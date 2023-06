﻿Neue Therapien: So hilft eine VR-Brille nach dem Schlaganfall

Wenn es nach den US-Tech-Konzernen gibt, wandert unser aller Leben immer mehr in die sogenannte virtuelle Realität. Medizinerinnen und Mediziner setzen derartige Brillen schon heute zur Rehabilitation ein. Die spielerische Herangehensweise bietet Chancen für Schlaganfallpatientinnen und -patienten und Post-Covid-Leidende. Beginnt eine neue Zukunft der Therapie?

An den letzten Apfel kommt man nicht heran, obwohl er einem praktisch vor den Augen hängt. Denn was in der grünweißen Virtual-Reality-Brille (VR) wie eine märchenhaft idyllische Landschaft aussieht, ist in Wirklichkeit das nüchterne Büro von Christoph Korallus in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die Augen sehen einen dreidimensionalen Raum, ein nicht ganz fotorealistisches Metaverse mit blauem Himmel, die Hand aber stößt beim Pflückversuch an den Schrank im Zimmer – ein irritierender Effekt.