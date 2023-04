Moderna will Impfstoff gegen Krebs bis 2030 auf den Markt bringen

Der Impfstoff­hersteller Moderna, vielen spätestens seit der Corona-Pandemie bekannt, zeigt sich optimistisch, bis Ende dieses Jahrzehnts Impfstoffe gegen Krebs und auch Herz-Kreislauf- und Autoimmun­erkrankungen auf den Markt bringen zu können, berichtet der „Guardian“. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung von Krebsimpfstoffen, die auf verschiedene Tumortypen abzielen. „Der Impfstoff wird hochwirksam sein und viele Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Leben retten“, sagt Paul Burton, Leiter der medizinischen Abteilung von Moderna, demnach. „Ich denke, wir werden in der Lage sein, den Menschen auf der ganzen Welt personalisierte Krebs­impfstoffe gegen mehrere verschiedene Tumorarten anzubieten.“

Zudem könne es möglich werden, dass in Zukunft mehrere Atemwegs­infektionen durch eine Impfung abgedeckt werden könnten – also etwa Corona, die Grippe und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) mit nur einer Spritze. Durch die Entwicklung der Corona-Impfstoffe habe die generelle Entwicklung von Impfstoffen Fortschritte gemacht. Sie hätten dadurch gelernt, dass mRNA nicht nur für Infektions­krankheiten oder Covid geeignet sei, sagte Burton zum „Guardian“. „Ich glaube, dass wir mRNA-basierte Therapien für seltene Krankheiten haben werden, die bisher nicht behandelbar waren. Und ich glaube, dass wir uns in zehn Jahren einer Welt nähern, in der man wirklich die genetische Ursache einer Krankheit identifizieren und mit relativer Einfachheit die Ursache herausschneiden und mit mRNA-basierter Technologie reparieren kann.“

Moderna: RSV-Impfstoff noch in diesem Jahr

Im Januar dieses Jahres hatte das US-amerikanische Unternehmen Moderna bereits bekannt gegeben, noch in der ersten Jahreshälfte eine Zulassung für einen RSV-Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren in den USA beantragen zu wollen. Der Impfstoff mit dem Namen mRNA-1345 habe „viel versprechende Ergebnisse“ in der für eine Zulassung nötigen Phase-drei-Studie gezeigt, teilte das Unternehmen mit. Es wäre der weltweit erste Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV).

Es handelt sich auch hierbei um einen mRNA-Impfstoff. Diese Impfstoff­­technologie wurde durch ihren Einsatz bei den Corona-Impfstoffen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Die mRNA in den Impfstoffen liefert einen Teil der Erbinformation des Virus in die menschlichen Zellen, die mit diesen Informationen ein Protein des Erregers herstellen, gegen das der Körper dann Abwehrreaktionen entwickelt. Bei späterem Kontakt mit dem Erreger erkennt das Immunsystem das Protein wieder und kann das Virus schneller und gezielter bekämpfen.

RSV-Impfstoff zunächst für Menschen ab 60 Jahren

Der entwickelte Impfstoff ist zunächst für Menschen ab 60 Jahren vorgesehen. Sie haben ein erhöhtes Risiko, schwer an einer RSV-Infektion zu erkranken. Aber auch Säuglinge und Kleinkinder gehören zu den Risikopersonen. Zuletzt hatte das RS-Virus zahlreiche Kinder in Deutschland infiziert, teilweise so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Schnell waren mehrere Kliniken an ihre Kapazitäts­grenzen gestoßen. Auch für Kinder forsche man bei Moderna zu einem RSV-Impfstoff, sagte Burton.

RND/hsc/mit dpa