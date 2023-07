﻿„Es gab ein oder zwei Fälle, wo ich nachher Zweifel hatte“: François Damas entscheidet, ob Menschen sterben dürfen

Der belgische Arzt François Damas hilft Menschen dabei, zu sterben. Im Interview erklärt der Mediziner, warum er das belgische Sterbehilfe­gesetz für sinnvoll hält und warum er den Wunsch zu sterben trotzdem auch manchmal ablehnen muss.

In Deutschland ist eine Reform der Sterbehilfe vor wenigen Tagen gescheitert: Auch assistierter Suizid bleibt nur sehr eingeschränkt möglich. In Belgien ist hingegen selbst die aktive Sterbehilfe schon lange erlaubt. Der belgische Arzt François Damas bietet am Hôpital de la Citadelle in Lüttich eine ganz besondere Sprechstunde an: Zu ihm kommen Menschen, die sterben möchten. Und Damas muss entscheiden, ob er ihnen dabei helfen wird.