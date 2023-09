„Der permanente Stress in einer Beziehung kann das Herzinfarkt-Risiko um 300 Prozent erhöhen“

Leipzig. Herzkrankheiten sind Männerprobleme – so scheint es, denn schließlich sind häufiger Männer als Frauen davon betroffen. Doch erkranken Frauen am Herzen ist ihre Sterblichkeit – verglichen mit den Männern – doppelt so hoch. Der Herzinfarkt ist Todesursache Nummer eins für Frauen in der westlichen Welt, noch vor Tumorerkrankungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grund genug für zwei Expertinnen, dieses Problem in einem Buch besonders zu behandeln: Sandra Eifert, Herzchirurgin und Gendermedizinerin hat gemeinsam mit Suzann Kirschner-Brouns, Medizinerin und Wissenschaftsjournalistin, die wichtigsten Erkenntnisse aus Forschung und Praxis über das weibliche Herz in ihrem Buch „Herzsprechstunde“ zusammengetragen und analysiert.

Frau Eifert, Sie sind Gendermedizinerin. Warum ist es so wichtig, dass die Medizin die Unterschiede zwischen Frauen und Männern nicht ignoriert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man unterscheidet heutzutage zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht. Das biologische Geschlecht umfasst die körperlichen Merkmale wie Gene und Chromosomen, Anatomie, Hormone, Immunsystem und Stoffwechsel – all das ist im Erbgut festgelegt.

Das soziale Geschlecht dagegen ergibt sich aus den gesellschaftlichen Normen, die von Rollenvorbildern und Rollenerwartungen geprägt sind. Zum Beispiel, was typisch männlich oder weiblich in der Familie oder der Gesellschaft ist, aber auch was die Wahrnehmung sowie den Zugang zum Gesundheitswesen betrifft.

Beides, also sowohl das biologische als auch das soziale Geschlecht mit all seinen einzelnen Faktoren, beeinflusst unsere Gesundheit. Und muss von der Medizin berücksichtigt werden.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

In der Praxis scheint das noch nicht überall angekommen zu sein.

An den deutschen Universitäten spielt die Gendermedizin bereits eine Rolle und ist Teil der ärztlichen Ausbildung. Allerdings ist bei der medizinischen Forschung vielfach der Mann als Proband der Maßstab für Medikamentenentwicklung, Diagnose und Therapie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum ist das so?

Die Ursache liegt vielfach darin, dass Schwangere von Studien ausgeschlossen werden, um Schaden vom entstehenden Lebewesen – das betrifft sowohl Tier als auch Mensch, Fötus und Embryo abzuwenden. Darüber hinaus kann der hormonelle Zyklus Einfluss haben.

Man begründet das damit, dass Frauen im Zeitraum einer laufenden Studie schwanger sind oder werden könnten.

Das sind nachvollziehbare Argumente.

Ja, die Gründe sind also ehrenwert – das Resultat allerdings fatal. Denn so wird nicht nur das Wissen über weibliche Anatomie und Physiologie verzerrt, auch Diagnostik, Therapie und Medikamentengabe werden nicht auf das weibliche Geschlecht abgestimmt. Das kann gut gehen, muss es aber nicht.

Dr. Sandra Eifert, Herzchirurgin und Gendermedizinerin, sowie Dr. Suzann Kirschner-Brouns, Medizinerin und Wissenschaftsjournalistin, haben die wichtigsten Erkenntnisse aus Forschung und Praxis über das weibliche Herz in ihrem Buch „Herzsprechstunde“ zusammengetragen und analysiert. © Quelle: Cover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Frage nach den Unterschieden zwischen Mann und Frau denken viele wahrscheinlich zuerst an die Geschlechtsorgane, weniger an Organe wie das Herz, oder?

Ja, das überrascht im ersten Moment. Natürlich ist das Herz von Männern und Frauen grundsätzlich gleich aufgebaut. Dennoch besitzt das weibliche Organ anatomische und physiologische Besonderheiten, die bei den Symptomen, der Diagnostik und der Therapie zu beachten sind.

Wo liegen die anatomischen Unterschiede?

Zum einen ist das Frauenherz insgesamt etwas kleiner im Vergleich zum Männerherz. Es wiegt cirka 250 Gramm, ein Männerherz etwa 300 Gramm. Und es ist nicht so kräftig.

„Es gibt nicht das typische weibliche oder männliche Gehirn“ Männer können besser einparken und Frauen sich besser ausdrücken, weil ihre Gehirne von Geburt an anders vernetzt sind – so weit das Klischee. Wissenschaftlich belegt ist das bis heute nicht. Jetzt mit Abo lesen

Es muss sich also mehr anstrengen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz genau. Ein Herz pumpt beim Erwachsenen täglich vier bis sechs Liter Blut durch den Körper. Dafür benötigt es etwa 100.000 Schläge. Da Männer testosteronbedingt mehr Muskelmasse haben, ist meist auch ihr Herzmuskel kräftiger und kann stärker kontrahieren – also kräftiger schlagen.

Das weibliche Herz dagegen ist weniger muskulös: Es pumpt deshalb nicht ganz so kräftig. Um den Körper trotzdem bestmöglich mit Blut, Sauerstoff sowie Nährstoffen und Energie zu versorgen, schlägt das weibliche Herz häufiger – etwa zehn Schläge pro Minute mehr als das männliche.

Wie kann sich das auf Krankheiten auswirken?

Das Frauenherz ist durch das Geschlechtshormon Östrogen viele Jahre vor Erkrankungen geschützt. Östrogen hat unter anderem eine gefäßputzende Funktion, es verhindert zum einen Ablagerungen an den Wänden der arteriellen Blutgefäße und minimiert so das Risiko von Schlaganfall und Herzinfarkt.

Zum anderen hält Östrogen die Blutgefäße elastisch und anpassungsfähig. Das gilt nicht nur am Herzen, sondern im gesamten Gefäßsystem des Körpers. Das ändert sich mit den Wechseljahren, wenn die Produktion von Östrogen zurückgeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie wirkt sich das aus?

Die Elastizität der Gefäße nimmt ab, man spricht von einer zunehmenden Gefäßsteifigkeit. Nicht zuletzt deshalb steigt das gesundheitliche Risiko: Bei Frauen ab dem 50. Lebensjahr sind Herzkreislauferkrankungen die Todesursache Nummer eins.

Auch der Blutdruck ist davon betroffen: Bei Frauen von 35 bis 40 Jahren ist der Blutdruck in Ruhe niedrig. Mit abnehmendem Hormonspiegel steigt der Blutdruck an. Laut einer BEFRI-Studie sind 77 Prozent der Patientinnen mit Bluthochdruck postmenopausal, haben also fast keine weiblichen Hormone mehr nach der letzten Regelblutung. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 23 Prozent der Frauen schon in jungen Jahren unter Bluthochdruck leiden.

Welchen Risiken ist das Frauenherz ausgesetzt?

Hier sind vor allem die klassischen Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen zu nennen – sie sind gefährlich für Männer und Frauen. Allerdings wirken sie sich je nach Geschlecht unterschiedlich aus.

Bei Frauen spielen Bluthochdruck und Zucker eine größere Rolle als bei Männern im Hinblick auf die Entwicklung von Herzkreislauferkrankungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinzu kommt der weibliche Hormonhaushalt und Schwangerschaftskomplikationen wie Blutdruck oder Zuckerkrankheit während der Schwangerschaft bis hin zur Schwangerschaftsvergiftung. Auch rheumatische und Autoimmunerkrankungen stellen ein derartiges Risiko dar.

„Die Scham, dass man entweiblicht wird, die ist da“ Starkblutungen, Brain Fog, Wut und extreme Müdigkeit: Miriam Stein ist Ende dreißig, als sie in die Wechseljahre kommt – und höchst verunsichert. Was mit ihr los ist, wird der Journalistin und Autorin erst nach und nach klar, auch aus Unwissenheit. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Die Risikofaktoren sind unterschiedlich. Auch in der Diagnostik?

Ja. Bleiben wir beim Herzinfarkt; hier ist die Symptomatik unterschiedlich im Geschlechtervergleich: Männer spüren den typischen Schmerz hinter dem Brustbein, der in den linken Arm, die Schulter sowie den Unterkiefer ausstrahlen kann.

Frauen leiden dagegen oft an unspezifischen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Abgeschlagenheit oder einem ausgeprägten Schwächegefühl. Alles keine klassischen Alarmsignale, die die Frauen oft leider nicht motivieren, sich medizinisch untersuchen zu lassen.

Bei diesen Symptomen sollte man also nicht ausschließen, dass es sich um einen Herzinfarkt handeln könnte. Im Zweifel sollte man unbedingt einen Facharzt oder eine Fachärztin konsultieren, um Beschwerden frühzeitig abklären zu lassen – auch wenn sie untypisch erscheinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Spezialisten kennen auch den Unterschied zum Broken-Heart-Syndrom, bei dem die Anzeichen ähnlich wie die eines Herzinfarkts sind.

Was genau ist das „Broken-Heart-Syndrom“?

Das sogenannte Broken-Heart-Syndrom, in medizinischen Kreisen auch „Takotsubo-Syndrom“ oder „Stress-Kardiomyopathie“ genannt, ist eine plötzlich auftretende Herzmuskelerkrankung. Als Auslöser gelten emotionale Ausnahmesituationen, wie Verlust eines geliebten Menschen, Liebeskummer oder Gewalterlebnisse, durch die der Körper vermehrt Stresshormone wie Adrenalin ausschüttet.

Die Folge: eine Bewegungsstörung der linken Herzkammer, die Muskulatur erscheint dort ballonartig aufgebläht, die Pumpleistung wird stark eingeschränkt. Die Herzkatheteruntersuchung zeigt hierbei unauffällige Herzkranzgefäße.

Diesem Krankheitsbild haben Sie in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, weil es vor allem Frauen betrifft. Sie nehmen sich wortwörtlich oft viel zu Herzen. Dabei ist das Broken-Heart-Syndrom, das zu 90 Prozent bei Frauen nach den Wechseljahren diagnostiziert wird, alles andere als harmlos: Denn im Akutfall droht Herzversagen.

Unbehandelt kann ein Broken-Heart-Syndrom also genauso lebensbedrohlich wie ein Herzinfarkt sein.

Was können wir unserem Herz Gutes tun?

Eine ganze Menge. Regelmäßige Bewegung ist gut, dazu eine ausgewogene, am besten mediterrane Ernährung, gesunder Schlaf, wenig Stress – allein der permanente Stress in einer Beziehung kann das Risiko für einen Herzinfarkt um 300 Prozent erhöhen.

Aber auch Entspannungstechniken und Meditation können helfen, ebenso die orale Gesundheit. Kurz gesagt: dem Frauenherzen tun Gelassenheit und Selbstfürsorge gut anstatt Perfektionismus und Stress.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was versteht man unter oraler Gesundheit?

Was viele nicht wissen: Die Herzgesundheit beginnt im Mund. Studien haben gezeigt, dass ungenügende Mund- und Zahnpflege das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie Arteriosklerose oder Herzklappenentzündungen erhöhen können.

Vor allem die Parodontitis, die Zahnfleischentzündung, kann für entzündliche Erkrankungen im Körper maßgeblich verantwortlich sein.

Sie machen sich für die spezielle Herzsprechstunde für Frauen stark. Beachten Herzspezialisten und Herzspezialistinnen die Gendermedizin nicht ausreichend?

In der real etablierten Frauenherzsprechstunde, wie sie bereits am Herzzentrum Leipzig stattfindet, können wir gezielt auf diese besonderen Bedingungen, die genannten Erkrankungen als auch die geschlechtsspezifischen Risikofaktoren der Frauen eingehen.

Wichtig ist natürlich, dass man publik macht, dass es diese Geschlechterunterschiede am Herzen gibt – unter besonderer Berücksichtigung der Lebensphasen. Das haben wir uns mit dem Buch zum Ziel gesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige