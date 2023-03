Leipzigs Oberbürgermeister: Ohne Hilfe vom Bund droht unkontrolliertes Kliniksterben

Das Schreiben der „Letzten Generation“ mit einer ultimativen Forderung an die Kieler Politik hat am Donnerstag für Kritik in der Ratsversammlung gesorgt, traf dort aber auch auf Verständnis. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) erklärte dort, wie seine Botschaft an die Straßenblockierer ausfällt.