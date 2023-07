Immer mehr Neurodermitiserkrankte: Woran kann das liegen?

Kinder sind besonders häufig betroffen: Sie leiden öfter als Erwachsene an Neurodermitis, einem stark juckenden Hautausschlag. Was ist über die Ursachen bekannt und warum steigt die Zahl der Erkrankten seit vielen Jahren an? Ein Überblick der wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Was ist Neurodermitis?

Menschen mit Neurodermitis leiden unter trockener Haut und an stark juckendem Hautausschlag. Es kann zur Bildung von Ekzemen kommen, nässenden und verkrustenden Stellen auf der Haut. Die Beschwerden verschlimmern sich, wenn es zu einer Sekundärinfektion mit Viren und Bakterien kommt. Die Krankheit verläuft oft in Schüben, zwischen denen diese Symptome abklingen können.

Oft sind schon in der frühen Kindheit das erste Mal Hautveränderungen zu beobachten. Viele Menschen, die später an Neurodermitis erkranken, leiden schon als Baby am sogenannten Milchschorf: schuppenden und juckenden Hautveränderungen auf der Kopfhaut oder an Armen und Beinen. Bei älteren Kindern und Erwachsenen bilden sich häufig Ekzeme in den Ellenbogenbeugen und Kniekehlen, aber auch im Gesicht, Brust- und Schulterbereich und an den Händen.

Laut einer Analyse des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Krankenkasse Barmer, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, litten 2021 bundesweit rund 7,7 Millionen Menschen an Neurodermitis. Das bedeutet einen deutlichen Zuwachs, im Jahr 2012 hatte es demnach rund 7,2 Millionen Erkrankte gegeben. Am häufigsten sind laut Barmer Kinder bis zum Alter von neun Jahren betroffen, von denen knapp 12 Prozent an Neurodermitis leiden. In der Gruppe der zehn- bis 19-Jährigen haben laut Barmer rund 7 Prozent Neurodermitis. Mit zunehmendem Alter nimmt die Erkrankungshäufigkeit ab. Bei vielen bilden sich die Symptome mit dem Erwachsenenalter zurück. Laut Bundesgesundheitsministerium haben nur noch 2 bis 5 Prozent der Erwachsenen Neurodermitis.

Wodurch wird Neurodermitis ausgelöst?

Bis heute wurde nicht vollständig aufgeklärt, wie eine Neurodermitis entsteht. Wahrscheinlich spielen aber mehrere Faktoren eine Rolle. So kann zum einen eine genetische Veranlagung das Erkrankungsrisiko erhöhen. Auch eine überschießende allergische Reaktion auf äußere Reize scheint eine Rolle zu spielen. Laut dem Portal bund.gesund.de des Bundesministeriums für Gesundheit sind 30 bis 40 Prozent der Neurodermitis­erkrankungen allergiebedingt. Betroffene haben dann öfter stärkere Hautbeschwerden und leiden häufig gleichzeitig an Heuschnupfen und allergischem Asthma. Als Auslöser der allergischen Reaktionen kommen unter anderem auch Hausstaubmilben, Pollen und Nahrungsmittel wie Milch, Eier, Nüsse oder Fisch infrage. Aber auch andere Reize können bei Neurodermitis eine unangenehme Hautreaktion auslösen. Dazu zählen zum Beispiel starke Hitze oder Kälte, raue Textilien oder Tabakrauch.

Zudem gibt es bei Neurodermitis auch eine psychosomatische Komponente: Bei Menschen mit entsprechender Veranlagung können Schübe durch psychisch belastende Ereignisse und Stress ausgelöst werden. Gleichzeitig wird die Krankheit selbst häufig als psychisch sehr stark belastend empfunden.

Wie wird Neurodermitis diagnostiziert?

Um eine Neurodermitis zu diagnostizieren, müssen die Symptome meist über einige Zeit beobachtet werden. Für eine Erkrankung spricht es, wenn ein stark juckender Hautausschlag an den typischen Stellen über mehrere Monate lang besteht oder immer wiederkehrt. Typische Symptome sind auch eine schuppende trockene Haut und wenn sich nach dem Kratzen weiße Streifen bilden.

Ein Hinweis auf eine Neurodermitis kann es sein, wenn es in der Familie eine Veranlagung für bestimmte allergische Reaktionen gibt. Häufig ist bei Neurodermitis auch der Wert des Immunglobulins E im Blut erhöht, was allein aber nicht für eine Diagnose genügt. Um die Diagnose Neurodermitis zu bestätigen, müssen andere Erkrankungen wie eine Schuppenflechte ausgeschlossen werden. Bei Säuglingen kann es sich anstatt um Neurodermitis bei Hautveränderungen oft auch um eine andere Hauterkrankung, die seborrhoische Dermatitis handeln. Bei dieser tritt aber kaum Juckreiz auf und sie verschwindet in der Regel wieder von allein.

Wie lässt sich Neurodermitis behandeln?

Neurodermitis lässt sich als Krankheit nicht vollständig heilen, aber die Symptome wie Juckreiz und Hautausschlag lassen sich durch die richtige Behandlung meist lindern. Wichtig ist eine regelmäßige Pflege der Haut mit rückfettenden Cremes, die verhindern, dass diese austrocknet. Denn Neurodermitis­symptome werden begünstigt, wenn die natürliche Schutzbarriere der Haut gestört ist. Viele herkömmliche Shampoos und Duschgels enthalten Stoffe, die die Haut austrocknen oder reizen können. Daher kann es in einigen Fällen helfen, auf spezielle, besser verträgliche Produkte umzusteigen.

Bei einem akuten Schub von Neurodermitis kann der starke Juckreiz durch das Auftragen von Kortisonsalbe gelindert werden. Diese kann auch in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin vorbeugend angewendet werden, um Schübe zu verhindern. Wenn eine Kortisonbehandlung nicht wirkt oder nicht vertragen wird, kommen auch andere Salben infrage, die das Immunsystem regulieren und dadurch den Juckreiz lindern können.

Warum nehmen Neurodermitiserkrankungen zu?

Nach den aktuellen Zahlen der Barmer-Krankenkasse (s. o.) nimmt die Häufigkeit von Neurodermitis­erkrankungen in Deutschland zu. Tatsächlich erhöht sich die Zahl der Neurodermitis­erkrankungen in Industrieländern schon seit Jahrzehnten. Laut der Seite bund.gesund.de können „sowohl Umweltverschmutzung als auch eine übertriebene Hygiene“ Gründe für eine Zunahme der Neurodermitis sein. Für diese Hygienetheorie spreche, dass Kinder mit vielen Geschwistern seltener Neurodermitis haben, genau wie solche, die bereits als Säugling in einer Kindertagesstätte betreut wurden oder mit einem Hund aufwachsen. „Diese Kinder haben früher und häufiger Kontakt mit Keimen und deshalb ein besser trainiertes Immunsystem“, heißt es.