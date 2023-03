﻿Gentherapien: Auf dem Weg zum „Designer-Baby“?

Kaltenkirchens Jugend setzt durch: Kostenlose Periodenartikel in allen Schulen

Großer Erfolg für die Jugendstadtvertretung in Kaltenkirchen: Künftig wird es an allen Schulen und in der Stadtbücherei kostenlose Menstruationsprodukte geben. Das Pilotprojekt ist auf sechs Monate ausgelegt. Die verantwortlichen Jugendstadtvertreterinnen erzählen, warum es ihnen so wichtig ist.