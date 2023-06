Diese fünf Vorteile hat Blutspenden auch für Spender

Schon im antiken Griechenland zapften Menschen anderen Menschen Blut ab – doch das diente nicht dazu, anderen zu helfen. Der Aderlass galt als gesund, sollte den Kreislauf entlasten. In der heutigen Medizin hat die Blutabnahme bekanntlich einen anderen Zweck: Sie wird gespendet und Menschen gegeben, die sie unbedingt brauchen. Täglich werden in Deutschland 15.000 Blutspenden für Operationen, für die Versorgung von Unfallopfern und Behandlung schwerer Krankheiten wie Krebs benötigt.

Ein halber Liter Blut, so viel wird bei einer Vollblutspende abgenommen, rettet bis zu drei Menschenleben. Doch nur wenige Menschen – gerade einmal drei Prozent – spenden in Deutschland Blut. Dabei könnten Schätzungen zufolge mindestens ein Drittel der Menschen regelmäßig Blut spenden. Die Zahl der Vollblutspenden hat laut des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zwischen 2011 und 2021 aber sogar deutlich abgenommen – von mehr als 4,9 Millionen auf über 3,7 Millionen. Die Folgen: Immer wieder werden die Blutkonserven knapp, Operationen müssen mancherorts verschoben werden.

Das Problem steht auch im Deutschen Bundestag auf der Agenda: Gesucht werden neue Wege, Menschen zum Spenden zu motivieren. Vielleicht helfen Steuereinsparungen und Süßigkeiten als Belohnung nach der Spende, so wie in Polen? Oder Massagegutscheine wie in Tschechien? Gut möglich, aber womöglich hilft es auch schon, anlässlich des Weltblutspendetags am 14. Juni die Vorteile der Blutspende hervorzuheben, die es bereits heute schon gibt. Dazu zählen auch – wie es schon die Menschen im antiken Griechenland glaubten – gesundheitliche Vorteile.

1. Blutspenden ist ein kostenloser Gesundheits-Check

Zu viele Menschen ignorieren gesundheitliche Probleme – bis sie sich nicht mehr ignorieren lassen. Gerade Männer kümmern sich oft viel spät um Krankheiten als Frauen, zeigte 2019 eine globalen Studie der Weltgesundheitsorganisation. Obendrein sind unter anderem Vorsorgeuntersuchungen für Frauen bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen viel selbstverständlicher als routinemäßige Gesundheits-Checks für Männer bei der Urologin oder dem Urologen. Dabei ist die Vorsorge – sei es fürs Herz, für die Haut oder den Intimbereich – wichtig, um versteckte Krankheiten frühzeitig zu entdecken.

Eine Blutspende kann gründliche Vorsorgeuntersuchungen zwar nicht ersetzen – aber wer regelmäßig Blutspenden geht, lässt auch regelmäßig den Gesundheitszustand überprüfen. Vor jeder Blutspende messen die anwesenden Ärztinnen und Ärzte den Blutdruck, die Körpertemperatur und den Hämoglobinwert. Wenn Letzterer zu hoch ist, kann das auf verschiedene Krankheiten hindeuten – etwa die Polyglobulie, also einer Blutverdickung, bei der zu viele roten Blutkörperchen im Blut vorhanden sind und daher die Gefahr für Blutgerinnsel steigt. Wer das aber frühzeitig behandelt, kann im besten Fall mögliche (Folge-)Erkrankungen vorbeugen.

Und auch nach der Spende wird das Blut selbstverständlich getestet, damit Empfängerinnen und Empfängern bei der Transfusion keine ansteckenden Krankheiten übertragen wird. Unter anderem wird das Blut auf Infektionskrankheiten wie HIV, Hepatitis B und C sowie Syphilis überprüft. Mitunter werden diese Krankheiten bei der Blutspende erst entdeckt: Jährlich gibt es zum Beispiel um die 100 Spenderinnen und Spender, die mit HIV infiziert sind, wie das Online-Magazin „Fluter“ 2020 unter Berufung auf Angaben des PEI berichtete. In so einem Fall werden die Spenderinnen und Spender darüber benachrichtigt – und ihre Spenden vernichtet.

Das heißt nicht, dass sich Menschen bei Verdacht auf diese Krankheiten mittels einer Blutspende darauf testen lassen sollten – sie wären bei Verdacht sowieso von der Blutspende ausgeschlossen. Aber da Blutspenden bei jedem Menschen getestet werden, erfahren auch Menschen von einer Infektionskrankheiten, die keine Infektion vermuten. Und wer nicht von dem Blutspendedienst über eine Infektion informiert wird, der weiß immerhin, dass sie oder er mit äußerst hoher Wahrscheinlichkeit keine solche Erreger im Blut hat.

2. Regelmäßiges Blutspenden könnte den Blutdruck verbessern

Womöglich lagen die Menschen im antiken Griechenland mit ihrer Annahme gar nicht so falsch, dass allein die kontrollierte Blutabnahme gut für die Gesundheit sein könnte. Medizinerinnen und Mediziner der Berliner Charité testeten für eine 2016 veröffentlichte Studie den Blutdruck bei 300 Menschen nach ein bis vier Vollblutspenden innerhalb eines Jahres. Die Hälfte der Studienteilnehmenden hatte vor den Spenden einen normalen Blutdruck, die anderen einen erhöhten Blutdruck.

Die Studienautorinnen und -autoren beobachteten, dass der Blutdruck bei Spenderinnen und Spendern mit hohen Ausgangswerten signifikant abnahm. Der Effekt hielt bis zu sechs Wochen lang an und war vor allem bei den Spenderinnen und Spendern deutlich, die viermal spendeten.

Das heißt nicht, dass Menschen mit Bluthochdruck gezielt zur Spende gehen sollten, um ihn zu reduzieren – und das der geeignete Weg für sie ist, Bluthochdruck zu behandeln. Bei Überschreitung von bestimmten Grenzwerten werden sie auch nicht zur Blutspende zugelassen. Doch wer den Bluthochdruck zum Beispiel mit Medikamenten gut einstellt, kann mit Zustimmung der beim Blutspendetermin anwesenden Ärztinnen und Ärzte spenden – und könnte den Ergebnissen der Forschenden zufolge dann sogar davon gesundheitlich profitieren.

Eine ältere finnische Untersuchung an knapp 3000 Menschen aus dem Jahr 1998 suggerierte zudem, dass regelmäßige Blutspenden das Infarktrisiko senken könnten. Wer einmal jährlich Blut spendet, hat demnach im Vergleich zu Menschen, die nicht spenden, ein bis zu achtmal geringeres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Die Forschenden schrieben, dass das auf Abbau von Eisenvorräten im Körper durch die Blutabnahme zurückzuführen sein könnte – denn hohe Eisenvorräte bedeuteten vor allem bei einem hohen Cholesterinspiegel ein höheres Infarktrisiko.

3. Für die Blutspende gibt es eine (leckere) Belohnung

Wen die gesundheitlichen Vorteile nicht überzeugen, die oder der freut sich vielleicht eher auf die leckere Belohnung nach der Spende. Bei jeder Blutspende verlieren Menschen etwa 800 Kalorien – und das muss natürlich wieder ausgeglichen werden, schließlich ist die Blutspende keine Diät. Deswegen erhalten Spenderinnen und Spender nach jedem Termin kostenloses Essen und Trinken vom Dienst. Mal gibt es vor Ort Lunch-Pakete oder eine warme Mahlzeit, mal Gutscheine für ein Restaurant oder Imbiss in der Nähe.

An einigen Terminen können Spenderinnen und Spender zudem an Verlosungen teilnehmen, um Kinotickets, Fußballtrikots und Co. zu gewinnen. Geld gibt es für die Vollblutspende bei den meisten Diensten aber nicht – im Transfusionsgesetz steht auch, dass die Spende unentgeltlich erfolgen soll. Allerdings dürfen Dienste den Spenderinnen und Spendern eine Aufwandsentschädigung gewähren. So zahlen beispielsweise Unikliniken oder Pharmaunternehmen mitunter eine Entschädigung zwischen 20 und 45 Euro.

4. Spender kennen ihre Blutgruppe - und verstehen die Notwendigkeit einer Blutspende

A, B, AB, 0 und ein positiver oder negativer Rhesusfaktor – wüssten Sie, welche Blutgruppe Sie haben? Spenderinnen und Spender antworten höchstwahrscheinlich mit Ja, schließlich steht die Blutgruppe sichtbar auf dem Spendeausweis. Die Blutgruppe ist bei Operationen und Unfällen wichtig, bei denen Menschen auf Blutspenden angewiesen sind. Denn sie dürfen nur Blut mit einer Blutgruppe transfundiert bekommen, die sie vertragen.

Es ist grundsätzlich nicht schlimm, wenn man die Blutgruppe nicht kennt – vor Operationen wird sie sowieso zur Sicherheit bestimmt. Und in Notfällen bekommen Menschen Konserven mit der Blutgruppe 0, denn dieses Universal-Spendeblut kann jeder und jedem gegeben werden. Doch die Blutgruppe zu kennen, kann für Spenderinnen und Spender trotzdem einen Vorteil haben. Vor allem für diejenigen mit der besagten Blutgruppe 0.

Denn sie sind die einzigen Menschen, die nur ihre eigene Blutgruppe vertragen. Diejenigen mit den Blutgruppen A, B und AB und dem jeweiligen Rhesusfaktor vertragen zusätzlich zu ihrer eigenen Blutgruppe auf jeden Fall die Blutgruppe 0 und teilweise auch andere, hätten also bei Blutspendeengpässen mehr Auswahl. Die Gruppe 0 ist im Vergleich dazu noch stärker darauf angewiesen, dass Menschen mit ihrer Blutgruppe spenden gehen.

Das gilt vor allem für die besonders vulnerable Blutgruppe 0-: Nur sechs Prozent aller Menschen haben in Deutschland diese Blutgruppe – und sie vertragen nur ihre eigene Blutgruppe, also auch nicht 0+. Menschen mit der Blutgruppe 0+ machen hierzulande immerhin einen Anteil von 35 Prozent aus und vertragen auch die Gruppe 0-, haben also eine deutlich größere Auswahl.

Mit diesem Wissen dürften womöglich mehr Menschen dazu verleitet sein, ihre Blutgruppe im Rahmen einer Blutspende bestimmen lassen. Vor allem Menschen mit der Blutgruppe 0 erkennen dann: Ohne regelmäßige Spenderinnen und Spender könnte es ganz schön knapp mit den so wichtigen Blutkonserven werden. Und diejenigen mit einer anderen Blutgruppe können die Blutgruppe 0- „entlasten“, wenn sie regelmäßig spenden gehen. Denn wenn es für ihre jeweiligen Blutgruppen ausreichend Konserven gibt, können Bestände mit der Gruppe 0- für Notfälle und Menschen mit dieser Blutgruppe aufgehoben werden.

5. Anderen Menschen zu helfen, macht glücklich

Der wichtigste Vorteil des Blutspendens ist gleichzeitig einer der weniger eigennützigen: Spenderinnen und Spende können mit ihrem Blut Leben retten. Wobei auch das einen Vorteil für sie selbst hat. Denn anderen Menschen zu helfen, macht glücklich, wie Studien zeigen.

Etwa suggeriert eine 2008 veröffentlichte Studie der britischen Forscherin Francesca Borgonovi, dass Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind, glücklicher als diejenigen sind, die kein Ehrenamt innehaben. Und wenn wir Freundinnen und Freunden, Bekannten oder auch Fremden helfen, kann das den Einfluss von Stress auf unsere Gefühle und unser psychisches Wohlbefinden reduzieren, zeigte 2015 eine weitere Untersuchung der Yale University School of Medicine.

Aber auch abgesehen von wissenschaftlichen Untersuchungen kennen viele Menschen sicherlich das gute Gefühl, anderen geholfen zu haben – sei es Opa beim Einkauf zu helfen oder ein weinendes Kind zu trösten, das sich beim herumtoben wehgetan hat. Menschen, die Blut spenden dürfen, aber aus mangelnder Überzeugung noch nie spenden waren, hilft also vielleicht dieser Gedanke: Sie retten mit ihrer Spende bis zu drei Menschenleben.