﻿Gesichtsblindheit: Wenn sogar Mama und Papa fremd aussehen

Hirofumi Yamada kann sich gut daran erinnern, wie er als Kind einmal auf dem Jahrmarkt seine Eltern suchte. „Es war leichter für mich, meine Eltern zu identifizieren, weil sie Asiaten sind“, erzählt er. Sie fielen einfach auf, zwischen den vielen weißen Menschen auf dem Jahrmarkt. Doch ohne dieses wegweisende Merkmal hätte Yamada seine Eltern vermutlich nicht wiedererkannt.

Denn Yamada hat Prosopagnosie. Dieses komplizierte Wort ist vielen Menschen kein Begriff, daher nennen sie die kognitive Dysfunktion schlicht „Gesichtsblindheit“ – fälschlicherweise, erklärt der Psychologe Claus-Christian Carbon. Denn die Betroffenen sehen ein Gesicht, sie sind also nicht blind. Ja, sie können sogar die Bestandteile des Gesichts, den emotionalen Ausdruck, die Attraktivität, das Alter, die Herkunft ihres Gegenübers erkennen. Doch was sie daraus nicht ablesen, ist seine Identität. Selbst dann nicht, wenn es die eigenen Eltern sind.

Viele Menschen wissen nicht, dass sie betroffen sind

Als Yamada seine Eltern auf dem Jahrmarkt verliert, weiß er noch nichts von seiner Dysfunktion. Und damit ist er nicht allein. 2,5 Prozent der Bevölkerung sind betroffen, allein in Deutschland. Also rund zwei Millionen Menschen. Doch etwa 1,95 Millionen von ihnen werden nie wissen, dass sie Prosopagnostiker sind, vermutet Carbon. Das liegt einerseits daran, dass die Erkrankung auch bei Fachleuten kaum bekannt ist, aber andererseits auch an der „eigenen Wahrnehmungswelt“ der Betroffenen, sagt der Psychologe.

„Ich habe lange vermutet, dass ich einfach schlecht darin bin, mir Gesichter zu merken oder dass ich es irgendwie versäumt habe, es zu lernen“, erzählt Yamada. Er ist mit dieser Wahrnehmung, Gesichter nicht identifizieren zu können, groß geworden. Eine Fähigkeit, die er somit auch nicht vermissen konnte. Erst im Alter von 30 Jahren las er schließlich einen Artikel über die Prosopagnosie, „erst dann habe ich es verstanden“, sagt er. Daraufhin ging Yamada zu einem Arzt, machte dort verschiedene Tests und erhielt schlussendlich die Diagnose Prosopagnosie.

Nur wenig Forschung zur Prosopagnosie

Auch die Ärztin Martina Grüter ist erst durch einen Medienbericht auf ihren heutigen Forschungsschwerpunkt aufmerksam geworden. Während sie im Jahr 2000 beim Bügeln fernsehschaut, hört sie das erste Mal von dem Phänomen. Im Fernsehen berichtet ein Betroffener über seine Prosopagnosie. Auch ihr kommt das bekannt vor, und sie realisiert, dass es in ihrer Familie mehrere Prosopagnostiker gibt.

Inzwischen ist Grüter eine der wenigen Forschenden in diesem Bereich. Genau das – die spärliche Forschung – sei ein weiterer Grund, warum die Dysfunktion bisher kaum bekannt sei, sagt die Expertin. Auch die Industrie habe kein Interesse, die Forschung zu unterstützen. In anderen medizinischen Bereichen stecke einfach mehr Gewinn, so die Ärztin. So kommt es, dass es bisher auch kein Medikament und keine Therapie gibt, die die Prosopagnosie heilen oder die Symptome lindern kann.

Prosopagnosie kann zu sozialer Ausgrenzung führen

Denn auch wenn die Störung nicht lebensbedrohlich ist, der Leidensdruck der Betroffenen ist real. Neben der Unfähigkeit, Gesichter zu identifizieren, haben einige Betroffene noch weitere Einschränkungen. Dazu gehören zum Beispiel Probleme, sich zu orientieren oder sich mental Gesichter vorzustellen. Während die meisten Menschen bei George Clooney direkt ein Bild vor Augen haben, gelingt das den Betroffenen nicht, sagt Carbon.

Diese Beschwerden können einschränkend sein. „Es wird problematisch bei Leuten, die es nicht wissen“, bestätigt Yamada. Menschen fassen es als unfreundlich oder ignorant auf, wenn man eigentlich bekannte Personen nicht wiedererkennt. Nicht selten führe das zu sozialem Rückzug.

Damit ihm das nicht passiert, hat Yamada eigene Strategien entwickelt. Er achtet auf die Kleidung, Haare, die Bewegung oder die Tonlage seiner Mitmenschen. Aber Missverständnisse sind nicht unvermeidlich, denn Haare und Kleidung sind wandelbar. Dennoch leidet er nicht unter der Dysfunktion. „Ich habe diese Einschränkungen mit meinen Methoden überwunden“, sagt er. Außerdem geht er seit einigen Jahren offen damit um, Prosopagnostiker zu sein. Das führe zu mehr Verständnis. „Menschen, die offen damit umgehen, geht es tatsächlich auch besser“, bestätigt Carbon.

Ein Test reicht für die Diagnose nicht aus

Für Yamada war die Diagnose eine Hilfe. „Es war erleichternd zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin“, sagt er. Doch der Weg dahin ist mehr als ein schneller Test, erklärt Carbon. Zwar stoßen Interessierte schon im Internet auf zahlreiche Tests wie zum Beispiel den Cambridge Face Memory Test, doch das allein sei für eine Diagnose der Prosopagnosie, wie Grüter sie definiert, nicht ausreichend.

Der Test erfasse nämlich zum Beispiel nicht, ob der Proband oder die Probandin nicht eher eine beeinträchtigte Sehstärke hat als eine Prosopagnosie, erklärt Grüter. Für eine klinische Diagnose sprechen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen deshalb etwa zweieinhalb Stunden mit den Betroffenen. Nur so erhalten sie alle notwendigen Informationen über individuelle Symptome und Beschwerden. Und nur so lässt sich auch klären, ob die Prosopagnosie angeboren oder erworben ist.

Angeborene und erworbene Prosopagnosie

Bei der angeborenen Prosopagnosie besteht die Dysfunktion von Geburt an. Es gibt die Hypothese, dass sie über die Gene von den Eltern an die Kinder weitergegeben wird. „Bisher haben wir das Gen noch nicht gefunden“, sagt Carbon. Aber die Tatsache, dass innerhalb einer Familie häufig mehrere Menschen von der Prosopagnosie betroffen sind, untermauert diese Hypothese. Somit haben Kinder eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, betroffen zu sein, wenn ein Elternteil die Dysfunktion aufweist, vermutet Carbon.

Die erworbene Prosopagnosie entsteht dagegen durch eine Schädigung des Gehirns, sei es durch einen Unfall, einen Tumor, einen Schlaganfall oder eine Multiple Sklerose. Die Betroffenen merken, dass sie plötzlich selbst nahe Angehörige nicht mehr an ihren Gesichtern erkennen. Diese Form ist sehr viel seltener als die angeborene Form, sagt die Ärztin.

Löst Corona eine Prosopagnosie aus?

Aktuell wird zudem eine spezielle Form der erworbenen Prosopagnosie diskutiert. Forschende der Universität Dartmouth vermuten, dass eine Corona-Infektion die Prosopagnosie auslösen kann. Sie berichten in einer Studie von einer Patientin namens Annie.

Nach einer Corona-Infektion erkannte sie plötzlich ihren eigenen Vater nicht mehr. Sie leidet auch unter bekannten Post-Covid-Symptomen wie etwa Konzentrationsprobleme, Schwindel und Erschöpfung. Die 28-Jährige ist laut den Forschenden aber die erste bekannte Patientin mit Prosopagnosie bei Post-Covid. Im Rahmen der Studie befragen die Expertinnen und Experten weitere Erkrankte einer Post-Covid-Selbsthilfegruppe. Einige berichten davon, seit der Infektion Schwierigkeiten zu haben, Familienmitglieder anhand ihrer Gesichter zu identifizieren.

Doch die Studie weist Lücken auf. Die Befragung der Selbsthilfegruppe beruht ausschließlich auf einer Selbsteinschätzung, was viel Raum für Fehleinschätzungen lässt. Außerdem kann auch Annies Konzentrationsschwäche ihre Testergebnisse beeinflussen. Weitere zuvor genannte Auslöser wie Multiple Sklerose und Tumorerkrankungen wurden nicht mit entsprechenden Untersuchungen ausgeschlossen. „Wir testen systemisch und auch immer wieder“, sagt Grüter. Das sei hier nicht geschehen. Trotzdem „ist es durchaus denkbar, dass schwere virale Infekte jeglicher Art oder auch andere Infektionen die Gesichtserkennung beeinflussen können“.