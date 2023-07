Ich bin dann mal offline

Liebe Leserinnen und Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

während ich diesen Newsletter für Sie schreibe, leuchtet mein Handybildschirm schon wieder auf. Die Nachricht einer Freundin. Sie hat in ein paar Tagen Urlaub und schreibt mir, was sie alles unternehmen will. Da kann man schon neidisch werden – vor allem, wenn der eigene Urlaub noch in weiter Ferne liegt. Das ist der Nachteil, wenn man das Handy immer in Reichweite hat, wenn man immer erreichbar ist. Jede Nachricht (selbst die, die man eigentlich lieber nicht lesen will) bekommt man mit. Und inzwischen, muss ich sagen, bin ich das ewige Handyaufleuchten mehr als leid.

Deshalb habe ich für mich beschlossen: Wenn ich Urlaub habe, mache ich wieder ein Digital Detox. Also kein Handy, kein Laptop – und das drei Wochen lang. Was soll daran bitte herausfordernd sein, werden sich jetzt vermutlich einige von Ihnen fragen. Glauben Sie mir: Wenn man tagtäglich Handy und Computer zur Hand hat, ist es erst einmal eine große Umstellung, darauf zu verzichten. Ich habe vor zwei Jahren mein erstes Digital Detox gemacht und mich anfangs recht schwer damit getan. Die Versuchung war ziemlich groß, doch schnell einen kurzen Blick aufs Handy zu werfen. Aber inzwischen habe ich tatsächlich Gefallen daran gefunden, die digitale Welt auszublenden – und wenn es nur für kurze Zeit ist.

Bei meiner Familie, Freunden und Bekannten kommt meine Idee vom Digital Detox weniger gut an. „Wie? Bist du dann gar nicht mehr zu erreichen?“, ist (und wird es wahrscheinlich auch dieses Mal wieder sein) eine der am häufigsten gestellten Fragen. „Nur im Notfall“, lautet meine Pauschalantwort. Ist das Entsetzen darüber verflogen, folgt dann meist: „Das hältst du doch sowieso nicht so lange aus.“ Inzwischen kann ich ohne Zweifel sagen: „Doch.“ Und die Urlaubsentspannung ist ohne Handy und Co. für mich umso größer. Wie Sie im Urlaub richtig abschalten können, lesen Sie in unserer Rubrik „Gut gesagt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir wünschen Ihnen eine schöne Urlaubszeit!

Ihre Laura Beigel

PS: Die nächste Nachricht ist da. Dieses Mal eine E-Mail von dem Versandunternehmen, das endlich meine Retoure bestätigt hat. Manchmal lohnt es sich dann doch, den Widerstand gegen das Handyaufleuchten aufzugeben.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Von Kopf bis Fuß

Tesla-Chef Elon Musk schwört darauf: Mit Wegovy sollen die überflüssigen Pfunde nur so purzeln. Seit Anfang vergangenen Jahres ist das Medikament des dänischen Herstellers Novo Nordisk in der EU zugelassen, Ende Juli soll es nach Deutschland kommen. Gedacht ist es für Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30 und für Übergewichtige (BMI ab 27) mit mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung. Um einen dauerhaften Abnehmerfolg zu erzielen, sollte das Mittel einmal wöchentlich gespritzt werden. Ein Wundermittel ist Wegovy jedoch nicht, stellt meine Kollegin Irene Habich klar. Sie hat sich mit den Risiken und Nebenwirkungen der Abnehmspritze beschäftigt. Ihr Fazit: Das Mittel kann durchaus unangenehme bis gefährliche Nebenwirkungen haben und ist nur in Verbindung mit einer Diät wirksam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei aller Liebe

Mit der Verschärfung des Sexualstrafrechts in Deutschland gilt seit 2016: „Nein heißt Nein.“ Das bedeutet, ein sexueller Übergriff ist schon dann strafbar, wenn er gegen den erkennbaren Willen einer Person ausgeführt wird. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen die deutsche Band Rammstein und insbesondere deren Frontmann Till Lindemann hat die Diskussion über konsensuelle Sexualität wieder Fahrt aufgenommen – also Sex, der für alle Beteiligten freiwillig ist und ohne Nötigungen oder Manipulationen auskommt. Doch was bedeutet einvernehmlicher Sex überhaupt? Und wie kann man Grenzen setzen und erkennen? Das erklärt die Sexualtherapeutin Karina Kehlet im RND-Interview. (+) „Das A und O ist es, aufeinander zu hören und auch auf sich selbst“, sagt die Expertin.

Mehr zu dem Thema hören Sie auch in der neuesten Folge unseres Sex-Podcasts „Ach, komm!“:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Familienbande

Es ist zwar nur ein Blatt Papier, dennoch ist das Zeugnis für Kinder und Jugendliche oftmals ein Schreckgespenst. © Quelle: Michael Löwa/dpa

Die Vorfreude auf die langen Sommerferien wird bei vielen Schülerinnen und Schülern vor allem durch eines gedämpft: die Zeugnisvergabe. Sie kann eine Achterbahn der Gefühle sein, weiß Petra Hellmann. Von Glücksgefühlen bei guten Noten bis hin zu Versagensängsten, wenn die Noten schlechter ausfallen als gedacht. Im Interview mit meiner Kollegin Leonie Schulte erklärt die psychologische Beraterin, wie Eltern mit den Zeugnissen ihrer Kinder am besten umgehen (+). Gerade schlechte Noten bieten familiäres Konfliktpotenzial. Eltern sollten in diesem Fall ein vertrauensvolles Gespräch mit ihren Kindern führen, sie in den Arm nehmen, trösten. „Und immer wieder klarmachen: Du bist mehr als diese Note“, sagt die Expertin.

Gut gesagt

Es ist wichtig, uns selbst zu erlauben, uns mental von der Außenwelt zu lösen und uns auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Nadine Nentwig, RND-Kolumnistin und Buchautorin

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Urlaub abschalten? Einfacher gesagt als getan. Denn Ablenkungen gibt es genug. Die E-Mail, die plötzlich im Postfach auftaucht; die Nachricht einer Arbeitskollegin, die auf dem Smartphone-Display aufleuchtet; der Anruf des Chefs, den man am besten nicht ignoriert. Jeder dritte Büroangestellte ist auch im Sommerurlaub für den Arbeitgeber erreichbar, hat eine Umfrage jüngst ergeben.

„Der erste Schritt, um im Urlaub richtig abzuschalten, besteht darin, loszulassen“, schreibt RND-Kolumnistin Nadine Nentwig. Also sich bewusst von den beruflichen und persönlichen Verpflichtungen zu distanzieren. Da kann es helfen, Smartphones und Laptops einfach beiseitezulegen. Mit „Out of Office“-Benachrichtigung wissen dann auch die Kollegen, Freunde und Bekannten Bescheid, dass statt ständiger Erreichbarkeit nun Entspannung ansteht. „Ein Urlaub bietet die perfekte Gelegenheit, um sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen“, so Nentwig.

Die Pandemie und wir

Spritzen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech werden vorbereitet. Das Mainzer Unternehmen steht aktuell wegen möglicher Impfschäden vor Gericht. © Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Corona-Impfstoffhersteller Biontech und Astrazeneca müssen sich vor Gericht wegen potenzieller Impfschäden verantworten.

Vor dem Landgericht im baden-württembergischen Rottweil wurde am Montag die Klage eines 58-Jährigen verhandelt, der seit der Impfung mit dem Covid-Vakzin von Biontech auf dem rechten Auge nicht mehr richtig sehen kann. Er verlangt 150.000 Euro Schmerzensgeld. Zeitgleich begann vor dem Oberlandesgericht im bayerischen Bamberg eine Berufungsverhandlung in einem Verfahren gegen Astrazeneca. Geklagt hatte eine 32-Jährige, die nach der Impfung mit dem Vakzin des Herstellers eine sogenannte Darmvenenthrombose erlitten hatte, weshalb ein Teil ihres Darms entfernt werden musste. Sie fordert mindestens 250.000 Euro Schmerzensgeld und bis zu 600.000 Euro für künftige Beeinträchtigungen.

Die beiden Zivilprozesse gehören zu den ersten gegen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland. Die Chancen, dass die Klagen erfolgreich sind, bewerten Fachleute jedoch als gering.

Die ernsten Seiten des Lebens

Psychische Erkrankungen können lebensgefährlich werden, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt werden. Doch wie geht man am besten auf die Betroffenen zu? Was ist zu tun, wenn jemand unter Depressionen leidet, vielleicht sogar suizidale Gedanken hat? Wie verhält man sich richtig, wenn die Arbeitskollegin plötzlich eine Panikattacke hat?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf solche Situationen will das Projekt MHFA vorbereiten. Es bietet Erste-Hilfe-Kurse für die Psyche an. Meine Kollegin Kristina Auer hat sich das Projekt genauer angeschaut und erklärt, wie ein solcher Kurs abläuft und was Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei lernen. „Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, nichts zu tun“, zitiert sie die MHFA-Instruktorin Peggy Bellmann. Es gehe nicht darum, Diagnosen zu stellen. Sondern Ziel sei es, dass die Teilnehmenden einen Beitrag dazu leisten können, damit betroffene Personen früher professionelle Hilfe bekommen.

Die schönen Seiten des Lebens

Sommer und Speiseeis sind ein unverzichtbares Duo. © Quelle: Christin Klose/dpa-tmn

Pünktlich zum Sommeranfang hat mich meine Eismaschine verlassen. Ich hatte alle Zutaten zusammengerührt, die Maschine aufgebaut, den On-Knopf gedrückt – und musste dann resigniert feststellen, dass nichts passierte. Ohne Eismaschine hatte ich bis dahin noch nie Eis selbst hergestellt. Das erklärt vermutlich, warum es am Ende weder cremig noch essbar gewesen ist. Leider bin ich erst jetzt auf den Artikel meiner Kollegin Sarah Franke gestoßen, in dem sie erklärt, wie sich leckeres Eis auch ohne Eismaschine zubereiten lässt. Damit es Ihnen nicht so ergeht wie mir, können Sie hier alle von ihr gesammelten Tipps und Tricks einmal nachlesen.

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne direkt bei unserem Redaktionsteam magazin@rnd.de. Wir freuen uns!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abonnieren Sie auch

Krisen-Radar: Konflikte, Kriege, Katastrophen – analysiert von Can Merey, jeden Mittwoch neu.

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Klima-Check: Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar: Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

What’s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.