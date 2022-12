Größte Verbreitung der Vogelgrippe weltweit: Deutschland hofft auf Immunität

Chinas abrupte Corona-Öffnung: „Das ist eine menschengemachten Krise“

In der Volksrepublik China hat die erste flächendeckende Corona-Welle das Gesundheitssystem überwältigt. In den nächsten Monaten werden Hunderttausende Chinesen an Covid sterben - vor allem die Hauptstadt Peking ist betroffen. Auslöser war eine radikale Kehrtwende in der Pandemiepolitik.