﻿Eine Gebühr für die Notaufnahme? „Nicht jeder Patient kann das bezahlen“

Dr. Florian Unbehaun, Leiter der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Klinikum Hanau, hält nichts von einer Gebühr für den Gang in die Notaufnahme. Das hatte Kassenärzte-Chef Andreas Gassen vorgeschlagen. „Nicht jeder Notfallpatient kann das bezahlen“, warnt Unbehaun im Interview.

Main-Kinzig-Kreis. Die Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser sind voll – längst nicht immer nur mit Patienten, die auch tatsächlich ein Notfall sind. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hat deshalb vorgeschlagen, von Patienten in bestimmten Fällen eine Gebühr zu verlangen, die direkt in die Notaufnahme gehen, ohne vorher die Leitstelle anzurufen. Der Vorschlag hat für viele Diskussionen gesorgt. Dr. Florian Unbehaun, Leiter der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Klinikum Hanau, erläutert im Gespräch mit unserer Redaktion, was er von der Idee hält.