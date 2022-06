Lauterbach zur Corona-Sommerwelle: „Keine Notwendigkeit, in Panik zu geraten“

Die Corona-Variante BA.5 lässt die Fallzahlen in Deutschland wieder steigen. Diese Sommerwelle sei keine Überraschung, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei einer Pressekonferenz in Berlin. Panik sei nicht angemessen, aber eine weitere Wachsamkeit.

Berlin. Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist die Sache eindeutig: „Wir haben jetzt eine Sommerwelle vor uns“, sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Überrascht sei er von dieser Entwicklung nicht. „Die Sommerwelle haben wir prognostiziert.“ Der SPD-Politiker verwies in diesem Zusammenhang auf Südafrika. Dort hatte sich der Omikron-Subtyp BA.5 – der für die aktuell steigenden Fallzahlen in Deutschland verantwortlich ist – selbst bei hohen Temperaturen rasch verbreitet hatte. Ein Temperatureffekt, der das Coronavirus ausbremst, werde also dieses Mal kleiner ausfallen als im vorherigen Sommer.

„Hohe Inzidenzen“ möglich

Die beginnende Sommerwelle könne zu „relativ hohen Inzidenzen“ führen, warnte Lauterbach. Aber: „Es besteht keine Notwendigkeit, in Panik zu geraten.“ Mit Omikron dominiere hierzulande eine Virusvariante, die insgesamt zu milderen Krankheitsverläufen führe als ihre Vorgänger. Gleichzeitig seien viele Bürgerinnen und Bürger bereits gegen Covid-19 geimpft und geboostert – oder hätten sich mit dem Virus infiziert. Die Immunität in der Bevölkerung ist also hoch.

„Trotzdem ist es nicht so, dass wir die Sommerwelle begrüßen können“, stellte der Gesundheitsminister klar. Weiterhin könnten Infizierte mitunter schwer erkranken oder sogar versterben. Auch das Risiko, Spätfolgen zu entwickeln, sei weiterhin hoch. „Es ist nicht so, dass wir sorglos und ohne Gegenmaßnahmen der Sommerwelle begegnen können“, sagte Lauterbach. Er empfahl vor allem, in Innenräumen Masken zu tragen.

Lauterbachs Sieben-Punkte-Fahrplan für den Herbst

Zudem stellte der Bundesgesundheitsminister gleich sieben Maßnahmen vor, die Deutschland im Herbst vor einer weiteren Infektionswelle mit hohen Infektions- und Todesfällen schützen sollen. „Das Ziel ist ganz klar, dass wir besser in den Herbst hineingehen wollen als wir das im letzten Jahr konnten und auch in dem Jahr davor.“ Eine Rückkehr zu Normalität werde es aber nicht geben, machte er deutlich.

Die erste Waffe gegen das Coronavirus soll eine Impfkampagne sein, um die Impflücken zu schließen. Derzeit sind 18,6 Millionen Menschen in Deutschland (22,4 Prozent) noch nicht gegen Covid-19 geimpft, wie aus den Zahlen des offiziellen Impfdashboards des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Zum Einsatz kommen sollen im Herbst neben den bisherigen Impfstoffen auch an die Virusvarianten angepasste Vakzine, die die Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna derzeit entwickeln. Letztere seien im September verfügbar, stellte Lauterbach in Aussicht. Eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, schloss er erneut aus.

Zweitens sieht der Herbstfahrplan des Gesundheitsministers ein Testkonzept vor. Im Fokus sollen dabei vor allem die kostenlosen Bürgertest stehen, die am 30. Juni auslaufen. Verhandlungen zur weiteren Finanzieren liefen bereits, sagte Lauterbach. „Wir werden eine Empfehlung machen, wie die Bürgertests genau zu verteilen sind, wer die Bürgertests bekommen sollen, wie wir auch die Qualitätssicherung bei den Bürgertests verbessern können und wie wir sicherstellen, dass es bei den Bürgertests nicht zu Missbrauch kommt.“ Das Testkonzept werde in den kommenden Tagen vorgestellt.

Des Weiteren soll ein Konzept zum schnellen Einsatz von Arzneimitteln zur Behandlung von Coivd-19-Erkrankten erarbeitet und das Infektionsschutzgesetz reformiert werden. Auch einheitliche Regelungen für Schulen und Kitas, um Schließungen „mit allen Mitteln“ zu vermeiden, sieht Lauterbachs Sieben-Punkte-Plan vor. Genauso wie den Schutz von vulnerablen Personen etwa in Alten- und Pflegeheimen.

Zu guter Letzt brauche es nach Ansicht des Gesundheitsministers eine verbesserte elektronische Datenerfassung in den Kliniken. Tagesaktuell sollen die freien und belegten Betten auf den Intensiv- und Normalstationen ausgewiesen werden. „Es kann nicht sein, dass wir erneut diese Informationen händig mit großer Verzögerung bekommen“, sagte er. Der SPD-Politiker will künftig auf das sogenannte DEMIS-System setzen. DEMIS steht für Deutsches Elek­tro­ni­sches Melde- und Infor­ma­tions­system für den Infek­tions­schutz, das vom Robert Koch-Instituts (RKI) verwaltet wird.

