﻿Leben mit Endometriose: „Acht, neun Stunden arbeiten, das funktioniert für mich leider schon lange nicht mehr“

Frau Wagner, wie war Ihr Weg zur Diagnose Endometriose?

Mit zwölf Jahren hatte ich meine erste Periode und damit auch meine ersten Schmerzen und Beschwerden. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Vor lauter Schmerzen bin ich in Ohnmacht gefallen und musste mich übergeben. Dann war ich mit zwölf bei meiner ersten Frauenärztin. Die hat mich tatsächlich mit einem Pillenrezept verabschiedet und gesagt: „Das gehört zum Frausein dazu.“ Danach habe ich dann 21 Gynäkologinnen und Gynäkologen aufgesucht, immer wieder wurde ich mit der Pille vertröstet. 2020 hat mir mein jetziger Frauenarzt dann gesagt: „Diese Symptome hören sich auf jeden Fall nicht normal an. Ich überweise Sie an ein Endometriose-Zentrum in Hamburg.“ Dann hatte ich meine erste Bauchspiegelung. Danach wurde mir gesagt: „Wir haben einige Endometrioseherde gefunden, Sie haben sich die Schmerzen nicht eingebildet.“ Das war der schönste Moment, den ich mir nach all den Jahren hätte vorstellen können. Endlich wusste ich, ich bin nicht verrückt.

Wie macht sich Endometriose bemerkbar?

Es ist mehr als „nur“ Periodenschmerz. Ich würde es als Ganzkörpererkrankung beschreiben. Gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe siedelt sich im ganzen Körper an verschiedenen Organen an, sogenannte Endometrioseherde bilden sich. Das kann dann für Schmerzen bei uns Betroffenen sorgen. Die Symptome können aber ganz unterschiedlich sein – Unterleibsschmerzen außerhalb der Periode, Blasenbeschwerden, Darmbeschwerden, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, beim Wasserlassen, beim Stuhlgang und so weiter.

Vivian Vanessa Wagner, geboren 1996 in Oldenburg in Holstein, heute wohnhaft in Lüneburg, bekam nach zwölf Jahren mit unnormal starken Periodenschmerzen und Dutzenden Arztbesuchen endlich die Diagnose: Endometriose. Seitdem macht sie es sich zur Aufgabe, Expertin für ihre Krankheit zu sein und anderen Betroffenen, die sich häufig unaufgeklärt und hilflos fühlen, zu helfen. Ihr Wissen und viele Alltagstipps teilt sie über die sozialen Medien (Instagram: @endoloewin) und zeigt, dass man auch mit einer chronischen Erkrankung positiv bleiben kann. © Quelle: privat

Was wissen wir über die Entstehung von Endometriose?

Das ist eine sehr gute Frage. Zum jetzigen Stand kann das immer noch niemand beantworten. Und das ist unser größtes Problem, weil wir Betroffene nichts haben, worauf wir uns berufen können.

Welchen Vorurteilen begegnen Betroffene?

Das, was ich in den ganzen Jahren am häufigsten zu hören bekommen habe, ist: „Periodenschmerzen sind normal.“ „Stell dich doch nicht so an.“ „Das gehört zum Frausein dazu.“ Aber das Schlimmste ist wirklich, dass Ärztinnen und Ärzte uns Betroffenen zu verstehen geben wollen, dass wir uns die Schmerzen und Beschwerden bloß einbilden.

Dabei kann die Endometriose auch starke Auswirkungen auf den Alltag haben ...

Also ich brauche zum Beispiel immer eine Toilette in der Nähe, weil ich meinen Urin nicht so lange anhalten kann. Auch die Partnerschaft leidet darunter, das Sexualleben auch, weil ich auch da Schmerzen habe. Andere Frauen haben ihren Partner verloren, weil das Verständnis gefehlt hat. Auch der Kinderwunsch leidet darunter, man hat Angst, nicht schwanger werden zu können. Ich habe die Diagnose „unfruchtbar“ bekommen, das war sehr traurig, trotzdem bin ich positiv gestimmt, dass es trotzdem klappt.

Können Sie trotz der Beschwerden Ihrer Arbeit weiter nachgehen?

Acht, neun Stunden arbeiten, das funktioniert für mich leider schon lange nicht mehr. Andere können gar nicht mehr arbeiten. Spontane Unternehmungen sind fast unmöglich. Ich muss sehr viel im Voraus planen.

Was raten Sie Menschen, bei denen der Verdacht einer Endometriose besteht?

Wenn die Frauenärztin oder der Frauenarzt einen nicht erst nehmen, dann rate ich immer dazu, direkt ein zertifiziertes Endometriose-Zentrum aufzusuchen. Das ist der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung, um eine Diagnose zu erhalten oder die Endometriose durch eine Bauchspiegelung auszuschließen. Für eine 100-prozentig gesicherte Diagnose braucht es eine Bauchspiegelung.

Warum stoßen die Betroffenen bei Ärztinnen und Ärzten auf Widerstand?

Es gibt keinen Bluttest oder dergleichen, wie bei Diabetes. Nur ein Speicheltest, der 800 Euro als Selbstzahlerleistung kostet. Und es muss direkt zu Beginn eine ausführliche Anamnese erfolgen, und das ist auch der Punkt, an dem es oft direkt scheitert. Es fehlt an der Zeit und überhaupt: Ärztinnen und Ärzte können dies überhaupt nicht vernünftig abrechnen, weshalb viele auf eine ausführliche Anamnese verzichten – obwohl diese für Endometriose zwingend erforderlich ist. Es ist also sehr teuer. Oftmals sind Endometrioseherde sehr klein und gar nicht im Ultraschall erkennbar. Für Nichtspezialistinnen und Nichtspezialisten also oft schwer zu erkennen. Deshalb werden Betroffene oft mit den Worten „Man kann nichts Auffälliges erkennen. Dann ist auch alles in Ordnung.“ nach Hause geschickt. Die Liste der Symptome ist lang, aber der Befund ist im ersten Augenblick unauffällig. Zudem werden starke Beschwerden immer noch als „normal“ abgetan. Ein ewiger Kreislauf für alle Betroffenen.

Im Falle einer positiven Diagnose – was können Betroffene gegen die Endometriose tun?

Bei der Spiegelung werden die Endometrioseherde so gut es geht entfernt, danach muss man sich erst einmal erholen. Was ich dann immer direkt empfehle, ist eine Reha. Wir haben in Deutschland fünf Endometriose-Reha-Einrichtungen. Das habe ich selbst auch nach meiner ersten Operation gemacht. Dort finden viele Vorträge statt. Man lernt, was Endometriose überhaupt ist und was dagegen hilft. Außerdem kann man eine Schmerztherapie machen. Dort werden betroffene Frauen mit den richtigen Medikamenten eingestellt.

Wie wirkt sich die Erkrankung auf die Psyche aus?

Jahrelange chronische Schmerzen haben natürlich auch Auswirkungen auf die Psyche. Es ist wichtig, dass man lernt, mit der Erkrankung umzugehen und sie zu akzeptieren. Ich bin ein großer Fan der ganzheitlichen Medizin, sei es Akupunktur, Heilpraktik, Yoga, Entspannungstechniken und Heilkräuter. Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, aber man muss sich da selbst durchkämpfen.

In der Therapie ist die Pille häufig ein Thema. Ihnen wurde ebenfalls früh die Pille verschrieben. Müssen Betroffene diese Hormone einnehmen?

50 Prozent sagen ja, die anderen 50 Prozent sagen nein. Ich bin Team „muss nicht sein“, denn es gibt keine Garantie dafür, dass Hormone die Endometriose aufhalten. Das wird von Ärztinnen und Ärzten aber leider oft gesagt. Viele Betroffene wundern sich dann, dass sie immer noch Beschwerden haben und der Bauch auch bei der nächsten Spiegelung wieder voller Herde ist. Da fehlt es einfach an Aufklärung. Ich habe die Pille zur Schmerzbewältigung selbst über Jahre im Langzeitzyklus genommen, das bedeutet, ohne eine Pause zu machen. Da kann die Pille wirklich eine tolle Unterstützung sein, aber das ist sehr individuell. Schlussendlich habe ich mich dann für den hormonfreien Weg entschieden und bin bis heute sehr glücklich damit.

„Leben mit Endometriose“ von Vivian Vanessa Wagner, ist am 12. April im Südwest-Verlag erschienen, 20 Euro. © Quelle: Südwest Verlag

Warum sind Sie mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen?

Ganz kurz nach meiner Diagnose habe ich schon meinen Instagram-Account eingerichtet. Ich habe mich damals sehr alleine gefühlt und mich gefragt, ob es da draußen noch mehr Menschen wie mich gibt. Ich wollte meine persönliche Geschichte teilen und aufklären, um anderen Betroffenen diesen langen Diagnoseweg, der im Durchschnitt sieben bis zehn Jahre dauert, zu verkürzen.

Ich habe viel positives Feedback von Betroffenen erhalten, die auf mich aufmerksam geworden sind. Sie haben sich nicht mehr mit der Endometriose alleine gefühlt. Und es ist wahr: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Viele Betroffene waren dankbar, dass ich darüber rede und darüber aufkläre. Und das tue ich auch bis heute und möchte dies auch gerne noch ganz lange weitermachen. Ich habe es immer schon geliebt zu schreiben und anderen Menschen damit zu helfen. Mein größter Traum war es schon immer, etwas zu erschaffen, was anderen Endometriose-Betroffenen helfen kann.

Wie kam es dann zu dem Buch?

Es gibt ein paar Bücher zum Thema Endometriose. Das, was ich mir gewünscht hätte, war nicht dabei. Dann ist mein Verlag auf mich aufmerksam geworden und hat gefragt, ob ich Lust auf ein Buchprojekt zum Thema Endometriose habe. Und jetzt habe ich endlich das Buch, was ich mir damals gewünscht hätte.

Immer häufiger wird in den Medien von Endometriose berichtet. Petitionen wurden eingereicht. Hat das etwas verändert?

Definitiv. Vor allem die Petition hat viel bewirkt. Auch Nichtbetroffene haben nun schon mal das Wort Endometriose gehört. Und immer mehr Ärztinnen und Ärzte interessieren sich für Endometriose und bilden sich fort. Auch in der Forschung bewegt sich etwas. Wir haben 5 Millionen Euro für die Forschung bekommen.

Es tut sich etwas, für uns Betroffene aber immer noch nicht genug.

Was muss sich noch ändern?

Die Forschung muss noch mehr angekurbelt werden. Jede zehnte von einer Million Frauen ist betroffen, die Dunkelziffer ist natürlich noch viel höher. Da reichen 5 Millionen Euro nicht aus. Punkt Nummer zwei betrifft die Ärztinnen und Ärzte. Sie sollten wissen, dass die Beschwerden nicht normal sind und an ein zertifiziertes Zentrum überweisen. Punkt Nummer drei ist die Sensibilisierung. Noch im Jahr 2023 ist die Periode und alles, was damit zu tun hat, ein Tabuthema. Ich würde mir wünschen, dass wir da offen drüber reden können.

Welcher Satz hätte Ihnen zu Beginn Ihrer Erkrankung geholfen?

„Ich glaube dir.“ Hätte das eine Ärztin oder ein Arzt damals vor zwölf Jahren zu mir gesagt, dann hätte mir das sehr geholfen.

Wie schaffen Sie es, trotz der Erkrankung so bestärkt durch den Alltag zu gehen?

Direkt nach der Diagnose habe ich versucht, umzudenken und einfach das Beste aus der Situation zu machen. Das mache ich auch bis heute. Ich finde, dass man auch mit einer chronischen Erkrankung ein erfülltes Leben führen kann.