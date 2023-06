﻿Vielfalt bei „Germany’s Next Topmodel“: Was bringt die „Body-Positivity“?

Ist curvy wirklich im Kommen? Nach einer Auswertung von „Vogue Business“ wurden auf 219 Modenschauen der letzten Saison in New York, London, Paris und Mailand nur 0,6 Prozent der Looks in Curvy-Model-Größen (Größe 44 oder größer) präsentiert.

© Quelle: Laura Tancredi/Pexels