Zu viel Alkohol getrunken: Hilft Elotrans wirklich gegen einen Kater?

Nach der Party brummt der Schädel. Der Geheimtipp gegen den Alkoholkater lautet in den sozialen Netzwerken: Elotrans. In Apotheken wird das eigentlich bei Durchfall eingenommene Mittel bereits knapp. Was bringt es im Kampf gegen Kopfweh und Co.?