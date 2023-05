﻿Medikamentennotstand: Jetzt fehlt auch noch Penicillin

Derzeit gibt es deutschlandweit kein Penicillin gegen Scharlach. Dass das Lieferengpassbekämpfungsgesetz die Versorgungsmängel beseitigen wird, bezweifeln Fachleute. Und die an der Gesundheitsfront erschöpften Apotheken rufen zum Protest auf: „Wir werden lauter.“

„Es gibt keine Entspannung – überhaupt nicht“, sagt Gabriele Röscheisen-Pfeifer, die Inhaberin der Dobben-Apotheke in Oldenburg. Die Missstände in der Medikamentenversorgung in Deutschland seien weiterhin eklatant, 250|Fehlanzeigen registriert sie am vergangenen Mittwoch im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in ihrer Apotheke.