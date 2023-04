﻿Kommentar zur Antibiotika-Lösung: Mehr Mut zum Pragmatismus

Kiel. Aus Sicht einer Mutter klingt es wie eine willkommene Lösung im Notfall: Nach dem unvermeidlichen Besuch in der Anlaufpraxis mit dem kranken Kind direkt wieder nach Hause – ohne Umweg über eine Apotheke. Denn den Antibiotikasaft gibt es gleich dazu. Keine Dauerlösung, sondern ein Puffer, bis die Scharlachwelle wieder abebbt. Auch wenn Schleswig-Holstein damit das Grund-Problem der Arzneimittel-Engpässe nicht lösen wird: Genau solche Ansätze sind notwendig. Bitte mehr davon!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was können Apotheker dagegen haben? Abgesehen von den Kommunikationsproblemen, die es im Vorfeld offenbar zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung in Bad Segeberg und der Kammer in Kiel gab – eine offizielle Anfrage hätte der KV bei dem Anliegen sicher geholfen – lohnt hier bei der Suche nach Antworten ein Blick hinter die Kulissen.

Lesen Sie auch

Apotheker und Ärzte in SH wollen sich keine Aufgaben wegnehmen lassen

Es geht dabei um die „bewährte“ Trennung zwischen ärztlicher und pharmazeutischer Tätigkeit, wie Apotheker-Funktionäre gern betonen. Die Apotheker sorgen sich, dass ihnen Aufgaben weggenommen werden. Deshalb verteidigen sie ihr Exklusiv-Recht, apothekenpflichtige und verschreibungspflichtige Arzneimittel abzugeben, vehement.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch Ärzte-Vertreter betonten in der Vergangenheit schon die Risiken und Nebenwirkungen, als es beispielsweise um die ärztliche Aufgabe des Impfens in Apotheken ging. Auch als Reaktion darauf gab es mehrfach Vorstöße – etwa von Kassenärztlichen Vereinigungen für ein erweitertes Dispensierrecht für Ärzte in der Notfallversorgung.

Antibiotika-Mangel: Eltern in SH brauchen schnelle Lösung

Völlig überraschen kann die ablehnende Reaktion der Apothekerkammer die KV darum nicht. Eins muss bei dem Konfliktthema allerdings im Fokus stehen: die Versorgung kranker Kinder – und nicht die Sorge um die eigene Zunft. Die beteiligten Parteien sollten das Vermittlungsgespräch im Gesundheitsministerium nun für eine schnelle, unbürokratische Lösung nutzen.