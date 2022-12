﻿Patientin litt anderthalb Jahre an Long Covid: Erst eine Gesangstherapie half ihr

Greifswald. Es kam ihr regelmäßig so vor, als ob Gipfel im Himalaya zu bezwingen seien. Dabei handelte es sich lediglich um einige wenige Treppenstufen, die vor Maren Bratner lagen. Doch bereits bei dieser geringen körperlichen Belastung stellte sich akute Luftnot ein. Die 42-jährige Greifswalderin quälte sich nach ihrer Covid-19-Erkrankung im Februar 2021 durch den Alltag.

Bratner verfiel schon nach kleinen physischen Anstrengungen in einen massiven Erschöpfungszustand. Neben diesem sogenannten Fatigue-Syndrom litt die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin an großen Gedächtnislücken. Das machte sich an ihren einstigen Sprachkenntnissen bemerkbar, denn diese waren plötzlich wie ausgelöscht. „Ich habe fünf Sprachen nahezu perfekt beherrscht, las Fachliteratur und Belletristik im Original. Und auf einmal war mein Wortschatz verschwunden“, erzählt die schlanke dunkelhaarige Frau. Und sie habe beispielsweise nicht einmal mehr gewusst, wie sie in ihrem Auto den Rückwärtsgang einlegen konnte.

Nur durch den Rückhalt ihrer Familie, insbesondere durch ihren Mann, konnte sie überhaupt den Alltag halbwegs absolvieren. Nach diversen Arztbesuchen beim Allgemeinmediziner wurde ihr schließlich die ambulante Post-Covid-Sprechstunde bei Professorin Anke Steinmetz von der Universitätsmedizin Greifswald empfohlen. „Es gibt etwa 200 Symptome bei Long- beziehungsweise Post-Covid“, berichtet Steinmetz. Und daher müssen sämtliche Organsysteme genauer untersucht werden.

Long- und Post-Covid-Patienten zu 75 Prozent Frauen

In der neu geschaffenen ambulanten Post-Covid-Sprechstunde hat die Ärztin die Erfahrung gemacht, dass es sich bei Long- und Post-Covid-Patienten zu 75 Prozent um Frauen handelt und bei lediglich 25 Prozent um Männer. „Warum das so ist, können wir noch nicht genau beantworten, da die Forschung noch ziemlich am Anfang steht. Aber vermutlich hängt dies mit Unterschieden des Immunsystems bei Männern und Frauen zusammen“, so die Expertin.

Bei Long-Covid-Patientin Maren Bratner, die insgesamt anderthalb Jahre krankgeschrieben war, wendete Steinmetz unter anderem eine neuartige Gesangstherapie an. Die hatte die Expertin mit einem Fachkollegen vom Unfallkrankenhaus aus Berlin und einer Greifswalder Zahnmedizinerin initiiert. „Bei einer gesangsbasierten Atemtherapie wird das gestörte Atemmuster korrigiert und die Atemmuskulatur trainiert“, so Steinmetz. Konkret lockert man bei dieser Therapie den Kehlkopf und die Rachenmuskeln.

„Nach dem Gesangstraining fühlte ich allmählich eine Besserung und nahm viele Übungen mit in den Alltag. Zu meiner Lieblingsgesangsnummer gehört seitdem ‚Morning has broken‘ von Cat Stevens“, erzählt Bratner lachend. „Ich habe jetzt wieder ein Gefühl der Normalität in meinem Alltag und atme sehr viel bewusster nach dieser Therapie.“ Seit einigen Wochen kann sie auch wieder in Vollzeit arbeiten.