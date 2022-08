Ein Antikörper, der gegen alle Corona-Varianten wirkt: Den haben Forschende aus den USA entdeckt. Nun hoffen sie, damit einen Universalimpfstoff gegen Covid-19 entwickeln zu können. Doch das ist keine leichte Aufgabe.

Es klingt nach der Allzweckwaffe gegen das Coronavirus: Forschende der University of Alabama haben einen monoklonalen Antikörper entdeckt, der gegen alle bisherigen Virusvarianten wirkt, einschließlich Beta, Delta und Omikron. Zudem schützt er vor dem Coronavirus Sars-CoV-1, Mers-CoV und anderen Corona-Erkältungsviren. Das Besondere an dem Antikörper ist: Er dockt an den „Stamm“ des Spike-Proteins an, welches auf der Hülle des Coronavirus sitzt und dem Erreger Zutritt zu den menschlichen Zellen verschafft.

Diese Bindestelle ist neu. Bisher zielen alle Antikörpermedikamente und Impfstoffe auf die Spitze des Spike-Proteins ab. Das Problem dabei ist: Sie verändert sich von Virusvariante zu Virusvariante; Antikörper können nicht mehr binden und werden unwirksam. Der „Stamm“ des Spike-Proteins ist hingegen bei allen Varianten gleich. Der neu entdeckte Antikörper namens 1249A8 könnte somit länger gegen Corona wirken und auch vor neuen Varianten schützen, so die Hoffnung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.