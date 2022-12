﻿Kiffen auf Rezept: Eine Schmerzpatientin berichtet vom Alltag mit Cannabis

Hannover. Ihre Medikamente hat sie – wie früher auch – immer bei sich. Nur, dass es sich nicht mehr hauptsächlich um Schmerzmittel in Tablettenform handelt: Ibuprofen, Naproxen oder Paracetamol beispielsweise, mit denen sie akute Schmerzattacken im Fuß oder krampfartige Schmerzen im Unterleib in den Griff bekommen kann.

Klaudia Schmidt (Name geändert) hat überdies eine braune Apotheker­glasflasche mit Cannabisblüten in ihrem modischen, schwarzen Rucksack verstaut. Eine Art Rauchgerät, ein sogenannter Vaporizer, in dem die Cannabisblüten erhitzt und danach als Dampf eingeatmet werden, gehört genauso ins Gepäck wie ein Tabakbeutel mit Gras, das die 27-Jährige in selbst gedrehten, langstieligen Zigaretten als Joint konsumiert.

Cannabis hilft gut

Schmidt kifft, wenn man so will, auf Rezept. Die langjährige Schmerzpatientin hat starke chronische Schmerzen, seit sie 19 Jahre alt ist. Bei einer Operation am Sprunggelenk, eigentlich ein Routineeingriff, werden Nerven verletzt und regenerieren sich nicht. Dazu leidet sie unter Endometriose, einer chronischen gynäkologischen Erkrankung, die bei ihr regelmäßig zu extrem starken Unterleibsschmerzen führt. Verschiedene Therapien – mit klassischen Mitteln gegen Nervenschmerzen wie Pregabalin beispielsweise oder Tilidin, einem Opioid, das ähnlich wie Morphium wirkt – machen auf Dauer mehr Probleme, als dass sie helfen. Cannabis dagegen hilft gut. Um das High-Werden geht es dabei aber nicht, wird sie nicht müde zu betonen. „Das Cannabis reguliert den Schmerz lediglich so, dass er in Grenzen und damit erträglich bleibt“, sagt sie.

Ihr Zubehör für die Einnahme von Cannabisblüten hat Klaudia Schmidt (Name geändert) immer dabei. © Quelle: Uwe Janssen

Tatsächlich: Nichts an der hochgewachsenen, sehr gepflegten, jungen Frau wirkt unkontrolliert, geistesabwesend oder gar entgleist. Nichts entspricht dem vorurteilsbeladenen Bild, das sich viele Menschen von sogenannten Kiffern machen: Dass sie faul sind, den ganzen Tag nur herumhängen und – sediert vom Haschisch – nichts auf die Reihe bekommen: „Das“, sagt Schmidt, „bin nicht ich.“ Wenn überhaupt, seien ihre Noten im Studium seit dem Beginn des Cannabiskonsums eher besser als schlechter geworden, sagt sie. Denn der Dauerschmerz zuvor sei extrem belastend gewesen. Die starken Schmerzmittel, die sie vorher bekam, hätten überdies auch starke Nebenwirkungen gehabt. Manche hätten die Konzentration gehemmt, andere hätten nicht primär die Schmerzen unterdrückt, sondern vor allem stimmungsaufhellend, gewirkt – die Gefahr der Abhängigkeit sei groß gewesen. „Erst das Cannabis“, sagt sie, „hat mein Leben mit den Schmerzen wieder leichter gemacht.“

„Das Bild vom faulen Kiffer stimmt hier nicht“

Die studierte Volkswirtschaftlerin hat den täglichen Konsum von Cannabis mittlerweile so in ihren Alltag integriert, dass sie sich in ihrer Freizeit nicht einmal mehr scheut, Joints in aller Öffentlichkeit zu rauchen. Tabu sei es nur, vor Kindern zu kiffen. Angesprochen wurde sie noch nie, sie fürchtet das bislang auch nicht: „Im Zweifel habe ich ja eine Genehmigung dabei, dass ich Cannabis aus medizinischen Gründen rauche.“ Was ist mit potenziellen Arbeitgebern? Schmidt wägt im beruflichen Kontext ab, wem gegenüber sie offen ist, allerdings vor allem, um der Gefahr zu entgehen, mit dem Bild vom faulen Kiffer identifiziert und in ihrer Leistungsfähigkeit falsch eingeschätzt zu werden. 300 Milligramm an Cannabisblüten, bis zu fünfmal täglich, konsumiert sie höchstens. Oft, sagt sie, reicht die Hälfte aus.

„Manche witzeln, dass es cool ist, dass ich mir jetzt einen Rausch auf Rezept genehmigen kann“ – Klaudia Schmidt (Name geändert) konsumiert Cannabis als Medizin. © Quelle: Uwe Janssen

Im Job geht sie zum Rauchen oder zum Inhalieren mit dem Rauchgerät kurz vor die Tür, um nicht aufzufallen. Im Privatleben sind die Reaktionen gemischt. Auf Ablehnung treffe sie gerade bei jüngeren Leuten nicht, eher im Gegenteil: „Manche witzeln sogar, wie cool es ist, dass ich mir jetzt einen Rausch auf Rezept genehmigen kann“, sagt Schmidt. „Aber das trifft die Sache ja nicht.“

Was sagen die Eltern? Die hätten eine 180-Grad-Wendung in Bezug auf den Haschischkonsum vollzogen. „Meine Eltern sind immer ganz entschieden anti Drogen gewesen“, sagt Schmidt. „Mittlerweile ist es normal, dass ich neben meinen Eltern oder meiner Großmutter auf der Couch sitze und einen Joint rauche.“ Es komme sogar vor, dass ihre Eltern sie aufforderten, einen Joint zu nehmen, wenn sie das Gefühl hätten, ihr gehe es nicht gut. „Sie haben gemerkt, dass ich durch das Cannabis wieder viel mehr Energie habe, fröhlich bin, zugenommen habe“, sagt die 27-Jährige. „Sie haben gemerkt, mein Leben kommt zurück.“

Von den Schmerzen wird ihr schwarz vor Augen

Was für eine Tragweite dieser Satz hat, wird deutlich, wenn Schmidt beschreibt, was ihr die Schmerzen zuvor genommen hatten. Die 27-Jährige beschreibt sich als eine sportbegeisterte Jugendliche voller Energie, die Ski fährt, Rugby auf Leistungssportniveau spielt, bevor die missglückte Sprunggelenksoperation ihr Leben für immer verändert. Danach leidet sie nicht nur unter Schmerzen, die zum Teil so stark sind, dass ihr davon schwarz vor Augen wird. Jeder Stoß, jede Berührung am betroffenen Fuß zieht weitere Schmerzen nach sich. Sie bricht sich in der Zeit nach der Sprunggelenksoperation, die ihr Leben verändert, einmal den anderen Fuß. „Ich übertreibe nicht“, sagt sie, „diese Schmerzen waren dagegen eine willkommene Abwechslung für mich.“

Die Unterleibsschmerzen durch die Endometriose sind so stark, dass sie den Geschirrspüler nicht einräumen kann, weil sie sich dafür bücken müsste. Auf Spaziergängen muss sie sich plötzlich übergeben. Operationen verschaffen nach Jahren etwas Linderung, aber ihr Leben ist weiter von den Schmerzen und dem Kampf dagegen bestimmt. Immer wieder sucht sie neue Ärzte auf, deutschlandweit, versucht neue Therapien, ohne durchschlagenden Erfolg. Depressionen sind die Folge. Schmidt zieht sich von ihren Freunden, von ihrer Familie zurück, verlässt ihre Wohnung manchmal tagelang nicht.

Mit einem Vaporisator kann medizinisches Cannabis inhaliert werden. Das Gerät erhitzt die gemahlenen Blüten auf 180 bis 210 Grad. Das ist die optimale Temperatur, um die enthaltenen Cannabinoide zu erhitzen, ohne sie zu verbrennen. © Quelle: Uwe Janssen

Bis sie auf eine Ärztin stößt, die ihr rät, es mit Cannabis zu versuchen. Obwohl sie das Kiffen als Jugendliche ablehnt, Rauscherfahrungen nicht einmal mag und zunächst Angst vor Nebenwirkungen hat, entscheidet sie sich nach einigem Abwägen dafür, es auszuprobieren, einfach weil die ungewöhnliche Therapie die Möglichkeit einer Besserung in sich birgt. Sie erfüllt die Auflagen, die vom Gesetzgeber an den Joint als Medizin geknüpft sind. Obwohl sie noch so jung ist, sind alle therapeutischen Alternativen – unter anderem andere Schmerztherapien und operative Eingriffe – ausgereizt, argumentiert ihre Ärztin gegenüber der Krankenkasse. Und: Die Therapie mit „Gras“ funktioniert.

„Theoretisch könnte jeder Arzt das verschreiben“

Es ist kein Wunder, dass Klaudia Schmidt sich wünscht, dass die von der Bundesregierung geplante Legalisierung von Cannabis dazu führt, dass die positiven Wirkungen der Droge für Schmerzpatientinnen und ‑patienten bekannter werden – auch unter Ärztinnen und Ärzten. Schmidt hat schlechte Erfahrungen gemacht. „Theoretisch könnte jeder Arzt das verschreiben, aber es macht fast keiner“, sagt Schmidt. „Auf keinen Fall machen wir das, dann haben Sie am Ende ein Drogenproblem“ – auch sie hat solche Argumente schon gehört.

Heute kann sie ihnen mit ihren eigenen Erfahrungen begegnen.

Inhalieren oder rauchen? So nimmt man Cannabis ein Cannabis kommt nach Angaben der Bundesärztekammer (BÄK) vor allem bei chronischen Schmerzen, Spastiken oder bei schwerer Appetitlosigkeit und Übelkeit bei einer Krebserkrankung zur Anwendung. Es gebe aber keine Vorgaben zu medizinischen Indikationen, auch wegen unzureichender Forschungsergebnisse zur Wirkung von Cannabisarzneimitteln, so die BÄK. Cannabis kann inhaliert oder oral aufgenommen werden. Welche Einnahme die bessere ist, hängt einerseits von den Wünschen der Patientinnen und Patienten, aber auch von den Symptomen und Begleiterkrankungen ab. Es kann laut Bundesärztekammer auch sinnvoll sein, verschiedene Arzneimittel zu kombinieren. Medikamente mit Cannabis gibt es in Form von Ölen, Sprays oder Kapseln und unverarbeitet als Blüten. Damit die Cannabisblüten wirken, müssen sie erhitzt werden, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Dafür können sie mittels Joint oder Vaporizer inhaliert oder als Tee zubereitet werden. Vom Verbacken in Gebäck rät die Bundesärztekammer ab, da die Dosis in Keksen oder Kuchen nur schwer steuerbar sei. Grundsätzlich gilt, dass bei der oralen Anwendung durch Öle, Kapseln oder Tee weniger THC aufgenommen wird. Die Wirkung tritt nach Angaben von Experten erst nach 30 bis 90 Minuten ein, hält dafür aber auch bis zu zwölf Stunden an. Beim Inhalieren wird mehr THC aufgenommen, der Wirkstoff flutet innerhalb weniger Minuten im Blut an, sinkt aber auch schnell wieder ab. Nach maximal vier Stunden ist die Wirkung verflogen, heißt es beispielsweise vonseiten der Techniker-Krankenkasse.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.