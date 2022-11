﻿Fünf Ärzte in sieben Jahren: Yasmina Aust kämpft vergeblich für ihre Sterilisation

Ihre Entscheidung ist endgültig: Yasmina Aust (34) will keine Kinder. Für sie beginnt eine siebenjährige Ärzteodyssee. Endlich erhält sie einen OP-Termin in Potsdam – und wird erneut enttäuscht.

Potsdam. Yasmina Aust ist bereit. Im OP-Hemd liegt sie am 8. November um 9 Uhr ungeschminkt und mit nüchternem Magen in einem Krankenbett des Klinikums „Ernst von Bergmann“ in Potsdam. Wochenlang hat sie auf den Termin gewartet. Am Vorabend hat sie sich verabschiedet – von einem Leben, das sie hätte führen können: als Mutter. Yasmina Aust will sich sterilisieren lassen. Auf der Mutter-Kind-Station muss sie auf den Eingriff warten. Es ist kein anderes Bett frei.

Aber es kommt niemand, um sie in den OP-Saal zu schieben. Fast fünf Stunden wartet die 34 Jahre alte Potsdamerin. Aust hängt schon am Tropf, da erscheint die Stationsärztin. Sie bittet eine andere Patientin, den Raum zu verlassen, und erklärt: „Die operierende Ärztin verweigert die OP, weil Sie noch zu jung sind.“ So erinnert sich Yasmina Aust. Sie habe aus Überforderung losgelacht, beschreibt Aust ihre eigene Reaktion.

Also zieht sie sich langsam wieder an, ruft eine Freundin an, die sie abholt. Eine Stunde spazieren die beiden schweigend um den Heiligen See. Auch am nächsten Tag ist Aust noch wie gelähmt, kann nicht verstehen, was passiert ist. „Ich habe mich gefühlt, als hätte man mich ganz schnell gedreht und kopfüber hängen lassen“, beschreibt sie das Schwindelgefühl danach.

Kaum OP-Termine für junge Frauen mit Sterilisationswunsch

Für Yasmina Aust aber ist die Erfahrung im Bergmann-Klinikum nur der Höhepunkt einer Reihe von Komplikationen auf dem Weg zur Sterilisation. Yasmina Aust ist Single, 34 Jahre alt und will keine Kinder. Ihre Entscheidung ist endgültig. Frauen wie sie haben es in Deutschland schwer, einen Arzt zu finden, der den Eingriff vornimmt. Es hat Jahre und unzählige Gespräche bei Frauenärzten in Potsdam und Berlin gebraucht, bis Aust endlich den OP-Termin bekam.

Eine Woche später sitzt Aust in einem Café in der Potsdamer Innenstadt und erholt sich von den Strapazen der vergangenen Tage. Sie trägt einen olivfarbenen Pullover, über den ihre langen braunen Haare fallen. Grüne Augen, hohe Wangenknochen, ansteckendes Lachen – man wundert sich nicht, dass die Fotografin früher als Model vor der Kamera stand.

Ihre Erfahrung mit dem Klinikum hat sie auf Instagram veröffentlicht und das Gespräch mit der verantwortlichen Ärztin gesucht. Die zuständige Gynäkologin Dorothea Fischer, Chefärztin im Bergmann-Klinikum, hat sich entschuldigt. Das Alter sei nicht der Grund für die Absage der Operation gewesen, sondern fehlende OP-Berichte. Fischer räumt Fehler bei der Durchführung des Beratungsgespräches ein. Der Kollege, der dieses durchgeführt habe, befinde sich nun im Ruhestand.

Ärztin: Manche Frauen bereuen die Sterilisation

Gleichwohl räumt sie auf Nachfrage ein, dass auch die Ärzte mit der Entscheidung zur Sterilisation bei Frauen ringen. „Das Alter der Patientin ist kein Kriterium für oder gegen eine Sterilisation. Aber natürlich spielt es eine Rolle im Beratungsgespräch, vor allem wenn die Patientinnen sehr jung sind“, sagt Fischer. „Niemand will den Frauen ihr Urteilsvermögen absprechen, aber es ist eine Entscheidung, die wohlüberlegt sein sollte.“ Jeder Gynäkologe habe „Erfahrungen mit Frauen gemacht, die irgendwann kreuzunglücklich sind, weil sie sich haben sterilisieren lassen“.

Yasmina Aust mit ihrem heißgeliebten Hund Fridolin. © Quelle: Janine Oswald

Bei der Sterilisation, auch Tubenligatur genannt, werden unter Vollnarkose die Eileiter unterbrochen, sodass die Eizelle nicht mehr in die Gebärmutter gelangen kann. Es gibt kaum Zahlen dazu, wie viele Frauen sich für eine Sterilisation entscheiden. Das liegt daran, dass der Eingriff keine Krankenkassenleistung ist, sondern die Frauen die Kosten von 600 bis 1000 Euro meist selbst tragen müssen.

Für Brandenburg kann die AOK trotzdem Zahlen nennen. Allerdings könne die Dunkelziffer höher liegen, da nicht alle Frauenärzte die Diagnosen im System codieren, gibt eine Sprecherin der AOK Nordost zu bedenken. 2021 ließen sich 580 Brandenburgerinnen, die bei der AOK versichert sind, sterilisieren. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr – damals wurden 451 Tubenligaturen registriert.

Yasmina Aust kämpft sieben Jahre, spricht mit fünf Ärzten

Manche Einrichtungen bieten den Eingriff nicht an. Im Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus beispielsweise sei der Eingriff theoretisch durchführbar, sagte ein Sprecher, allerdings befinde man sich derzeit in einem Prozess mit dem katholischen Krankenhausverband, um den Umgang damit zu beraten.

Sieben Jahre und fünf Ärzte hat es gebraucht, bis Yasmina Aust endlich einen OP-Termin hatte. In den Beratungsgesprächen fielen Sätze, wie „Sie sind doch so jung“, „Sie müssen nur auf den Richtigen warten“, oder „Sie wären bestimmt eine tolle Mutter.“ Aust fühlt sich nicht ernstgenommen, empfindet die Sprüche als übergriffig. „Woher soll ein Arzt, der mich seit fünf Minuten kennt, bitte wissen, ob ich eine gute Mutter wäre oder nicht?“, fragt sie kopfschüttelnd.

Austs Ärzteodyssee ist kein Einzelfall. „Ich weiß von Frauen, die 30 Beratungsgespräche hatten, bis sie endlich einen OP-Termin bekommen haben, oder die ausgelacht wurden, als sie ihren Sterilisationswunsch äußerten“, berichtet Susanne Rau, Mitbegründerin des Vereins „Selbstbestimmt steril.“ Besonders schwierig sei es in ländlichen Gebieten oder in religiös geprägten Bundesländern wie Bayern. Auch Brandenburg ist ein weißer Fleck, wie die Deutschlandkarte zeigt, auf der der Verein Ärzte listet, die Sterilisationen durchführen.

Sterilisation: Keine leichte Entscheidung

Woran liegt es, dass sich viele Ärzte beim Thema Sterilisation zurückhalten? Rau hat eine Erklärung: „In den meisten Köpfen scheint dieses Bild so drin zu sein, dass ein Mann und eine Frau irgendwann heiraten, in einem Haus mit Zaun drumrum wohnen und Kinder bekommen. Wenn man sich gegen dieses Lebensmodell entscheidet, dann scheinen bei manchen Ärzten die Sicherungen durchzuknallen.“

Yasmina Aust hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Sie arbeitet als freie Fotografin und hat sich auf Familienporträts spezialisiert. Auf ihrer Website strahlen verliebte Paare, tätscheln Frauen runde Babybäuche, tragen Väter kichernde Kleinkinder auf den Schultern.

Ihre Arbeit habe ihr einen guten Einblick gegeben, wie das Leben mit Kindern aussehen kann. „Auf den Fotos strahlen immer alle, die Mütter sind perfekt geschminkt. Aber ich bin auch bei den vorausgegangenen Wutanfällen dabei und weiß auch, mit wie vielen Lollis die Kleinen manchmal bestochen werden mussten, damit das Foto am Ende so aussieht“, sagt sie. Ihre Kundinnen würden offen mit ihr sprechen, nicht nur über die schönen Momente, sondern über die Schattenseiten des Mutterdaseins. Dafür sei sie sehr dankbar.

Onlinedating ohne Kinderwunsch

Die 34-Jährige hat alle ihre Gründe gegen ein Leben mit Kindern in einem Brief an ihr Zukunfts-Ich aufgelistet – falls sie nach dem Eingriff doch mit der Entscheidung hadern sollte. Es sind drei Seiten geworden. Als Gründe für ihre gewünschte Kinderlosigkeit nennt Aust simple Dinge wie „einfach ausschlafen können“, aber auch der Klimawandel spielte in ihre Entscheidung mit hinein. Sie sagt: „Müssen wir wirklich noch mehr Menschen in die Welt setzen?“

Die Entscheidung hat auch viel mit Austs eigener Vergangenheit zu tun. Yasmina Aust hatte keine besonders glückliche Kindheit, ihre Eltern waren überfordert, sie musste früh erwachsen werden. Als junge Frau sei Aust von ihrem damaligen Ex-Partner vergewaltigt worden, der sich unbedingt ein Kind von ihr gewünscht habe. Sie sei schwanger geworden – und habe abgetrieben. „Ich habe das gut verarbeitet, aber ich glaube, dass das auch Teil meiner Entscheidung ist“, sagt sie heute.

Sogar in ihr Onlinedatingprofil hat sie geschrieben, dass sie keine Kinder möchte – ein echtes Beziehungshindernis, wie sie feststellen musste: „Ich lerne immer sehr familiäre Männer kennen, die sich alle Kinder wünschen. Aber kann man einem Mann zuliebe Kinder bekommen? Ist es die Liebe wert?“

Einen neuen Sterilisationstermin hat sich Yasmina Aust noch nicht geben lassen. Klar ist: nicht im Klinikum „Ernst von Bergmann“.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.