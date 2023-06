﻿Gemeinsam einsam - Wenn nicht einmal Freunde helfen

Wer einsam ist, ist nicht unbedingt allein. Auch Menschen, die Familie und viele Freundinnen und Freunde haben, können sich einsam fühlen. „Das Gefühl von Einsamkeit entsteht, wenn man den Eindruck hat, unbefriedigende oder zu wenige soziale Beziehungen zu haben“, wie Yvonne Wilke vom Kompetenznetz Einsamkeit erklärt. Das Netzwerk wird unter anderem von der Regierung darin unterstützt, Strategien gegen Einsamkeit zu entwickeln. Allein zu sein, kann im Gegensatz zu Einsamkeit eine bewusste Entscheidung sein und sich gut anfühlen. Wer sich in Gegenwart von anderen einsam fühlt, der empfindet die Beziehungen zu den Menschen in seiner Umgebung offenbar als mangelhaft. Grund dafür können oberflächliche Kontakte sein, oder das Gefühl, dass meine Mitmenschen sich nicht ehrlich für mich interessieren.

Auch wenn Einsamkeit sich unangenehm anfühlt, so hat dieses Gefühl eine wichtige Funktion, erklärt Susanne Bücker. Sie ist Psychologin und erforscht an der Sporthochschule Köln, wer besonders von Einsamkeit betroffen ist und was das Gefühl mit Menschen macht. „Einsamkeit motiviert Menschen, ihr Grundbedürfnis nach sozialen Kontakten zu befriedigen“, so Bücker. Das Gefühl sei ein Warnsignal, das in der Evolution des Menschen sehr wichtig war. Denn wer viele und gute soziale Beziehungen hatte, konnte leichter überleben. In der Gruppe konnten Menschen sich besser vor Gefahren schützen, jagen und sammeln. Einsamkeit lässt sich mit Hunger vergleichen: Er motiviert Menschen sich Nahrung zu beschaffen und sichert so das Überleben.

Einsamkeit kann chronischen Stress auslösen

Fühlen sich Menschen über einen längeren Zeitraum einsam, kann das heftige Folgen haben. Denn Einsamkeit stresst. Und chronischer Stress begünstigt viele Krankheiten. „Wer einsam ist, hat häufiger Depressionen, Angststörungen, Diabetes und Bluthochdruck“, sagt Yvonne Wilke vom Kompetenznetz Einsamkeit. Was können Menschen also machen, die sich trotz sozialer Kontakte einsam fühlen?

Die schlechte Antwort zuerst: Nicht gegen alle Ursachen von Einsamkeit lässt sich schnell etwas unternehmen. Menschen die diskriminiert werden, fühlen sich zum Beispiel besonders oft einsam. „Arme, queere und behinderte Menschen sind häufiger einsam“, so Forscherin Wilke. Diskriminierung lässt sich aber leider nicht von heute auf morgen abschaffen.

Doch es gibt Dinge, die Menschen tun können, die einsam, aber nicht allein, sind. Yvonne Wilke erklärt: „Wer weiß, welche Art der Beziehung oder der sozialen Kontakte er oder sie sich wünscht, kann Beziehungen entsprechend gestalten.“ Betroffene können sich also fragen: Will ich gerne eine unverbindliche Freundschaft führen? Suche ich eine tiefgründige Beziehung? Sehne ich mich nach Menschen, mit denen ich meinen Interessen nachgehen kann?

Beziehungen brauchen emotionale Tiefe

Bücker empfiehlt Menschen, sich zu fragen, mit welchen Personen sie eigentliche gerne Zeit verbringen. „Viele Menschen, die sich nur vorübergehend einsam fühlen, haben schon noch Kontakte, die ihnen guttun“, so Bücker. Auf diese Kontakte können sie sich konzentrieren; sich häufiger mit den Personen treffen, bewusst das Gespräch suchen. Auch eingeschlafene Freundschaften können eine große Chance sein. „Wer sich schon lange kennt, muss die Beziehung nicht komplett neu aufbauen“, so die Psychologin. Es könne durchaus auch helfen, sich neue Freundschaften zu suchen. Auch wenn das nicht immer leicht sei, so ließen sich neue Kontakte in der Regel gut über gemeinsame Interessen knüpfen. Das können Sportvereine, Chöre, oder auch Spielstammtische sein.

Doch auch wer Zeit mit Menschen verbringt, die ihm oder ihr gut tun und die ähnliche Interessen haben, ist vor Einsamkeit nicht immer sicher. Denn Beziehungen zu Menschen die wir mögen, können sich ebenso unzureichend anfühlen. „Die meisten Menschen wünschen sich, emotional mit Anderen verbunden zu sein“, erklärt Bücker. Doch im Alltagsstress sei es nicht immer leicht, die Tiefe zu finden, die beide Seiten sich wünschen. Ein Ansatz könne sein, bewusst von den eigenen Schwächen und Problemen zu erzählen. Es kann Überwindung kosten, sich so verletzlich zu zeigen - aber es kann sich lohnen. Denn wenn eine Person offen spricht, hat die andere schnell das Gefühl, sich ebenfalls öffnen zu können. Die Folge: Die Verbindung wird tiefer.

Bitte kein Phubbing

Viele Menschen erleben ihre Freundschaften und Beziehungen als befriedigender, wenn das Gegenüber wirklich präsent ist; in Gesprächen zuhört und nicht im Kopf schon beim nächsten Termin ist. „Die meisten Personen wünschen sich, wirklich wahrgenommen zu werden“, erklärt Bücker. Eine Möglichkeit: Sich feste Zeiten für Freunde oder Partnerinnen einplanen, in der die ganze Aufmerksamkeit auf dem Treffen liegt. Ein Tipp: In diesem Fall das Handy in den Flugmodus schalten.

Denn als besonders abwertend nehmen Menschen es wahr, wenn ihr Gegenüber im Gespräch nach dem Smartphone greift. Für das Phänomen gibt es mittlerweile sogar einen eigenen Begriff: Phubbing. Greifen Beziehungspartner oder -Partnerinnen in Gesprächen häufig nach dem Handy, löste das bei der Gegenseite oft Angst und Misstrauen aus, wie Forscherinnen und Forscher in einer Studie herausfanden. Wer „gephubbed“ wird, fühlt sich weniger vom Partner gesehen und wertgeschätzt, so die Forschenden. Außerdem entstehe oft das Gefühl, der Partner sei weniger aufmerksam und empfänglich für die eigenen Gefühle und Probleme.

Betroffene begannen teilweise sogar, ihren Partnerinnen und Partnern nachzuspionieren. Die Forschenden gehen davon aus, dass sie spitzelten, um mit ihren unangenehmen Gefühlen umzugehen. Die Annahme: Die Studienteilnehmenden versuchten ihrer Unsicherheit entgegenzuwirken, indem sie mehr Informationen über ihre Partnerinnen und Partner sammelten. Phubbing ist extrem verbreitet: Über 90 Prozent der Studienteilnehmenden berichteten, dass ihr Partner oder ihre Partnerin schon mal im Gespräch nach dem Handy gegriffen hatte.





