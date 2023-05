﻿„Überall blaue Flecken“: Rentnerin überlebt Infektion mit Rotaviren nur knapp

Greifswald. Lange hatte sich Anita Oldenburg auf diese Flusskreuzfahrt mit ihrem Mann gefreut. Zwölf Tage auf der Donau schippern, mittendrin ihr Geburtstag. Doch die Reise in den Süden endete fast mit einer Tragödie: Rotaviren breiteten sich nach kurzer Zeit an Bord des Schiffes aus und fesselten die Greifswalderin für den Großteil des Urlaubs ans Bett. Das nicht nur für Kleinkinder gefährliche und sich schnell verbreitende Virus verursachte bei ihr eine akute Magen-Darm-Infektion mit extremem Brechdurchfall, die sie fast das Leben kostete.

„Nur meinem Hausarzt in Wolgast und den Ärzten und Schwestern der Greifswalder Unimedizin habe ich es zu verdanken, dass ich noch lebe“, sagt die 75-Jährige. Wie konnte das geschehen, wo doch Infektionen mit dem Rotavirus allgemein als gut behandelbar gelten?

„Ich war gar nicht mehr bei mir“

„Anfangs lief alles gut, wir schifften in Passau ein und es ging los. Den gebuchten Ausflug nach Osijek konnte ich auch noch miterleben, aber dann war Schluss.“ Starkes Erbrechen und Durchfall legten sie komplett lahm, wie auch viele andere Reisende an Bord. „Ich war gar nicht mehr bei mir. Wenn ich Wasser trank, kam es gleich wieder im hohen Bogen heraus“, schildert die an sich rüstige Seniorin. Die Folge: Anita Oldenburg erlitt einen enormen Flüssigkeitsverlust.

Der Schiffsarzt, der übrigens auch erkrankte, habe sich zwar redlich Mühe gegeben, doch die Bordpraxis sei für derartige Fälle nicht ausgerüstet gewesen. „Es gab zum Beispiel keinen Tropf, um mir über eine Injektion Flüssigkeit zuzuführen“, erzählt sie. Nach wenigen Tagen seien ihr dann die ersten Adern geplatzt. „Am ganzen Körper war ich blutunterlaufen, hatte überall blaue Flecken. Im Gesicht schoss mir das Blut sogar an der Nasenwurzel heraus“, sagt sie.

An ihrem 75. Geburtstag habe sie sich auf Bitten der Crew trotzdem kurzzeitig zum Restaurant begeben – und eine Riesenüberraschung erlebt: „Sie alle sangen mir ein Ständchen. Es war herzergreifend. Die Crew gab sich wirklich die ganze Zeit Mühe.“

Als Anita Oldenburg mit ihrem Mann schließlich wieder zu Hause in Greifswald landete, suchte sie ihren Hausarzt in Wolgast auf. „Wir wohnten bis vor einiger Zeit in Zemitz bei Wolgast, deshalb bin ich immer noch in der Praxis“, erklärt sie und sagt: „Er nahm mir Blut ab und rief noch am selben Abend, nachdem er die Laborwerte hatte, mit der Nachricht an, ich müsse sofort in die Klinik. Es bestehe Lebensgefahr“, schildert die 75-Jährige noch ganz aufgewühlt.

Alarmierender Laborbefund: Einweisung in Klinik

Im Uniklinikum habe ein Team der Notfallmedizin bereits mit einem Tropf auf sie gewartet. „Schwestern und Ärzte kümmerten sich rührend. Auch später, als ich auf der Station J1 lag. Diese große Fürsorge habe ich noch nie erlebt, obwohl ich schon häufig im Krankenhaus lag.“

Dr. Klaus Bomke von der Gemeinschaftspraxis Bomke/Richter in Wolgast bestätigt den Ernst der Lage, in der sich seine Patientin befand: „Die virale Infektion hatte zu einem Thrombozytensturz geführt. Es war keine Zeit mehr zu verlieren. Die Gefahr bestand, dass Frau Oldenburg innerlich verblutet“, sagt er. Deshalb habe er noch am Abend, nachdem er die Werte vom Labor erhalten habe, umgehend die Patientin und auch die Unimedizin Greifswald informiert, damit dort alles Notwendige für ihr Kommen vorbereitet werde.

Flüssigkeitsverlust belastet Kreislauf

Bomke selbst habe so einen Fall bislang noch nicht erlebt: „Und das, obwohl ich aus der Klinik komme. Frau Oldenburg hat Glück gehabt“, sagt der Arzt. Ohne schnelle medizinische Hilfe hätte sie die nächsten Tage womöglich nicht mehr erlebt.

„Rotaviren kennt man als Durchfallerreger bei Kindern, aber auch bei Älteren nimmt die Häufigkeit der Erkrankung wieder zu“, erklärt Professor Dr. Nils-Olaf Hübner, Direktor des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Unimedizin Greifswald. Von den im Jahr 2019 in Mecklenburg-Vorpommern gemeldeten 1653 Rotavirusinfektionen seien 664 bei über 60-Jährigen aufgetreten. „Das sind mehr als 40 Prozent. In dieser Altersgruppe kann das gefährlich werden, denn der Wasser- und Elektrolytverlust durch den Durchfall kann gerade bei Älteren den Kreislauf sehr belasten“, sagt Hübner.

Blaue Flecken verschwinden langsam

Laut Robert Koch-Institut müssen 35 Prozent der gemeldeten Rotavirus-Infizierten im Alter von über 60 Jahren im Krankenhaus behandelt werden. „Auch an der Universitätsmedizin Greifswald war 2019 ein Drittel der Rotaviruspatienten über 60 Jahre alt.“

Mittlerweile befindet sich Anita Oldenburg auf dem Wege der Genesung. „Ich habe acht Kilo abgenommen. Aber ich lebe! Auch die blauen Flecken am Körper verschwinden langsam wieder“, zeigt sich die dreifache Mutter und Oma von fünf Enkeln zuversichtlich. Immerhin wolle sie mit ihrem Mann Werner noch viele Reisen unternehmen. Zwar habe sie die nächste, für den Monat Juli bereits gebuchte Reise nach Holland stornieren müssen. „Aber ich hoffe, dass wir wie geplant im Oktober nach Teneriffa fliegen können.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.