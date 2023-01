﻿„Den Körper ins Gleichgewicht bringen“: Für wen Heilfasten gesund ist – und für wen nicht

Abnehmen mit Genuss: Wie gesunde Ernährung nicht nur positiv wirkt, sondern obendrein schmeckt

Christine Joisten

Wer abnehmen möchte, sollte neben ausreichend Bewegung auch auf seine Ernährung achten. Doch was gilt eigentlich als gesund, welche Lebensmittel sind besonders gut für mich und was sollte ich aus meiner Ernährung lieber streichen? Antworten auf diese Fragen gibt Sportmedizinerin Christine Joisten in der Kolumne „Auf der Couch“.