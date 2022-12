Fast 60 Prozent mehr: Zahl der Grippefälle steigt rasant

Ein Fieberthermometer und Medikamente liegen auf einem Nachttisch (gestellte Szene). Die Zahl der Grippefälle in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in der vergangenen Woche stark angestiegen.

In Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich mehr Menschen an Grippe erkrankt. Jeder neunte Mensch litt laut Robert-Koch-Institut in der vergangenen Woche an einer Atemwegserkrankung. Auch das RS-Virus kursiere weiter stark.