Endometriose-Auslöser: Spielen diese Bakterien eine Rolle?

Wer unter einer Endometriose leidet, hat mehr als „nur Periodenschmerzen“. Eine Endometriose entsteht, wenn die Gebärmutterschleimhaut krankhaft wuchert – zum Beispiel auch in den Eierstöcken oder dem Darm. Die Folge sind unter anderem starke Schmerzen – während und unabhängig von der Periode, aber auch beim Wasserlassen oder dem Geschlechtsverkehr. Viele Betroffene leiden massiv: „Acht, neun Stunden arbeiten, das funktioniert für mich leider schon lange nicht mehr“, berichtet etwa die Autorin Vivian Vanessa Wagner im RND-Interview (+).

Doch obwohl Schätzungen davon ausgehen, dass weltweit 10 bis 15 Prozent aller Frauen Endometriose haben, ist der Auslöser der Krankheit weitgehend ein Rätsel. Für Betroffene wie Wagner ist das ein Problem, „weil wir nichts haben, worauf wir uns berufen können“.

Fusobakterien als Mitverursacher?

Nun berichten Forschende aus Japan über einen Hinweis auf einen möglichen Auslöser der Endometriose. Im Fachmagazin „Science Translational Medicine“ präsentieren sie die Ergebnisse einer Studie, die sie mit 155 Frauen in Japan durchgeführt haben. 76 von ihnen waren gesund, 79 hatten Endometriose.

Bei letzteren konnten die Forschenden in 64 Prozent der Fälle sogenannte Fusobakterien in der Gebärmutter­schleimhaut finden. Bei den gesunden Frauen war das nur bei weniger als 10 Prozent der Fall. Die Forschen­den injizierten die Bakterien zudem auch Mäusen. Dann verschlimmerten sich die bei Endometriose typischen Gewebeveränderungen (Läsionen), eine Antibiotikabehandlung ließ sie wieder zurückgehen.

Die Annahme der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lautet daher: Fusobakterien könnten die Endometriose mitverursachen. Wenn dem so wäre, könnte eine einfache Behandlung mit Antibiotika für Betroffene womöglich einen Nutzen haben. Bisher wird Endometriose unter anderem durch Hormon­therapien, Schmerzmittel und die operative Entfernung von Entzündungsherden behandelt. Einige Fusobakterien sind bereits als Krankheitserreger bekannt.

Allerdings zeigt die Studie nicht eindeutig, ob Fusobakterien Endometriose auslösen oder ob sie beispiels­weise nur eine Folge der Erkrankung sind. Um einen direkten Zusammenhang herstellen zu können, so die Autorinnen und Autoren, sei weitere Forschung nötig.

Antibiotika womöglich Behandlungsoption

„Ich bewerte die Studie eher als spannende Hypothesenbildung, nicht als finales Ergebnis“, sagt daher auch Matthias Beckmann, Direktor der Frauenklinik und Sprecher des Endometriosezentrums, Universitätsklinikum Erlangen. Er verweist auch auf andere Limitationen der Studie: So sei zum Beispiel nicht bekannt, ob die unter­suchten Patientinnen schon wegen Endometriose behandelt wurden. Auch könne die Maus „hier definitiv nicht als ‚typisch Frau‘ angesehen werden“.

„Nicht abwegig“ sei die Hypothese aber vor allem deshalb, so der Experte, weil auch bei anderen Keimen ähnliche Mechanismen beobachtet wurden. So ist inzwischen beispielsweise klar, dass Humane Papillomviren (HPV) Gebärmutterhalskrebs auslösen können. „Dass Antibiotika womöglich bei der Endometriose helfen könnten“, sei daher „trotzdem ein wichtiger Gedanke“, sagt Beckmann. In die Erforschung von Endometriose sei in den vergangenen Jahren wenig Geld geflossen. „Neue Thesen zur Ursache der Endometriose oder zur möglichen Therapie sind daher erst einmal sehr willkommen – auch wenn diese Studie jetzt noch nicht auf ein Level mit der Entdeckung, dass HPV Gebärmutterhalskrebs verursachen kann, zu setzen ist.“

