Hannover. Es ist eine Szene, die Fans und Musik­liebhaberinnen und ‑liebhaber weltweit zu Tränen rührt: Der schottische Sänger Lewis Capaldi steht auf der Bühne des Glastonbury-Festivals und singt seinen größten Hit „Someone you loved“. Besser gesagt: Er versucht, seinen Song zu singen – tatsächlich übernehmen viele Tausende Fans vor der Bühne textsicher den Job.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Capaldi, so zumindest die Erzählung in den sozialen Netzwerken, hat Schwierigkeiten seinen Song zu performen, da er am Tourette­syndrom leidet. Dabei handelt es sich um eine neuro­psychiatrische Erkrankung, die durch das gemeinsame Auftreten von motorischen und vokalen Tics gekenn­zeichnet ist. Auf der Bühne, so schreiben es verschiedene Medien tags darauf in ihren Headlines, habe der Sänger einen „Tourette­anfall“ erlitten. Der rührende Clip der BBC hat allein auf der Plattform Twitter laut Abrufstatistik 20 Millionen Aufrufe.

Und der Auftritt hat Folgen: Einen Tag nach dem Auftritt erklärt Capaldi, er werde bis auf Weiteres nicht mehr auf der Bühne stehen und geplante Auftritte absagen. Eine Rolle spiele dabei auch das Tourette­syndrom: Er lerne noch, sich an die Auswirkungen seiner Erkrankung zu gewöhnen, schreibt der Sänger in einem Statement. Bei dem Auftritt am Samstag sei klar geworden: „Ich muss viel mehr Zeit damit verbringen, meine geistige und körperliche Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich das, was ich liebe, noch eine lange Zeit weiter tun kann.“ Schon vor dem Glastonbury-Auftritt hatte sich der 26-Jährige drei Wochen Auszeit genommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut erforscht, Ursache weiter unklar

Tourette, das ist eine Erkrankung mit vielen Fragezeichen. Auch wenn in der Forschung in den vergangenen Jahren Fortschritte erzielt wurden, so ist bis heute ungeklärt, was genau die Ursache für die Krankheit ist. Untersuchungen bestätigen die Annahme, dass Tourette eine Fehlfunktion im Regelkreis des Gehirns zugrunde liegt, sodass überschüssige Bewegungs­impulse nicht unterdrückt werden. Auch genetische Faktoren sollen eine Rolle spielen. So gibt es Familien, in denen mehrere Mitglieder unter sogenannten Tics leiden.

Gut erforscht sind derweil die Symptome der Erkrankung: Meist zeigen sie sich schon im Kindesalter mit einfachen Bewegungen. Dazu können Zwinkern, Blinzeln oder das Öffnen des Mundes gehören. Später kommen meist auch Geräusche hinzu, etwa Räuspern, Husten, Pfeifen oder auch Tiergeräusche. Klischeehaft für eine Tourette­erkrankung ist auch das Ausstoßen von Schimpfworten – in diesem Fall spricht man von einer sogenannten Koprolalie. Tatsächlich ist aber nur ein sehr kleiner Teil der Patientinnen und Patienten davon betroffen.

Typisch für Tourette ist auch, dass sich die Symptome mit der Zeit immer wieder verändern – oder sogar aufhören können. Bei manchen Betroffenen bleiben sie ein Leben lang.

Aber: Können sie auch so stark ausfallen, dass betroffene Weltstars dafür ihre Touren abbrechen müssen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Tics durch Druck

Lewis Capaldi leidet nach eigenen Angaben schon seit einigen Jahren unter Symptomen von Tourette. Erst im September vergangenen Jahres machte er jedoch die Diagnose öffentlich, die er kurz zuvor erhalten hatte. Auf Instagram teilte der Sänger die Erkenntnis mit seinen Fans, auch mit der irischen Zeitung „The Sun“ sprach er. „Als sie mir sagten: ‚Wir glauben, du hast Tourette‘, dachte ich: ‚Weißt du was? Das macht so viel Sinn‘“, so der Sänger. Und weiter: „Wenn ich auf meine Interviews von 2018 zurückblicke, kann ich sehen, dass ich es (Anmerkung der Redaktion: Die Tics bzw. das Zucken) tue.“

Capaldis Tics träten in bestimmten Situationen auf: „Das Schlimmste ist: Wenn ich aufgeregt bin, bekomme ich es, wenn ich gestresst bin, bekomme ich es, wenn ich glücklich bin, bekomme ich es“, so Capaldi er in einem Instagram-Livestream. „Es passiert ständig. An manchen Tagen ist es schmerzhafter als an anderen und an manchen Tagen ist es weniger schmerzhaft.“ Aber: „Es sieht viel schlimmer aus, als es ist. Manchmal ist es ziemlich unangenehm … aber es kommt und geht.“

Immer wieder deutet der Sänger auch an, die Erkrankung stehe auch im Zusammenhang mit dem enormen Druck in der Musik­industrie. In einer Netflix-Doku berichtet Capaldi über die Arbeit an seinem zweiten Album, die von großem Erwartungs­druck geprägt ist. „Ich habe jetzt diese Zuckungen, die ich vorher nie hatte“, so der Sänger. Zudem leide er unter Panikattacken. „Ich fühle mich wie in einem Rennen gegen die Zeit, um meine psychische Gesundheit in Ordnung zu bekommen.“ Die Zeiten, dass er nur seine „albernen kleinen Lieder“ singe, sei vorbei – inzwischen seien Menschen von ihm abhängig.

Lange habe er die Sorge gehabt, an einer degenerativen Erkrankung zu leiden. Darunter versteht man Erkrankungen, die durch Abnutzung oder Alterung von Zellen entstehen, etwa Arthrosen. Bevor er die Diagnose Tourette erhalten habe, sei das Zucken zunächst mit Botox behandelt worden.

Fachärztin stellt Diagnose infrage

Befragt man Fachleute zum Fall, dann fällt die Einschätzung etwas anders aus. Kirsten Müller-Vahl ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Oberärztin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Hier hat sie bereits mehrere Tausend Menschen mit Tourette­symptomen behandelt. Der Fall Capaldi allerdings bringt sie ins Zweifeln. „Äußerst ungewöhnlich“ nennt die Fachärztin ihn. Und mehr noch: Müller-Vahl stellt sogar die Diagnose von Capaldis Ärztinnen und Ärzten infrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Symptome, die ich auf den Videos sehe und höre, würde ich nicht als Tics einstufen und daher anhand dessen, was ich auf den Aufnahmen sehe, auch nicht die Diagnose eines Tourette­syndroms stellen“, sagt die Ärztin dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Sie habe geschätzt 3000 bis 4000 Menschen mit Tourette untersucht. „Natürlich sind die wenigsten davon Popstars“, sagt die Ärztin. „Dass aber jemand wegen Tics infolge eines Tourette­syndroms Tätigkeiten wie etwa das Singen eines Songs abbrechen muss, ist für die Erkrankung sehr ungewöhnlich.“

Nicht jede Zuckung ist Tourette

Für wahrscheinlicher hält die Fachärztin eine andere psychische Erkrankung. „Eine Ferndiagnose ist schwierig. Was wir aktuell aber sehr häufig sehen, sind sogenannte funktionelle Störungen mit ‚Tic-ähnlichen‘ Bewegungen, die leider häufig als Tourette­syndrom fehldiagnostiziert werden“, erklärt sie. Gerade während der Corona-Pandemie hätten sich diese Fälle massiv gehäuft.

Zeitweise berichteten Ärztinnen und Ärzte verschiedener Länder von einer regelrechten Epidemie unter jungen Meschen, die plötzlich mit tourette­ähnlichen Symptomen in den Praxen standen. Häufig äußerten sich diese deutlich extremer als bei klassischen Touretten­symptomen, etwa durch lautes Schreien oder das Herunter­werfen von Gegenständen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sehen diese funktionellen Bewegungs­störungen insbesondere bei Patientinnen und Patienten, die bereits an anderen psychischen Erkrankungen leiden – also etwa Angst­störungen oder Depressionen“, sagt Müller-Vahl. Der Fall Capaldi passe für sie in dieses Bild. Auch der Sänger hatte von psychischen Problemen und Panik­attacken berichtet.

Krankheits­verlauf höchst ungewöhnlich

Die Fachärztin macht ihre Beobachtungen an verschiedenen Faktoren fest. Zunächst seien da die Bewegungen des Sängers: „Ich sehe ausschließlich relativ stereotype, komplexe, immer gleichförmige Zuckungen von Schulter und Kopf. Diese Art von Bewegungen sind für Tics im Rahmen eines Tourette­syndroms untypisch. Tics sind primär im Gesicht und dort besonders an den Augen lokalisiert. Auch sind Tics kürzer, abrupter und weniger gleichförmig.“

Auch der Verlauf von Capaldis Erkrankung sei – zumindest so, wie er in Medien beschrieben wird – für das Tourette­syndrom untypisch: „Den Höhepunkt der Krankheit erleben Betroffene in der Regel im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren. Danach nehmen die Tics bei der Mehrzahl der Patientinnen und Patienten spontan ab, sodass die Prognose meist günstig ist und im Erwachsenen­alter oft nur noch geringe Tics bestehen. Ein Tourette­syndrom, das man bis zum 25. Lebensjahr kaum bemerkt und sich dann mit Ticanfällen äußert, dass man sogar einen Song auf der Bühne abbrechen muss, so etwas gibt es einfach nicht.“

Das Tourette­syndrom werde den Entwicklungs­­­störungen zugerechnet, erklärt die Expertin – ganz ähnlich wie etwa ADHS. „Das heißt, die Tics beginnen immer in der Kindheit, weil sie an die Entwicklung des Gehirns geknüpft sind – nie erst im Erwachsenen­alter. Formal muss die Krankheit nach unseren Diagnose­kriterien vor dem 18. Lebensjahr begonnen haben. Expertinnen und Experten sind sich aber einig, dass das Tourette­syndrom nach dem zwölften Lebensjahr nicht mehr beginnt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Tourette­anfälle“ gibt es nicht

Ebenso unbekannt sei das von vielen Medien beschriebene Szenario des „Tourette­anfalls“. „Tics im Rahmen eines Tourette­syndroms schwanken hinsichtlich der Art, Häufigkeit und Stärke, es gibt mal gute und mal schlechte Tage. Aber Anfälle gehören nicht zum Erkrankungs­bild des Tourette­syndroms.“

Doch es gibt noch einen anderen Punkt, der die Fachärztin stutzig macht: Capaldis Zuckungen treten ausgerechnet dann auf, wenn er auf der Bühne musiziert. Müller-Vahl hat auch Musikerinnen und Musiker behandelt, hat viele Studien und Untersuchungen zum Thema gelesen. „Jeder Mensch mit Tics kann Faktoren benennen, die seine Tics verbessern oder verschlechtern. In Umfragen wird meist angegeben, dass zu einer Verschlechterung Stress, Anspannung, Freude und Emotionen beitragen. Zu einer Verbesserung führen hingegen Ruhe, Entspannung und Konzentration. Viele Musikerinnen und Musiker sagen, dass sie weniger Tics haben, wenn sie musizieren.“

Bei Lewis Capaldi ist das offenbar umgekehrt: „Es ist nur Musik, die das mit mir macht. Ansonsten kann es mir monatelang gut gehen“, sagte er gegenüber Medien. „Es ist also eine seltsame Situation.“ Die Tics würden besser, wenn er Gitarre spiele. „Aber ich hasse es, Gitarre zu spielen. Ich weiß, ich bin ein wandelnder Widerspruch.“

Eigentlich hilft die Musik Tourette­patienten

Ein Punkt, der auch Jean-Marc Lorber stutzig macht. Der in Stuttgart lebende Musiker erhielt im Alter von 15 Jahren die Diagnose Tourette. Bereits im Kindesalter traten bei ihm motorische, später auch vokale Tics auf. Heute klärt Lorber in seinem Podcast „Touretteattack“ über das Thema auf und steht trotz seiner Erkrankung regelmäßig auf der Bühne. Tourette­typische Tics allerdings träten genau dort nur selten auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Musik und das Livespielen sind für mich eher förderlich“, sagt er. Genauso gehe es Freunden und Bekannten, die von der Krankheit betroffen seien. „Man ist dann voll in seinem Element. Die Ticks kommen meistens zurück, sobald man die Bühne verlässt. Aber auch nicht auf einmal. Es ist fast so, als fließe der Druck durch die Musik ab.“

Lorber sagt aber auch: „Es gibt Tage, da ist es schwerer, sich zu konzentrieren und in den Groove zu kommen. Dann können auch Tics auf der Bühne vorkommen. Daher kann ich den Fall Lewis Capaldi durchaus nachvollziehen – eine Situation wie diese ist mir nicht gänzlich fremd. Vielleicht ist er ein bisschen abgelenkt gewesen und hat den Faden verloren.“

Die richtige Diagnose ist wichtig

Ein Faktor könne auch sein, dass Capaldi vor Tausenden Menschen auftrete – eine Situation, die Lorber in dieser Form nicht kennt. „Dass man ein paar Tics hat, weil man davon überfordert ist, das kann ich mir durchaus vorstellen.“ Auch der von Capaldi angesprochene Druck in der Musikindustrie und psychische Probleme könnten Tics durchaus beeinflussen, weiß Lorber.

Was Lorber aber ebenfalls für völlig unwarscheinlich hält, ist das Szenario, dass nun von vielen Medien rezipiert wird: Ein Sänger steht auf der Bühne und kann wegen seiner Tics seinen Welthit nicht zu Ende singen. „Wenn Tics vorkommen, dann kurz. Aber nicht in Form eines Blackouts vor lauter Tics.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und noch in einem weiteren Punkt sind sich Musiker und Fachärztin einig: Die Symptome müssen ernst genommen werden. Selbst dann, wenn es sich nicht um Tourette, sondern um eine funktionelle Bewegungs­störung handelt. Gerade diese Unterscheidung sei aber wichtig. Wird eine Fehldiagnose gestellt, so werde die Erkrankung auch falsch behandelt. In beiden Fällen, sagt Müller-Vahl, seien ganz unterschiedliche Therapie­formen notwendig.

Wie geht es weiter mit Lewis Capaldi?

Inwiefern Lewis Capaldi das Problem nun angehen will, ist nicht bekannt. Das Management und die Platten­firmen des Weltstars haben auf eine Anfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) zum Thema nicht geantwortet. In früheren Interviews allerdings hatte der Sänger das schlimmstmögliche Szenario in den Raum gestellt, das Fans ganz und gar nicht freuen dürfte.

Eine Pause von der Musik sei aktuell ein guter Kompromiss, so der Sänger. „Aber wenn es zu einem Punkt kommt, an dem ich mir selbst irreparablen Schaden zufüge, werde ich aufhören. Ich hasse Übertreibungen, aber es ist eine sehr reale Möglichkeit, dass ich die Musik an den Nagel hängen muss.“