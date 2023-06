Newsletter „Das THW-Update“

Meistersause und teils gedämpfte Sommerfreuden

Auf diese Woche hatte der THW Kiel die ganze Saison hingearbeitet, und in Göppingen war dann endlich Erntezeit: Mit dem 34:27-Sieg machten die Zebras ihre 23. Handball-Meisterschaft nach einer durchwachsenen Spielzeit perfekt und sich im Anschluss auf zum Triumphzug. Per Charter nach Kiel-Holtenau, im Cabrio-Korso zur Wunderino-Arena, wo in der Spitze 5000 Fans mit ihnen feierten.