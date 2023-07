Magen-Darm-Beschwerden bei Hitze – was hilft?

Hitze kann sich in verschiedenster Weise auf den menschlichen Körper auswirken. Sie sorgt zum Beispiel dafür, dass wir anfangen zu schwitzen, sie reizt die Haut und sie kann ebenfalls auf den Magen schlagen. In Studien wie der des Universitätsspitals Zürich zeigte sich, dass an heißen Tagen mehr Magen-Darm-Beschwerden auftreten. So stieg das Risiko für Magen-Darm-Infektionen während einer Hitzewelle in besagter Studie um knapp fünf Prozent. Doch woran liegt das?

Lebensmittel mit Bakterien verunreinigt

„Der häufigste Grund für Magen-Darm-Infektionen sind um diese Zeit Lebensmittelverunreinigungen“, sagt Birgit Terjung, Chefärztin der Abteilung Innere Medizin der GFO Kliniken Bonn und Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Auf allen Lebensmitteln finden sich Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit besonders gut vermehren. Bei den Bakterien sind es vor allem Campylobacter, die derzeit für viele Durchfallerkrankungen sorgen.

Das Problem sind gar nicht die Bakterien selbst, sondern ihre Stoffwechselprodukte. Die Bakterien produzieren Sekrete, die die Darmschleimhaut reizen. Der erste Reflex des Körpers auf die Krankheitserreger ist Erbrechen. „Der Körper merkt, da ist etwas, das nicht in mich hineingehört und das muss ich wieder loswerden“, erklärt Terjung. Im zweiten Schritt kommt es dann zu Durchfall, wobei der Körper versucht, die restlichen Erreger auszuschwemmen. Das Problem dabei: „Man verliert in kurzer Zeit viel Wasser.“ Und damit auch wichtige Mineralstoffe, sogenannte Elektrolyte, wie Natrium, Magnesium oder Kalium.

Ärztin behandelt vor allem Jüngere mit Magen-Darm-Infekten

„Eine Lebensmittelinfektion kann gefährlich werden“, warnt Terjung. Besonders schwer können Kinder, Säuglinge, Schwangere, ältere Menschen und Menschen mit einem schwachen Immunsystem an den Magen-Darm-Erregern erkranken. Bei allen anderen klingen die Beschwerden in der Regel innerhalb von ein bis drei Tagen ab.

Bei den Patientinnen und Patienten, die die Internistin zurzeit behandelt, fällt auf: Sie sind überraschend jung. Ein 23-Jähriger kam etwa mit einer Campylobacter-Infektion in die Klinik, die mit starkem Durchfall und Erbrechen einherging, sodass die Nierenfunktion des Patienten beeinträchtigt war. „Das ist eigentlich nicht die Altersgruppe, die normalerweise zu uns kommt“, sagt Terjung. Allein von Dienstag auf Mittwoch seien sieben neue Patientinnen und Patienten mit Magen-Darm-Infektionen hinzugekommen.

Mehr Magen-Darm-Infekte durch Klimawandel

„Magen-Darm-Infektionen boomen gerade“, sagt die Ärztin. Das sei um diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Während im Winter vor allem Atemwegsinfektionen wie die Grippe die Menschen plagen, sind es in den Sommermonaten Magen-Darm-Erkrankungen. Auch, weil sich Menschen zum Teil zu lange der Sonne aussetzen. Dann kann es zu einem Sonnenstich kommen, der mit Übelkeit und Erbrechen einhergehen kann. Durch den Klimawandel könnte die Zahl der Magen-Darm-Infekte weiter zunehmen.

Zu diesem Ergebnis kommt das Robert Koch-Institut (RKI) im ersten Teil seines Sachstandsberichts „Klimawandel und Gesundheit 2023″. Mit längeren Wärmeperioden würden auch Fälle von Campylobacter-Erkrankungen zunehmen, heißt es darin. Ähnlich sieht es mit Salmonellen aus, die ebenfalls zu Lebensmittelinfektionen führen können. Wetterextreme wie hohe Temperaturen oder Starkregen, der die Luftfeuchtigkeit erhöht, schaffen für Bakterien ideale Verbreitungsbedingungen.

Globaler Hitzerekord: US-Wissenschaftler warnen vor Bedrohung der Ökosysteme Für die Entwicklung haben Wissenschaftler den Klimawandel in Verbindung mit einem aktuell aufkommenden El-Niño-Phänomen verantwortlich gemacht. © Quelle: Reuters

Hinzu kommen als Magen-Darm-Erreger dann noch Noroviren, die hochansteckend seien, erklärt Terjung. „Da braucht es nur ein paar Viren und schon ist man infiziert.“ Schon jetzt wurden dem RKI mehr Norovirus-Fälle gemeldet als im gleichen Zeitraum 2022. Damals gab es bis Ende Juni 27.003 Infektionen, wie aus dem Epidemiologischen Bulletin (26/2023) hervorgeht, ein Jahr später sind es 32.875.

Und gleichzeitig nehmen mit dem Klimawandel Hitzewellen zu. Es wird folglich immer mehr warme Tage und höhere Temperaturen geben. Das heißt, die Hitzebelastung steigt, besonders für ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Säuglinge und Kleinkinder. Für sie kann die Hitze besonders gefährlich werden. Eine größere Hitzebelastung kann mehr hitzebedingte Magen-Darm-Beschwerden bedeuten.

Lebensmittel richtig kühlen und lagern

Doch wie schützt man sich am besten vor den Magen-Darm-Erkrankungen?

Bakterien, die über Lebensmittel aufgenommen werden, kann mit der richtigen Lagerung und Zubereitung der Speisen vorgebeugt werden. Das bedeutet vor allem: Kühlketten einhalten. Wird etwa Fleisch im Sommer während des Transports zu warm, können sich darauf Bakterien ungehindert vermehren. Auch bei Fisch und Geflügel ist Vorsicht geboten. Diese Lebensmittel sollten am besten in einer Kühltasche nach Hause transportiert werden, genauso wie Tiefkühlprodukte.

„Wenn Sie sich bei einem Produkt nicht sicher sind, ob es noch essbar ist, sollten Sie auf den Verzehr verzichten“, rät Terjung. Milchprodukte, die streng riechen oder schmecken, besser ebenfalls entsorgen. Auch Speisen mit rohem Ei sind empfindlich für Hitze, sodass zum Beispiel selbstgemachte Mayonnaise oder Tiramisu stets gekühlt und nicht für längere Zeit den sommerlichen Temperaturen ausgesetzt sein sollten.

Und noch ein Tipp zum Grillen: Fleisch immer gut durchgaren. So macht man die Bakterien unschädlich.

Wer Fleisch grillt, sollte darauf achten, dass es gut durchgegart ist. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Um sich vor hitzebedingten Magen-Darm-Beschwerden zu schützen, hilft es, nicht zu viel Zeit in der Sonne zu verbringen. Gerade Risikopersonen sollten sich an heißen Tagen eher an schattigen und kühlen Orten aufhalten. Lässt sich die Sonne nicht vermeiden, ist es wichtig, seinen Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Also genug trinken.

Das hilft bei Magen-Darm-Beschwerden

Die Flüssigkeitszufuhr ist auch das A und O, wenn sich die Magen-Darm-Erkrankung doch nicht verhindern ließ. „Viel, viel, viel trinken“, macht Terjung deutlich. Aber am besten keine Cola. Denn: „Da ist extrem viel Zucker drin, der abführend wirken kann.“ Stattdessen lieber zum Wasser oder Kräutertee greifen. Hat man viel Wasser verloren, helfen Salzlösungen wie Brühen oder Elektrolytlösungen, die es in der Apotheke zu kaufen gibt.

Feste Nahrung sollte erst wieder gegessen werden, wenn das Erbrechen nachgelassen hat. Dann mit verträglicher Kost anfangen wie Bananen, Haferschleim, Zwieback, Reis oder Weißbrot. Gerichte stark zu würzen, ist zunächst keine gute Idee. Denn sie können den noch empfindlichen Magen zu sehr reizen.

Außerdem ist Hygiene wichtig. Also: Nach jedem Toilettengang ordentlich die Hände mit Wasser und Seife waschen. Eine Toilette, die sich mehrere Menschen teilen, sollte regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.

Wer das alles beachtet, sollte die Magen-Darm-Erkrankung nach wenigen Tagen überstanden haben. Sollte jedoch Blut im Stuhl sein, Fieber hinzukommen, das mehr als drei Tage lang anhält, und Durchfall und Erbrechen ununterbrochen auftreten, sodass es nicht möglich ist, Flüssigkeit aufzunehmen, ist ein Arztbesuch unvermeidbar.