﻿Geschichte einer Sucht: früher eine Flasche Wodka am Tag, heute eine glückliche Frau

In der Psychiatrie sagte ihr der Arzt, dass glückliche Menschen keine Drogen brauchen. Auch deswegen kämpfte sich Elisabeth Stege aus ihrer Alkoholsucht ins Leben zurück. Heute sagt sie, sie sei am Alkohol gesundet.

Großenheidorn. Man sieht ihr nichts mehr an. Nichts vom Zähnezusammenbeißen, vom ständigen Funktionierenmüssen, nichts von der Verzweiflung. Nichts von der eigentümlich rosigen Alkoholikergesichtshaut, die der österreichische Schriftsteller Joseph Roth „die Schminke der Trinker“ genannt hat, unter der sich das Grau des Todes verberge. Nur Elisabeth Steges ernster Blick lässt darauf schließen, dass sie in ihrem Leben schon Zeiten überstanden hat, von denen sich andere kaum eine Vorstellung machen. Es dauert, bis sie mal lächelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zeiten, die Elisabeth Stege aus Großenheidorn überstanden hat, waren die, in denen sie jeden Tag eine Flasche Wodka getrunken hat. Und dann die, in denen sie damit aufgehört hat.

Sie konnte sich nicht spüren

Damals, als sie noch trank, hätte sie gar nicht sagen können, was ihr Problem war. Der Alkohol war es jedenfalls nicht. Der diente, wie sie heute weiß, nur dazu, nichts mehr zu spüren. Nicht mal, dass sie sich selbst nicht mehr spüren konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großenheidorn ist ein Ort aus dem ehemaligen Fürstentum Schaumburg-Lippe, der in den Siebzigern nicht ganz freiwillig der Stadt Wunstorf und der heutigen Region Hannover zugeschlagen wurde. 3000 Einwohner, fast jeder kennt fast jeden. Elisabeth Stege, im Januar 1964 geboren, ist hier in einer Frauenfamilie aufgewachsen. Auch der Vater lebte im Haus, aber er war neben seiner Frau, seiner Mutter, einer Tante und den drei Töchtern deutlich in der Minderheit. Elisabeth Stege war das älteste Kind. Sie kümmerte sich, wenn was war mit den Schwestern oder im Haushalt.

Sie lernte nach der Schule Industriekauffrau. Sie hätte sich auch für die Arbeit einer Bibliothekarin oder für Jura interessiert, das wurde ihr zwar nicht untersagt, aber es ermunterte sie auch niemand: Man hatte das Leben eben zu nehmen, wie es kam. Mit 18 Jahren traf sie ihren späteren Mann, mit 19 war sie verlobt, mit 21 verheiratet. Die beiden bauten ein Haus im früheren Garten von Elisabeth Steges Eltern. Die erste Tochter wurde geboren, dann die zweite. Und natürlich erwarteten alle, dass Elisabeth Stege nun, mit zwei Kindern, zu Hause blieb, als Hausfrau und Mutter, wie man das damals so machte. Obendrein zogen die Schwiegereltern bei ihnen ein.

Zwei kleine Kinder, die Mutter krank, die Großtante gebrechlich, die Schwiegereltern anstrengend, die ganze Hausarbeit – aber Elisabeth Stege kümmerte sich ja. Sie funktionierte. Sie versuchte, es allen recht zu machen. „Ich habe mich nicht losgelöst vom Elternhaus“, sagt sie heute. Es sei „richtig bilderbuchmäßig“ gewesen: Sie war die Frau, die alles zusammenhielt.

Sie dachte: einfach durchhalten

Sie schaut einen Moment aus dem Fenster des Roten Lehmhauses, einem historischen Fachwerkhaus in Wunstorf, in dem wir sitzen. Sie möchte ihrem Mann zu Hause in Großenheidorn nach allem, was er mitgemacht hat, nicht auch noch den Trubel von Interviews zumuten, neulich war sogar der Deutschlandfunk Kultur da. Elisabeth Stege sitzt für die SPD im Stadtrat, das Rote Lehmhaus gehört einer SPD-nahen Stiftung. Hier ist es putinkriegsfolgemäßig kühl, aber ruhig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie konnte ihrem Mann damals nicht sagen, was sie fühlte, wie sie litt. Es war doch alles so normal. Sie dachte, sie müsse einfach nur weitermachen, einfach durchhalten.

Es ging mit Rotwein los. Rotwein entspannt, alles wurde ein bisschen leichter. Hier ein Glas, dort ein Glas. Dann mehr. Dann schon morgens. Irgendwann war sie beim Wodka, weil man davon erst mal keine Fahne bekommt. Elisabeth Stege wurde zur Spiegeltrinkerin, die immer ihr Alkohollevel halten musste. „Morgens war es am schlimmsten. Aber ich habe funktioniert.“

An allzu viele Details erinnert sie sich gar nicht, alles ein bisschen nebulös, es sei wie Autofahren, sagt sie, plötzlich ist man schon einen Ort weiter, als man gedacht hatte. Plötzlich sagte ihr Mann zu ihr, dass es so nicht weitergehe. Sie versuchte einen kalten Entzug: einfach nichts mehr trinken. Ihr Mann fand sie, mit Krämpfen auf dem Boden liegend. „Ich habe nicht gewusst, dass Alkohol tödlich ist.“

Psychiatrie. Gitter. Abgeschlossene Türen

Krankenhaus. Medikamente halfen bei der körperlichen Entgiftung. Was in der Psyche los war, wurde nicht mitbehandelt. Sie fing wieder an zu trinken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das war im Sommer 1995. Im Herbst sagte ihr Mann, dass er sie verlassen werde, mitsamt den beiden Töchtern, wenn sie nicht aufhöre. Ihre Schwester brachte sie nach Liebenburg im Harz in die Psychiatrie. Gitter. Abgeschlossene Türen. Zehn Frauen in einem Saal. Hier lernte sie zum ersten Mal: Sie war krank. Und: „Es gibt andere Menschen, die haben die gleichen Probleme wie ich.“ Sie blieb drei Wochen. Weihnachten, zu Hause, fing sie wieder an zu trinken.

In der Psychiatrie lernte sie: „Ich bin krank.“ © Quelle: Bert Strebe

Aber etwas war jetzt anders: Sie konnte sagen, was mit ihr los war, konnte es sich eingestehen, konnte es klar benennen: Sie war süchtig. Und sie konnte sagen, dass sie das ändern wollte. „Ich habe gesagt: Ich will wieder nach Liebenburg.“

Liebenburg hieß dieses Mal: wochenlange Isolation. Keine Besuche, nicht vom Mann, nicht von den Töchtern. Irgendwann war telefonieren möglich. Nach der körperlichen Entgiftung im Harz folgte die psychische Entwöhnung in einer Klinik in Bad Essen bei Osnabrück. Da lernte sie, wie groß das Loch in der Seele ist, wenn man aufhört zu trinken, und dass man etwas bekommen muss, um es wieder zu füllen.

Zeit und Raum für sich selbst nehmen

Was Elisabeth Stege bekam, um dieses Loch zu füllen, war: Elisabeth Stege. Sie lernte, auf sich selbst zu achten. Sich Zeit und Raum zu nehmen für sich selbst, nicht immer nur für andere da zu sein. Ein Satz eines Arztes ist ihr im Gedächtnis geblieben: „Glückliche Menschen brauchen keine Drogen.“ Als ihr Mann und ihre Töchter sie nach 18 Wochen, fast einem halben Jahr, wieder nach Hause holten, war sie fest entschlossen, ihrem Mann zu sagen, dass die Schwiegereltern ausziehen müssten. Sie kam nicht dazu. Auf der Fahrt teilte ihr Mann ihr mit, seine Eltern zögen aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielleicht taten sie das auch, weil sie mit der Süchtigen in der Familie nicht klarkamen. Elisabeth Stege erzählt, während ihrer Zeit in der Klinik hätten die Schwiegereltern den Nachbarn vorgeflunkert, sie sei wegen irgendwelcher Rückenprobleme weg. Ihr Mann ging danach zu den Nachbarn und sagte, nein, sie sei weg, weil sie gesoffen habe. Elisabeth Stege findet es besser, alles offen anzusprechen. Als sie zurück war, ging sie zur Lehrerin ihrer Töchter und sagte, wenn es irgendwas Auffälliges an den Kindern gebe, solle sie bitte den Vater benachrichtigen, nicht sie, die Mutter, sie sei alkoholabhängig.

1997 wurde die jüngste Tochter geboren. Drei Monate später ging Elisabeth Stege wieder arbeiten. Sie hatte einen Job für 8 Mark die Stunde, die Tagesmutter kostete 7 Mark, mit An- und Abreise zahlte sie Geld dafür, arbeiten gehen zu können. Aber sie ging arbeiten. Sie tat, was sie tun wollte.

Am zweiten Geburtstag der Jüngsten war Elisabeth Stege volltrunken. „Vielleicht wollte ich es noch mal wissen“, sagt sie.

Vielleicht hatte in ihrer Seele auch noch einmal das die Oberhand gewonnen, das überhaupt dazu geführt hatte, dass sie sich selbst immer vernachlässigt hatte, irgendein Gefühl, sie sei nicht ausreichend wertvoll. Es war das letzte Mal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber noch einmal Krankenhaus, noch einmal Entgiftung. Sie ließ sich vorzeitig entlassen, musste „unterschreiben, dass ich für alle Folgen selbst verantwortlich bin“. Das konnte sie guten Gewissens tun. „Ich weiß, dass ich für alles selbst verantwortlich bin.“

Es kommt nicht auf die Menge an

Mehr als 20 Jahre lang ist Elisabeth Stege regelmäßig freitags zum Wunstorfer Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe gegangen. Die Freundeskreise sind Selbsthilfegruppen von Betroffenen für Betroffene, es gibt sie bundesweit, hier wollen keine Wohlmeinenden andere Leute retten, hier helfen sich Menschen gegenseitig, die wissen, wovon sie sprechen. Es sei auch anstrengend, immer wieder diese Geschichten zu hören, sagt Elisabeth Stege. „Aber das Wesentliche habe ich hier gelernt, beim Zuhören, wie andere ihr Leben gemeistert haben.“

Beispielsweise, dass es nicht auf die Menge des Alkohols ankommt, die man trinke. Beispielsweise, dass nicht der erste Griff wieder zum Glas der eigentliche Rückfall ist. Sondern dass man, wie Elisabeth Stege sagt, schon vorher in seine alten Verhaltensmuster zurückgerutscht sei.

Die Kinder sind stolz auf sie: Elisabeth Stege hat die Sucht überwunden. © Quelle: Bert Strebe

Sie hat sich auch in der Selbsthilfe gekümmert, hat die Organisation der Wunstorfer Gruppe übernommen, hat eine zweite für Cannabis- und Alkoholabhängige gegründet, hat sich in den Landesvorsitz und schließlich in den Bundesvorstand der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe wählen lassen. Aber sie achtet auf sich, zieht sich langsam wieder zurück, tut, was sie tun möchte. Sie hat einen Job in der Rehburger Psychiatrie, sie engagiert sich in der Wunstorfer Kommunalpolitik. Sie ist glücklich, dass ihre Kinder nach all dem „unsagbar stolz“ auf sie seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn sie heute jemand fragt, ob sie noch trinke, sagt Elisabeth Stege: „Ja. Wasser, Tee, Kaffee.“ Und dann lächelt sie. Und schiebt hinterher, wenn man es ganz genau nehme, sei sie gar nicht alkoholkrank. „Ich bin am Alkohol gesundet.“

Info Betroffene finden örtliche Gruppen der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe unter www.freundeskreise-sucht.de.