„Es ist ein Spiel auf Zeit“: Wann kommen Medikamente gegen Long Covid?

Ärzte streiken an Kliniken in sechs Bundesländern

Patientinnen und Patienten an Kliniken müssen sich am Donnerstag auf Einschränkungen einstellen. In sechs Bundesländern treten Ärzte in einen Warnstreiks für eine bessere Bezahlung. Tausende Medizinerinnen und Mediziner sollen am Arbeitskampf teilnehmen.