen zwar noch 100 weitere Türen, aber die erste ist mit der genetischen Diagnostik geöffnet.

Aber nicht für die Mehrzahl der sporadischen FTD-Erkrankten.

Für die sporadischen frontotemporalen Demenzformen gibt es tatsächlich keine ursächliche Therapie, und auch nur sehr wenige, oft nicht sehr aussichtsreiche Therapiestudien. Man wird jedoch versuchen, ob sich nicht gewisse Ansätze, die man bei den genetischen Formen entwickelt, auf die sporadischen Formen übertragen lassen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Experte in Sachen FTD: Seit 2016 ist Professor Matthis Synofzik in Tübingen Hauptprüfer der Studie "Frontotemporale Demenz" (FTD) des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. © Quelle: Verena Müller

Professor Dr. Matthis Synofzik, MD, ist Leiter der Forschungseinheit „Translationale Genomik neurodegenerativer Erkrankungen“ und leitender Neurologe am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung & Zentrum für Neurologie der Universität Tübingen, Deutschland. Seine Forschung konzentriert sich auf die Entschlüsselung der molekularen Grundlagen genetischer Ataxien, Motoneuronerkrankungen und Demenzerkrankungen, die Identifizierung translationaler Biomarker und die Vorbereitung zielgerichteter Behandlungen und erster Studien für diese komplexen neurodegenerativen Erkrankungen. Synofzik hat mehr als 320 in PubMed gelistete und von Experten begutachtete Publikationen zu diesen neurogenetischen Erkrankungen veröffentlicht.

Die Kombination von Tiefenphänotypisierung weltweiter Kohorten zusammen mit Next-Generation-Genomik hat es ihm ermöglicht, große Kohorten von FTD, ALS, oder Ataxie zu identifizieren und insbesondere die genetische Ursache von mehr als 20 genetisch nicht definierten neurodegenerativen Syndromen zu entschlüsseln, indem er neue neurodegenerative Krankheitsgene oder Mutationsmechanismen identifizierte. Er fungiert als „Principal Investigator“ (Hauptprüfer) in einer Vielzahl innovativer, von der Industrie geführter ASO-Studien (Antisense-Oligonukleotide sind neuartige Medikamente, die zur genetischen „Ausschaltung“ von krankheitsverursachenden Genabschnitten dienen) die erstmals am Menschen durchgeführt werden, einschließlich der genetischen Alzheimer-Krankheit, FTD, Amyotrophe Lateralsklerose und Ataxie.

Bruce Willis (68) ist ein amerikanischer Filmschauspieler, der an frontotemporaler Demenz erkrankt ist. Der 1955 als Sohn einer Deutschen und eines US-Soldaten in Idar-Oberstein geborene Willis wurde 1985 mit seiner Hauptrolle in der Detektivserie „Das Model und der Schnüffler“ bekannt. 1988 wurde er mit dem Überraschungserfolg „Stirn langsam“ über einen Terrorangriff zur Weihnachtszeit in New York zum Superstar des Actionkinos. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen „Fegefeuer der Eitelkeiten“ (1990), „Pulp Fiction“ (1994), „12 Monkeys“ (1995), „Das fünfte Element“ (1997) und „The Sixth Sense“ (1999). Willis ist seit 2009 mit dem Model Emma Heming Willis verheiratet. Er hat fünf Töchter – drei aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore.