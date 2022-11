﻿Hunderte Ärzte fehlen in Mecklenburg-Vorpommern – und es dürfte noch schlimmer werden

Ärztekammer und Ärzteverband Marburger Bund fordern mehr Initiative der Politik, um Ärztinnen und Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern auszubilden und zu halten. Statistiken sagen düstere Zeiten in Praxen und Kliniken voraus, wenn sich nichts ändert. Trotzdem stellt die Landesregierung jetzt ein Stipendien-Programm ein, das junge Landärzte anlocken sollte.

Rostock. Hunderte Ärztinnen und Ärzte fehlen derzeit in Mecklenburg-Vorpommern und Experten warnen, dass die Lücken in Zukunft weit größer werden. Dabei bildet das Land an seinen beiden Universitäten Medizinerinnen und Mediziner aus. Dennoch schlagen Ärztevertreter Alarm.

Eine Arztpraxis schließt, doch eine neue kommt nicht nach. Diese Entwicklung gibt es an vielen Orten in dem Bundesland. Rund 1200 Hausärzten stünden derzeit in 87,5 unbesetzten Stellen gegenüber (Stand Frühjahr), heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung. Bis 2026 würden voraussichtlich landesweit weitere 250 Hausärzte aus Altersgründen aufhören.